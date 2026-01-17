«Адский синяк»: Агата Муцениеце бросила вызов бьюти-индустрии

17 января 2026, 10:16

Агата Муцениеце объяснила, почему уже год не прибегает к бьюти-процедурам

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что сознательно отказалась от бьюти-инъекций почти год назад. В своём личном блоге она подчеркнула, что причина — не беременность, а негативный опыт после процедуры.





Звезда сериала «Закрытая школа» рассказала подробности.

«Я уже год ничего не колола в лицо. Один раз летом я проколола какое-то увлажнение, у меня был адский синяк под глазом, и всё. Вы видите мою мимику? Год без всего! Я в субботу собралась к косметологу. Но вы знаете, что я думаю? Как будто бы моё лицо выглядит хорошо без всей той фигни, что мы колем себе», — написала актриса.