«Я отказала ему в отношениях, а она подобрала»: Гулькина о ссоре с Суханкиной из-за продюсера «Миража» Лаврова
Гулькина раскрыла детали многолетней вражды с Суханкиной
Наталия Гулькина поделилась новыми подробностями многолетнего конфликта с Маргаритой Суханкиной. Певица заявила, что коллега попросту завидовала ее успеху в мужчин.
В прошлом году Гулькина подала иск против Суханкиной за оскорбительные высказывания. Она потребовала взыскать с обидчицы 6 миллионов рублей. Все произошло после того, как Суханкина назвала Гулькину слабой до мужского внимания, уточнив, что ее интересуют только кавалеры, которые годятся ей в сыновья.
«Да, у меня всегда были молодые мужья! Они были моложе на семь-десять лет. У меня долгие годы были отношения с человеком, который на 17 лет моложе», — поведала Гулькина.Суд встал на ее сторону. Правда, вместо названной суммы Суханкину обязали выплатить 150 тысяч рублей.
«Судья был добрый и решил, что 150 тысяч будет достаточно. Суханкина, конечно, не извинилась. Она очень высокомерная и никогда не извинится», — считает 61-летняя артистка.К слову, конфликт между звездами разгорелся еще во время совместной работы в поп-группе «Мираж». По словам Гулькиной, наиболее частой причиной для ссор была зависть со стороны Суханкиной.
«Как это выражалось? Мы же с ней разошлись из-за нашего продюсера Сергея Лаврова. Я вам хочу сказать, что я отказала ему в отношениях», — рассказала она в шоу «Злые языки» на RuTube.
«А она подобрала…» — добавила ведущая Наташа Гасанханова.При этом два года назад Суханкина уверяла, что вовсе не ссорилась с давней подругой, даже была готова обнять ее при встрече. Однако Гулькина в искренность ее слов не верит.