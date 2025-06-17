«Я отказала ему в отношениях, а она подобрала»: Гулькина о ссоре с Суханкиной из-за продюсера «Миража» Лаврова

17 июня 2025, 09:12

Гулькина раскрыла детали многолетней вражды с Суханкиной

Наталия Гулькина (Фото: Инстаграм*/gulkina_natalia)

Наталия Гулькина поделилась новыми подробностями многолетнего конфликта с Маргаритой Суханкиной. Певица заявила, что коллега попросту завидовала ее успеху в мужчин.





В прошлом году Гулькина подала иск против Суханкиной за оскорбительные высказывания. Она потребовала взыскать с обидчицы 6 миллионов рублей. Все произошло после того, как Суханкина назвала Гулькину слабой до мужского внимания, уточнив, что ее интересуют только кавалеры, которые годятся ей в сыновья.

«Да, у меня всегда были молодые мужья! Они были моложе на семь-десять лет. У меня долгие годы были отношения с человеком, который на 17 лет моложе», — поведала Гулькина.

«Судья был добрый и решил, что 150 тысяч будет достаточно. Суханкина, конечно, не извинилась. Она очень высокомерная и никогда не извинится», — считает 61-летняя артистка.

«Как это выражалось? Мы же с ней разошлись из-за нашего продюсера Сергея Лаврова. Я вам хочу сказать, что я отказала ему в отношениях», — рассказала она в шоу «Злые языки» на RuTube.

«А она подобрала…» — добавила ведущая Наташа Гасанханова.