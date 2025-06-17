Алексей Глызин закрыл своё музыкальное агентство «Глызин Шоутур» из-за убытков

17 июня 2025, 09:02

Алексей Глызин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Известный российский певец Алексей Глызин, исполнитель хита «Зимний сад», принял решение закрыть своё музыкальное агентство «Глызин Шоутур», которое работало на рынке более 18 лет. Как сообщает Telegram-канал «Mash», последние годы бизнес стабильно приносил убытки.