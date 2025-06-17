Алексей Глызин закрыл своё музыкальное агентство «Глызин Шоутур» из-за убытков
Известный российский певец Алексей Глызин, исполнитель хита «Зимний сад», принял решение закрыть своё музыкальное агентство «Глызин Шоутур», которое работало на рынке более 18 лет. Как сообщает Telegram-канал «Mash», последние годы бизнес стабильно приносил убытки.
В 2023 году агентство понесло убытки в размере 1,7 миллиона рублей, а в 2024 году — уже 1,9 миллиона рублей. Из-за постоянных финансовых убытков Глызин и его супруга Сания приняли решение закрыть компанию.
Алексей Глызин стал известен в 80-е и 90-е годы, начав свою карьеру в ВИА «Добры молодцы». В 1988 году он ушёл в сольное творчество и записал множество популярных хитов, включая «Зимний сад» и «Ты не ангел». Закрытие агентства стало значимым событием для поклонников артиста и музыкальной индустрии в целом.
Митя Фомин признался, что в прошлом у него действительно был роман с солисткой группы Hi-Fi Таней Терешиной. При этом певец не столь красочно высказывается о прошедших отношениях, в которых имелось место и другим мужчинам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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