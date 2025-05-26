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«Последние дни блондинки»: Юлия Снигирь о кардинальных переменах

Актриса Юлия Снигирь решила перекраситься из блондинки
Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Актриса Юлия Снигирь решила перекраситься, опубликовав снимок с соответствующей надписью в соцсети. При этом она не стала уточнять, в какой цвет.
«Последние дни блондинки», — гласит подпись на фото.
Снигирь покрасилась в блондинку зимой, но далеко не все фанаты приняли резкие перемены в ее внешности. Кто-то даже говорил, что Юлия потеряла собственную яркость и индивидуальность. Затем звезда кинематографа сообщила, что стала блондом в рамках нового проекта, где нужны светлые волосы. Сериал сняли, и женщина снова пошла к парикмахеру.

Фото: Instagram*/yuliasnigir

Возможно, Снигирь перекрасится в темный, попрощавшись с блондом. Артистка много лет была темноволосой.

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Наталья Водянова появилась на публике в Риме с сыном Лукасом от первого брака
26 мая 2025, 13:25

Наталья Водянова (РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Модель Наталья Водянова появилась на публике в итальянском Риме с сыном Лукасом, которого родила в браке с британским бизнесменом Джастином Портманом. Как пишут бьюти-обозреватели, Лукас редко выходит в свет.
На открытии выставки и гала-ужине фонда Valentino Наталья появилась в вечернем красно-черном наряде с открытыми плечами и с распущенными волосами. Образ дополнили часы и кулон. Губы Водянова накрасила красной помадой.

Сейчас модель в браке с французским предпринимателем Антуаном Арно. Пара вместе с 2011 года, а брачный союз был заключен в 2020-м. У знаменитостей появились сыновья Максим и Роман.

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«Не по моей вине»: Лера Кудрявцева судится со страховой компанией после потопа в квартире
Лера Кудрявцева судится со страховой компанией после потопа в квартире
26 мая 2025, 12:32

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram, @@lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева заявила, что намерена судиться со страховой компанией, которая считает, что телеведущая является виновницей потопа в её квартире.
Кудрявцева рассказала, что ЧП произошло зимой. В тот момент телеведущей не было в России — она находилась в Дубае. Недвижимость артистки, в отличие от соседской, не была застрахована. Лера Кудрявцева уверяет, что потоп произошёл по вине ТСЖ.
«У меня взорвалась батарея, когда были сильнейшие морозы. Я была в отпуске. Лопнула батарея, вылетела пробка, и пошёл кипяток», — пояснила телеведущая в программе «Звезды сошлись».
О случившемся Кудрявцевой сообщили по телефону соседи, а она даже не сразу поняла, в чем дело.
«Короче, там ужас, что было. <…> В конечном итоге, неважно как, зашли в квартиру, у меня плавало всё. Плавали ковры, вздыбился пол. Ужас», — поделилась артистка.
От Леры Кудрявцевой требуют большую сумму компенсации, однако телеведущая заверила: она будет судиться до конца, чтобы доказать свою непричастность к потопу.
«Со страховой судиться — себе дороже, но я пойду до конца. Я говорю, что это всё ТСЖ, что это не по моей вине. Я вызывала специалиста. У нас есть экспертиза», — заключила телеведущая.
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Григорий Лепс зарегистрировал бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу
26 мая 2025, 12:12

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Новый бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу зарегистрировал певец Григорий Лепс. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующие документы. Согласно им, знак регистрируют по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №9, 41,43.
Таким образом под этим брендом можно будет производить и продавать различную аудио- и видеопродукцию, программное обеспечение, проводить культурно-просветительские выставки, издавать книги, писать кино- и телесценарии. Еще бренд позволит открывать заведения: приюты для животных, клубы, столовые, отели, кальянные и бары.

По информации Роспатента, заявка была подана почти неделю назад, 20 мая.

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#россия
#звёзды
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«Те, кто помогает им, — пособники врагов России»: Вика Цыганова объяснила «отмывание» уехавших артистов
Вика Цыганова уверена, что «пляшущие на крестах» звезды работают на врагов РФ
26 мая 2025, 11:56

Вика Цыганова (Фото: Инстаграм* @tsiganova_fashion)

Вика Цыганова высказалась об «отмывании» уехавших из РФ артистов. В своем блоге певица назвала «пляшущих на крестах» коллег «инструментом врагов» страны.
Цыганова обратила внимание на то, что за последний месяц в России снова вспомнили о звездах, которые, по слухам, эмигрировали и зарабатывали за границей. По словам исполнительницы, весь шоу-бизнес необходимо воспринимать как инструмент врагов, который направлен на уничтожение русской культуры.

«Ну что тут сказать, у России есть путь — это путь Святой Руси. Представители шоу-бизнеса, пляшущие на крестах, — исполнители планов врага. Ну а те, кто изнутри страны помогает им, — пособники врагов России», — написала Цыганова.

Напомним, певица регулярно критикует звезд российского шоу-бизнеса.

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«Взяли и украли!»: Панкратов-Черный пожаловался на бригаду украинских строителей
Панкратов-Черный обвинил украинских строителей в краже крыши на даче
26 мая 2025, 11:35

Александр Панкратов-Черный (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Александр Панкратов-Черный пожаловался на бригаду украинских строителей в шоу «Звезды сошлись». Звезда советского кинематографа подчеркнул, что все случилось, когда Россия и Украина были в «нормальных» отношениях. По словам Александра Васильевича, он проверил дом и расплатился с рабочими, но потом не приезжал на дачу целый год из-за съемок в Таиланде.
«Через год приехал после съемок, а дорогой металлочерепицы нет, фактически крыши нет, вот взяли и украли!» — пояснил гость в эфире.
Панкратов-Черный добавил, что из-за произошедшего инцидента сгнил фундамент второго этажа из-за дождя и снега, поэтому его пришлось снести, а на строительство нового не хватило денег. Сейчас стройку контролирует невестка артиста, пока он работает. Александр Васильевич признался, что мечтает о том, чтобы переночевать на даче.

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#россия
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