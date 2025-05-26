«Последние дни блондинки»: Юлия Снигирь о кардинальных переменах

Юлия Снигирь (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Актриса Юлия Снигирь решила перекраситься, опубликовав снимок с соответствующей надписью в соцсети. При этом она не стала уточнять, в какой цвет.
«Последние дни блондинки», — гласит подпись на фото.Снигирь покрасилась в блондинку зимой, но далеко не все фанаты приняли резкие перемены в ее внешности. Кто-то даже говорил, что Юлия потеряла собственную яркость и индивидуальность. Затем звезда кинематографа сообщила, что стала блондом в рамках нового проекта, где нужны светлые волосы. Сериал сняли, и женщина снова пошла к парикмахеру.
Фото: Instagram*/yuliasnigir
Возможно, Снигирь перекрасится в темный, попрощавшись с блондом. Артистка много лет была темноволосой.
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