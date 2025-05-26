Старшая дочь многоженца Ивана Сухова раскрыла правду о жизни с отцом

Актер Антон Батырев снова оказался в центре внимания — его четвертый брак, который продлился менее двух лет, распался. Это расставание стало неожиданностью для поклонников, ведь еще недавно Батырев с теплотой рассказывал о своей супруге Анне Савельевой. Создавалось впечатление, что он нашел идеальную спутницу жизни. Что стало причиной разрыва на этот раз расскажет «Радио 1».