Старшая дочь многоженца Ивана Сухова раскрыла правду о жизни с отцом

Иван Сухов (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»
18-летняя Анна Сухова, старшая дочь скандально известного многоженца Ивана Сухова, поделилась откровениями о жизни с отцом в интервью блогеру Диме Кэш. Об этом пишет «StarHit».
По словам Анны, Иван претерпел значительные изменения в своих взглядах на жизнь, она наблюдала за этим процессом на протяжении многих лет.
Анна отметила, что ее отец часто придумывает примитивные оправдания своим действиям, что вызывает у нее недоумение.
Девушка также поставила под сомнение информацию о количестве детей у Сухова, опровергнув его утверждения о шести наследниках. По мнению Анны, эгоизм и завышенная самооценка движут ее отцом.
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«Мой папа был не таким раньше. Он к этому шел годами. Я видела, как его жизненная позиция менялась. Он был не особо уверен в себе и, похоже, глубоко запутался», — рассказала девушка.
Анна отметила, что ее отец часто придумывает примитивные оправдания своим действиям, что вызывает у нее недоумение.
Девушка также поставила под сомнение информацию о количестве детей у Сухова, опровергнув его утверждения о шести наследниках. По мнению Анны, эгоизм и завышенная самооценка движут ее отцом.
«Он считает себя очень важным, потому что все его дети и жены жалели его из-за трудного детства. И на этом фоне он пытается поднять свою самооценку», — заключила дочь многоженца.
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Дарья Осипова