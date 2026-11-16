Роберт Паттинсон стал новым Джеймсом Бондом
Британский актер Роберт Паттинсон получил роль Джеймса Бонда — студия Amazon MGM Studios подтвердила новость в своем аккаунте в Instagram*. Компания опубликовала первые промо-материалы и показала артиста в образе агента 007.
Реакция поклонников франшизы оказалась неоднозначной: под постом есть как восторженные, так и разочарованные комментарии. Кто-то посчитал этот выбор неуважением к легендарной роли и предложил взять другого актера, тогда как актер Дрю Мэсси назвал день утверждения Паттинсона на роль «лучшим в своей жизни».
Еще в начале ноября Hollywood Reporter писал, что Паттинсон — один из претендентов на роль агента 007. По данным издания, пробы также проходили Каллум Тернер, Джек Лоуден и Джош О'Коннор, а состоялись они 24 октября.
Кастинг стартовал в мае 2026 года под руководством номинантки на «Оскар» Нины Голд, работавшей над «Игрой престолов» и пятью частями «Звездных войн». Постановщиком нового фильма назначен Дени Вильнев («Дюна»), сценарий пишет Стивен Найт («Острые козырьки»).
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