Роберт Паттинсон стал новым Джеймсом Бондом

16 ноября 2026, 18:43

Актер Роберт Паттинсон исполнит роль Джеймса Бонда

Роберт Паттинсон (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Британский актер Роберт Паттинсон получил роль Джеймса Бонда — студия Amazon MGM Studios подтвердила новость в своем аккаунте в Instagram*. Компания опубликовала первые промо-материалы и показала артиста в образе агента 007.