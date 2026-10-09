В МИД РФ раскрыли, когда может состояться детское «Интервидение»

09 октября 2026, 06:08

Замглавы МИД РФ Алимов: Детское «Интервидение» может состояться в 2027 году

Фото: iStock/Berezko

Детское «Интервидение» может состояться уже в 2027 году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Александр Алимов.





Подготовка к детскому международному конкурсу уже ведётся. Алимов назвал проект ярким и признался, что видит в нем большой многолетний потенциал. Однако информация о том, где пройдёт конкурс, ему пока неизвестна.





«Я вам смело и честно говорю, что есть серьезные, скажем так, силы, которые желают его реализовывать», — добавил Алимов.