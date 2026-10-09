В МИД РФ раскрыли, когда может состояться детское «Интервидение»
Замглавы МИД РФ Алимов: Детское «Интервидение» может состояться в 2027 году
Детское «Интервидение» может состояться уже в 2027 году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Александр Алимов.
Подготовка к детскому международному конкурсу уже ведётся. Алимов назвал проект ярким и признался, что видит в нем большой многолетний потенциал. Однако информация о том, где пройдёт конкурс, ему пока неизвестна.
«Я вам смело и честно говорю, что есть серьезные, скажем так, силы, которые желают его реализовывать», — добавил Алимов.Ранее российский певец Александр Бердников вспомнил о том, как пришел на «Фабрику звезд» совсем молодым. Он объяснил, кого хочет видеть на проекте и на что будет обращать внимание в качестве члена жюри во время кастинга нового сезона. Подробности читайте в материале «Радио 1».