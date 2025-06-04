Прощай, маэстро: Стриженова о судьбоносном вальсе Доги
Екатерина Стриженова почтила память композитора Евгения Доги
Ушел из жизни Евгений Дога, автор бессмертного вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Композитор скончался на 89-м году жизни от острой сердечной недостаточности, вызванной онкологическим заболеванием. Память о великом музыканте почтили известные артисты и деятели культуры.
Екатерина Стриженова рассказала о личной связи с творчеством Доги. Актриса призналась, что вальс маэстро «преследует» ее по жизни, и именно эта мелодия звучала в день ее свадьбы. Звезда Первого канала назвала Догу гением и выразила уверенность, что его музыка будет жить вечно.
«Спасибо, маэстро , ваша великая музыка остается в моем сердце навсегда!» — заверила телеведущая.Режиссер Карен Шахназаров также подчеркнул «необычайную одаренность» Евгения, его умение тонко чувствовать и методично работать. Шахназаров отметил, что музыка композитора обогатила множество кинофильмов. Дога, по словам режиссера, обладал сильным характером, унаследованным от военного детства, и не терпел «сюсюканья» ни в жизни, ни в искусстве.
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