Прощай, маэстро: Стриженова о судьбоносном вальсе Доги

04 июня 2025, 10:24

Екатерина Стриженова почтила память композитора Евгения Доги

Екатерина Стриженова ( Фото Instagram*: @strizhenovae )

Ушел из жизни Евгений Дога, автор бессмертного вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Композитор скончался на 89-м году жизни от острой сердечной недостаточности, вызванной онкологическим заболеванием. Память о великом музыканте почтили известные артисты и деятели культуры.





Екатерина Стриженова рассказала о личной связи с творчеством Доги. Актриса призналась, что вальс маэстро «преследует» ее по жизни, и именно эта мелодия звучала в день ее свадьбы. Звезда Первого канала назвала Догу гением и выразила уверенность, что его музыка будет жить вечно.





«Спасибо, маэстро , ваша великая музыка остается в моем сердце навсегда!» — заверила телеведущая.

