Натан прошел детектор лжи и ответил, хотел ли он на самом деле жениться на Лерчек

Натан (Фото: соцсети)
«У нас были проблемы с женой, это было по моей вине», — сказал артист.
Он оправдался за измены тем, что уходил в отрыв под действием алкогольных напитков. При этом он подчеркнул, что принадлежит только жене и признался, что очень хочет ее вернуть, и полиграф это подтвердил.
Ведущий программы Павел Воля поинтересовался у Натана, действительно ли он хотел жениться на Валерии Чекалиной, как говорил на проекте «Звезды в джунглях». Рэпер ответил «нет», однако эксперт по детектору лжи подверг сомнению такой ответ.
В конце программы Натан призвал мужчин любить своих жен.
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