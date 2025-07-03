Натана простила жена после интрижек на шоу «Звёзды в джунглях»

03 июля 2025, 17:34

Натан сообщил о примирении с женой после измены на шоу «Звёзды в джунглях»

Натан (Фото: Telegram, @natanonline)

Рэпер Натан сообщил, что они с женой Анастасией Швецовой снова вместе. Музыкант признался, что супруга смогла простить ему измену.







«<…> пока некоторые пророчили мне моральный суицид и смирение с тем, что я неисправимый «Султан Сулейман», мы вместе с супругой работали над нашими отношениями», — написал певец в своём телеграм-канале.