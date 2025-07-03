В Светлогорске отменили концерт Эмина

В Светлогорске отменили выступление Эмина, концерт перенесли на следующий год
Эмин (Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев)

Концерт азербайджанского и российского певца Эмина, запланированный на 6 июля в «Янтарь-холле» в Светлогорске (Калининградская область), отменили, сообщили организаторы мероприятия.



Уточняется, что выступление артиста перенесли на 6 июля 2026 года. По словам организаторов, деньги за билеты вернут.

«Причина отмены — обстоятельства непреодолимой силы. Вы же новости знаете», — сказали организаторы.
Напомним, что в Азербайджане отменяются концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные мероприятия, проводимые совместно с российскими государственными и частными организациями. Это решение связано с задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана, подозреваемых в убийстве нескольких человек.
Анастасия Чубина

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