В Светлогорске отменили концерт Эмина

03 июля 2025, 17:11

В Светлогорске отменили выступление Эмина, концерт перенесли на следующий год

Эмин (Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев)

Концерт азербайджанского и российского певца Эмина, запланированный на 6 июля в «Янтарь-холле» в Светлогорске (Калининградская область), отменили, сообщили организаторы мероприятия.





Уточняется, что выступление артиста перенесли на 6 июля 2026 года. По словам организаторов, деньги за билеты вернут.

«Причина отмены — обстоятельства непреодолимой силы. Вы же новости знаете», — сказали организаторы.