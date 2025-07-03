В Светлогорске отменили концерт Эмина
В Светлогорске отменили выступление Эмина, концерт перенесли на следующий год
Концерт азербайджанского и российского певца Эмина, запланированный на 6 июля в «Янтарь-холле» в Светлогорске (Калининградская область), отменили, сообщили организаторы мероприятия.
Уточняется, что выступление артиста перенесли на 6 июля 2026 года. По словам организаторов, деньги за билеты вернут.
«Причина отмены — обстоятельства непреодолимой силы. Вы же новости знаете», — сказали организаторы.Напомним, что в Азербайджане отменяются концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные мероприятия, проводимые совместно с российскими государственными и частными организациями. Это решение связано с задержанием в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана, подозреваемых в убийстве нескольких человек.