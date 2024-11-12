«Стать маломобильной»: Врач объяснила, чем может закончиться госпитализация жены Хабенского

Телеведущий Юрий Николаев был госпитализирован в реанимацию после обморока. Его доставили в одну из московских больниц с высокой температурой. Врачи исключили возможность инфаркта и инсульта, однако в настоящее время Николаев продолжает находиться под наблюдением врачей. Подробности о состоянии здоровья и жизни знаменитого телеведущего расскажет «Радио 1».