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«Стать маломобильной»: Врач объяснила, чем может закончиться госпитализация жены Хабенского

Врач Ремчукова про болезнь жены Хабенского: боль поражает суставы и ограничивает движения
Константин Хабенский (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Вторую жену Константина Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали с серьезным заболеванием суставов — остеоартритом, который удалось выявить на начальной стадии. Это заболевание сопровождается болью, отеками и затруднением движений.
Заведующая ОПСМП поликлиники № 1, врач-терапевт, врач-ревматолог Анастасия Ремчукова в беседе с «Радио 1» объяснила, что остеоартрит — распространенное заболевание, причин для развития которого очень много.
«Заболевание хроническое, прогрессирующее, поражает в первую очередь как крупные, так и мелкие суставы. Там идет воспалительный процесс. Проявляется болевым синдромом, который вызывает ограничение движений. Если процесс далеко зашел, то человек может стать маломобильным. Здесь поражаются все ткани сустава: и хрящ, и кость, и связки, которые окружают его и фиксируют», — рассказала врач.



По ее словам, причинами развития остеоартрита может быть посттравматическое расстройство — даже какой-то микроушиб.
«Например, шел по лестнице, споткнулся, упал, потом забыл, а воспалительный процесс запущен и позже проявил себя клинически. Также причинами могут быть ожирение, гормональные нарушения, сахарный диабет и гипертония, спортивные травмы», — отметила эксперт.

Анастасия Ремчукова подчеркнула, что в случае такого заболевания нужно всегда находиться под наблюдением врача, давать покой суставам, исключить сильные и резкие физические нагрузки.
«Здесь хорошо подойдут упражнения на скручивания, растяжку, йога, пилатес плавание в бассейне», — завершила разговор ревматолог.

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Борьба с алкогольной зависимостью и рак: что известно о здоровье Юрия Николаева, попавшего в реанимацию после обморока
12 ноября 2024, 10:43

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Телеведущий Юрий Николаев был госпитализирован в реанимацию после обморока. Его доставили в одну из московских больниц с высокой температурой. Врачи исключили возможность инфаркта и инсульта, однако в настоящее время Николаев продолжает находиться под наблюдением врачей. Подробности о состоянии здоровья и жизни знаменитого телеведущего расскажет «Радио 1».

Биография Юрия Николаева


Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. С 1975 по 1991 год он вел одну из самых популярных передач — «Утренняя почта». Зрители хорошо помнят его как ведущего «Голубого огонька» и программы «Песни года». В 1996 году Николаев создал и реализовал на экране первую национальную премию детского творчества «Призвание».

С 2006 по 2008 год он вел телешоу «Танцы на льду» и «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия». С сентября 2009 года Николаев был ведущим программы «Достояние Республики» на «Первом канале», а с 2013 по 2014 год — программы «В наше время».

Николаев также известен как основатель продюсерской компании «ЮНИКС» и один из продюсеров программы «Угадай мелодию». Он удостоен множества наград, включая премии Муз-ТВ, Орден Дружбы, Почетную грамоту Президента и звание Народного артиста.

Борьба с тяжелой болезнью


В последние годы Юрий Николаев практически не появляется на телевидении. В 2007 году ему поставили диагноз рак кишечника. Большую часть времени он проводит в своем загородном доме под Москвой вместе с супругой. По словам артиста, болезнь время от времени отступает, а поддержка семьи и вера помогают ему справляться с недугом.

«Каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все свои грехи. Я не задаю вопросов о том, почему это происходит, ведь я осознаю свои недостатки. Я благодарен Господу за то, что он позволяет мне жить», — поделился Николаев в программе «Судьба человека».


Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Алкогольная зависимость


Слава и популярность Николаева в какой-то момент обернулись для него серьезной проблемой. Частые приглашения в рестораны и застолья привели к развитию алкогольной зависимости. Это негативно сказалось как на его семье, так и на профессиональной деятельности. Съемки в состоянии опьянения стали для него привычным делом, и был случай, когда он вышел в эфир «Первого канала» в нетрезвом состоянии.

«Меня отправляли на такси домой и требовали, чтобы водитель после приехал и отчитался. Начались проблемы на работе. Меня простили один раз, второй... Я понимал, что будет момент, когда меня не простят», — вспоминал актер непростые времена.


Личная жизнь Юрия Николаева


Юрий Николаев был женат дважды. Его первой супругой стала однокурсница Галина, но их брак продлился всего около двух лет. После развода она вышла замуж снова.

В 1975 году Николаев женился на экономисте Элеоноре Николаевой. Пара до сих пор вместе, но детей у них нет, о чем артист очень сожалеет.

«Это наша большая беда. Мы никогда не делали абортов, просто, пока я пил, Ляля предохранялась, а потом уже не получалось», — делился он в интервью.

Заявление об СВО


Актер негативно относится к звездам, покинувшим Россию после начала специальной военной операции. «Кто уехал, я считаю, — тот против нас. Значит, ему (или ей) уже не будет обратной дороги в Россию. Тем более должны быть закрыты телевидение, радио и все концертные площадки», — считает Николаев.

Он также выразил недоумение по поводу того, как в столь тяжелый период, когда идет спецоперация, люди веселятся в караоке-барах, а артисты получают награды. В прошлом году Николаев отказался отмечать свое 75-летие, считая это неуместным.

«До сих пор запускают салюты, танцуют люди и делают вид, будто нет никакой СВО и не гибнут ребята. Я этого не понимаю», — говорил он в одном из интервью.

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Телеведущий Юрий Николаев потерял сознание и попал в реанимацию
SHOT: телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали после обморока
12 ноября 2024, 02:07

Юрий Николаев (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Известного телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали в реанимацию после внезапного ухудшения самочувствия.
Как сообщает SHOT, 75-летнему народному артисту России стало плохо вечером: у него резко поднялась температура, и он потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в одну из московских больниц, где врачи сразу начали обследования, чтобы определить причины обморока.

На данный момент медики исключили инфаркт и инсульт, но продолжают диагностику. Николаев проходит ряд анализов и обследований для выяснения точного диагноза.

Юрий Николаев известен как ведущий популярных программ «Утренняя почта», «Голубой огонёк», «Песня года», «Достояние Республики» и других шоу, полюбившихся советским и российским зрителям.

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#инфаркт
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Стало известно, где похоронят пресс-секретаря исполнителя SHAMAN
Пресс-секретаря исполнителя SHAMAN похоронят на Троекуровском кладбище
11 ноября 2024, 21:57

Фото: istockphoto/AnnMaySnz

Пресс-секретарь исполнителя SHAMAN Ярослава Дронова Антон Коробков-Землянский будет захоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила журналистам RT «Европейская медиагруппа».
«Прощание с Коробковым-Землянским пройдет 13 ноября в 14:00 в Большом траурном зале Троекуровского кладбища», - сказано в сообщении.
Разные источники сообщили, что журналист мог скончаться от инфаркта миокарда или же от отравления неустановленным веществом. Коробков-Землянский умер на 41-м году жизни.

Перед этим сообщалось, что в Алтайском крае в луже утонула двухлетняя девочка. Уточнялось, что взрослые не контролировали малышку, когда она покинула двор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Насилие и шоу-бизнес через постель: в чем Валерия, Михальчик и другие женщины Александра Шульгина обвинили композитора
11 ноября 2024, 18:03

(Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Александр Шульгин – известный композитор и автор множества хитов для популярных исполнителей. Однако в последние годы его имя стало часто появляться в СМИ из-за громких скандалов, связанных с его личной жизнью. Почему женщины музыканта вспоминают о нем с содроганием расскажет «Радио 1».

Отношения Шульгина и Валерии

Валерия (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Одним из самых известных проектов Шульгина является певица Валерия. Он создал ее сценический образ и имя, но их сотрудничество обернулось для артистки настоящим испытанием.

Александр познакомился с Аллой Перфиловой (Валерией) в 1991 году, когда она была замужем за саратовским пианистом и композитором Леонидом Ярошевским и уже успела поучаствовать в фестивале «Юрмала-87». По словам Валерии, строгий подход Шульгина к работе принёс свои плоды: её песни быстро завоевали популярность, она побеждала на конкурсах и обрела народную любовь. В то время певица испытывала искренние чувства к продюсеру, и он отвечал ей взаимностью.

В 1993 году у них родилась старшая дочь Анна, через год появился сын Артемий, а в 1998 году на свет появился младший сын Арсений. Однако Валерия утверждает, что Шульгин не проявлял заботы как муж и отец, а моральное давление со временем переросло в физическое насилие.

Любое слово или взгляд певицы, не понравившиеся Шульгину, становились причиной скандала, который заканчивался рукоприкладством. Валерия пыталась скрыть следы насилия, тщательно замазывая синяки перед выходом на публику, и боялась кому-либо рассказать о происходящем.

«Любые попытки сопротивления пресекались резкими ударами его кулаков. А мы с ним, как вы понимаете, в разных весовых категориях. Шульгин пытался строить семью, основываясь на своих принципах», — признавалась Валерия в письме, которое было опубликовано KP.RU.
Валерия осознала, что ее жизнь превратилась в кошмар, но ей некуда было обратиться за помощью. Александр Шульгин изолировал ее от всех, вытеснив из ее жизни друзей и знакомых. Единственным выходом стал побег к родителям в Аткарск с детьми. Ради безопасности и благополучия детей она даже поставила на паузу свою музыкальную карьеру.

«Я молчала десять лет, но больше молчать не собираюсь. Много раз в различных интервью я говорила, что встреча с Шульгиным круто изменила мою жизнь во всех ее проявлениях. Так оно и было. Мне казалось, что я нашла настоящую любовь, но потом поняла, что попала в такие сети, из которых выбраться просто немыслимо. Сильный бизнесмен и одаренный продюсер отныне управлял всей моей жизнью, отрезав от общения с друзьями, родственниками, родителями», — отмечала она.

Несмотря на болезненный развод, Валерия быстро восстановилась и вернулась к выступлениям. Спустя некоторое время она познакомилась с продюсером Иосифом Пригожиным, который помог ей оправиться и снова поверить в себя. Он стал не только ее продюсером, но и мужем.


Роман с Юлией Михальчик


Юлия Михальчик (Фото: РИА Новости/ Илья Питалев)

Юлия Михальчик встретила Александра Шульгина во время участия в проекте «Фабрика звезд-3». Вскоре Шульгин сделал ей предложение руки и сердца в прямом эфире, и она, не раздумывая, согласилась. Пара отправилась в предсвадебное путешествие в Египет, но после возвращения в Москву их пути разошлись. Позже Юлия призналась, что причиной разрыва стали трудные отношения с будущим мужем.

Во время двухнедельного отдыха на курорте она столкнулась с сильным давлением со стороны Шульгина, которое, по ее словам, стало физическим. Певица рассказала, что однажды он потребовал от нее надеть маску для плавания, и, разозлившись на ее отказ, схватил ее за лицо. Этот инцидент стал решающим моментом для Юлии, заставившим ее отказаться от замужества с продюсером.


Анастасия Крайнова

Анастасия Крайнова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)


В третьем сезоне «Фабрики звезд» участвовала также певица Анастасия Крайнова. Между ней и Юлией Михальчик была нешуточная конкуренция. Но это было не только музыкальное противостояние.

По словам Анастасии, Шульгин изначально проявлял симпатию к ней, однако она сразу дала понять композитору, что их связывают исключительно деловые отношения. В результате Шульгин переключил свое внимание на Михальчик.

«С Юлей были непонятки. Примерно предполагаю, почему она меня невзлюбила: мы похожи типажом, нас даже путали. Сначала ко мне проявил внимание наш продюсер Шульгин, а Михальчик успешно перетянула на себя это внимание. Не столько перетянула, сколько я с удовольствием отдала ей эту возможность. Я была немножко не про то, что нужно попасть в шоу-бизнес через постель, а у человека были другие намерения», — делилась Крайнова в одном из YouTube-шоу.

Анастасия Крайнова позже призналась в одном из интервью, что Шульгин оказывал на нее моральное давления и нередко доводил девушку до истерики. По ее словам, после окончания проекта музыкант просто бросил своих учениц, как использованный материал, потеряв к ним интерес.

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«Сбежала от бухого отца»: в чем Марата Башарова обвинила его дочь и о каком позорном пороке артиста стало известно
11 ноября 2024, 16:34

Марат Башаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Марат Башаров вновь оказался в центре громкого скандала. Его 20-летняя дочь Амели раскрыла семейную тайну, заявив, что отец не смог справиться с позорным пороком, в котором его обвиняли несколько лет назад. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Новый роман и старые пристрастия


Актриса Ася Борисова стала новой избранницей Марата Башарова около года назад. Пара часто выходит вместе в свет, публично заявляя о том, что готова узаконить отношения. Казалось бы, личная жизнь актера начала налаживаться, а репутация дебошира уже практически осталась в прошлом, как вдруг, его 20-летняя дочь сделала скандальное заявление. Девушка обвинила отца в алкогольной зависимости.

«Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад. Я спала 15 часов... Проснулась и ко мне начал докапываться бухой отец», — сообщила Амели в своих социальных сетях.

Реакция Башарова на обвинения дочери


Марат Башаров с дочерью Амели (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Для артиста откровения наследницы стали настоящим ударом.

В эфире телепередачи «Ты не поверишь!» артист поспешил заверить, что это недостоверная информация, а аккаунт его дочери ведет другой человек.

Предыдущие браки


Известно, что Марат Башаров дважды состоял в официальном браке. Оба союза были недолгими и закончились громкими скандалами. Первая супруга Екатерина Архарова попала в больницу с переломом носа и сотрясением мозга всего через несколько месяцев после свадьбы.

Ситуация повторилась и со второй женой Елизаветой Шевырковой. Они развелись после того, как Марат жестоко избил ее. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Актер признался, что его неадекватное поведение всегда было связано с алкоголем, однако заверил, что давно оставил эту вредную привычку.

«Меня наказывают и будут наказывать. Это, конечно, тяжело переживать. Во-первых, ты теряешь финансовую стабильность и не можешь нормально жить. Во-вторых, невероятно приятно выходить к зрителям, находиться на площадке и слышать команду «мотор». Когда этого лишают, это действительно болезненно», — делился переживаниями артист.

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Чуть не лишилась зуба: за что на Лолиту напали «50 лбов» из «Русской общины» в Ярославле, связь с «Голой вечеринкой» и СВО
11 ноября 2024, 16:13

Певица Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Ярославль, древний русский город, оказался в центре внимания из-за концерта певицы Лолиты Милявской, известной своим эпатажем и отсутствием комплексов. Подробнее о скандале читайте в материале «Радио 1».

Угроза срыва концерта

Лолита Милявская поделилась информацией о том, как 50 мужчин пытались сорвать её концерт в Ярославле, который прошёл 10 ноября в КЗЦ «Миллениум». По словам артистки, за попыткой сорвать выступление стояли активисты из «Русской общины», которые прибыли на концерт на минивэнах.

«Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать — только передний зуб вставила, думала, сейчас опять лишусь», — отмечает Лолита.
Певица выразила благодарность всем, кто работал в Ярославле, залу и зрителям, а также полиции, отметив, что её тело было вне досягаемости агрессивно настроенных активистов.

Опубликовали обращение к властям

Ранее активисты движения «Русская Община» в социальных сетях опубликовали обращение к властям с просьбой отменить концерт.

«Считаем невозможными ее выступления в России после её участия в так называемой "голой вечеринке" во время СВО, а также после её постов в соцсетях, в частности о "потреблении москалей"», — указано в сообщении.

Обозначила свое отношение к организации

В ответ на претензии активистов Лолита обозначила свое отношение к организации.

«Я вот открыла ваши странички, посмотрела. А там написано: финансовый отчёт за 2023 год. Фотография Xolidayboy и написано «мы отменили его концерт». Ну, я всё-таки рассчитывала на финансовый отчёт. Вы же всё-таки фонд. А фонд оставляет себе 30 процентов», — отметила артистка.

Она подчеркнула, что не стоит обманывать государство, так как это всегда приводит к плохим последствиям. Похоже, конфликт продолжится, но уже за пределами Ярославля.

Власти не нашли причин для отмены

Концерт всё же прошёл. Власти не нашли причин для его отмены. У певицы в Ярославле оказалось немало поклонников, которые снимали выступление и делились видео в социальных сетях.

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Писательница о жизни «новых русских» задолжала ФНС почти миллион рублей
Mash: писательница и светская львица Оксана Робски задолжала ФНС 900 тыс руб.
10 ноября 2024, 18:07

Оксана Робски (Фото: riamediabank.ru/Сергей Пятаков)

Российская писательница и светская львица нулевых Оксана Робски оказалась должна ФНС почти миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что символ рублевского гламура задолжала перед налоговой 900 тысяч рублей. На что конкретно они были начислены, не сообщается.

Ранее на имя Робски были зарегистрированы две фирмы: одна из них работала в сфере культуры и искусства, вторая — в издательском бизнесе. Они были ликвидированы в 2014 и 2018 году. На сегодняшний день светская львица живет на две страны, в США у Робски живут дети.

Оксана Робски в начале 2005 года выпустила свой первый роман «Casual». За это произведение писательница была номинирована на премию «Национальный бестселлер».

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#фнс
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SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря
SHAMAN выразил соболезнования в связи со смертью Коробкова-Землянского
10 ноября 2024, 17:41

SHAMAN (Ярослав Дронов) (Фото: riamediabank.ru/Павел Бедняков)

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) отреагировал на новость о смерти своего пресс-секретаря, журналиста Антона Коробкова-Землянского. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
Певец подчеркнул, что журналист был для него другом, и в своей публикации пожелал ему «Царствия Небесного», сопроводив слова скорби недавним фото покойного.

Согласно предварительной информации, представитель артиста мог умереть от острой сердечной недостаточности.

Напомним, 40-летний журналист Антон Коробков-Землянский скончался вечером в субботу, 9 ноября. Мужчина находился дома со своей супругой, когда вдруг он начал задыхаться. Женщина вызвала медиков, однако спасти его не удалось.

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#певец
#журналист
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Названа возможная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN
Пресс-секретарь певца SHAMAN, предварительно, умер от сердечной недостаточности
10 ноября 2024, 15:55

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Названа предварительная причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского. По мнению врачей, представитель артиста мог умереть от острой сердечной недостаточности.
Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах. Вчера вечером Коробков-Землянский вдруг резко стал задыхаться у себя дома на Проспекте Мира в Москве. Его жена сразу же вызвала скорую помощь, вызов на пульт диспетчера поступил в 22:10. Врачи приехали быстро, но помочь 40-летнему мужчине уже не смогли. Была зафиксирована его смерть.

Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае. В 2007 году он переехал в Москву. За годы карьеры работал на Первом канале, на радио «Европа плюс», «Русском радио», реализовывал медиапроекты для различных российских телеканалов. В 2019 году он стал руководителем пресс-службы холдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ). Был пресс-атташе Филиппа Киркорова, а с 2022 года стал представителем певца SHAMAN.

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