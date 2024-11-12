«Стать маломобильной»: Врач объяснила, чем может закончиться госпитализация жены Хабенского

Константин Хабенский (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)
Вторую жену Константина Хабенского Ольгу Литвинову госпитализировали с серьезным заболеванием суставов — остеоартритом, который удалось выявить на начальной стадии. Это заболевание сопровождается болью, отеками и затруднением движений.
Заведующая ОПСМП поликлиники № 1, врач-терапевт, врач-ревматолог Анастасия Ремчукова в беседе с «Радио 1» объяснила, что остеоартрит — распространенное заболевание, причин для развития которого очень много.
По ее словам, причинами развития остеоартрита может быть посттравматическое расстройство — даже какой-то микроушиб.
Анастасия Ремчукова подчеркнула, что в случае такого заболевания нужно всегда находиться под наблюдением врача, давать покой суставам, исключить сильные и резкие физические нагрузки.
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«Заболевание хроническое, прогрессирующее, поражает в первую очередь как крупные, так и мелкие суставы. Там идет воспалительный процесс. Проявляется болевым синдромом, который вызывает ограничение движений. Если процесс далеко зашел, то человек может стать маломобильным. Здесь поражаются все ткани сустава: и хрящ, и кость, и связки, которые окружают его и фиксируют», — рассказала врач.
По ее словам, причинами развития остеоартрита может быть посттравматическое расстройство — даже какой-то микроушиб.
«Например, шел по лестнице, споткнулся, упал, потом забыл, а воспалительный процесс запущен и позже проявил себя клинически. Также причинами могут быть ожирение, гормональные нарушения, сахарный диабет и гипертония, спортивные травмы», — отметила эксперт.
Анастасия Ремчукова подчеркнула, что в случае такого заболевания нужно всегда находиться под наблюдением врача, давать покой суставам, исключить сильные и резкие физические нагрузки.
«Здесь хорошо подойдут упражнения на скручивания, растяжку, йога, пилатес плавание в бассейне», — завершила разговор ревматолог.
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Анастасия Бондарева