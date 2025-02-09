Наташа Королева оплачивает операции своей невестки-стриптизерши: лечение может стоить около 10 миллионов рублей

Наташа Королева (Фото: Телеграм korolevastar)
Певица Наташа Королева помогает с многомиллионным лечением своей невестке-стриптизерше, которая недавно перенесла тяжелую операцию. Девушке нарастили кость на верхней челюсти, что является лишь началом длительного процесса выздоровления.
Невестке артистки Мелиссе потребовалось хирургическое вмешательство из-за неправильного расположения кости черепа. Сама Наташа прокомментировала ситуацию с лечением девушки так:
Как пишут Starhit, общая сумма работ может обойтись до 10 миллионов рублей. Сама певица призналась, что помогает с лечением своей невестке, при этом часть реабилитации оплачивает сама Мелисса. Наташа дала понять, что не жалеет денег на избранницу своего сына. При чем артистка отметила неординарность болезни девушки.
Мелисса и Архип Глушко (Фото: Инстаграм* @mellisa_foxs_)
Сама Наташа надеется на дальнейшую операцию по квоте, так недавно Мелисса стала москвичкой. К тому же семье удалось найти опытного заинтересованного врача. Девушке придется нарастить нижнюю челюсть. Для этого потребуется 18-20 сантиметров малоберцовой кости с мышцами и сосудами с ноги самой Мелисы. Подобные операции являются одними из самых сложных и могут длиться до 14 часов.
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«Только первые этапы начались. Держится, молодец. Она пациент сложный, не каждый врач берется. Маленькими шагами мы идем к тому, что устраняем ту проблему, которая у нее много лет», — поделилась Королева с журналистами программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Как пишут Starhit, общая сумма работ может обойтись до 10 миллионов рублей. Сама певица призналась, что помогает с лечением своей невестке, при этом часть реабилитации оплачивает сама Мелисса. Наташа дала понять, что не жалеет денег на избранницу своего сына. При чем артистка отметила неординарность болезни девушки.
Мелисса и Архип Глушко (Фото: Инстаграм* @mellisa_foxs_)
Сама Наташа надеется на дальнейшую операцию по квоте, так недавно Мелисса стала москвичкой. К тому же семье удалось найти опытного заинтересованного врача. Девушке придется нарастить нижнюю челюсть. Для этого потребуется 18-20 сантиметров малоберцовой кости с мышцами и сосудами с ноги самой Мелисы. Подобные операции являются одними из самых сложных и могут длиться до 14 часов.
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Иван Мусатов