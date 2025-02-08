«Связаны на всю жизнь»: Ольга Дибцева о разводе с мужем

Ольга Дибцева (Фото: instagram*/dibulik)
Актриса Ольга Дибцева объявила о расставании с мужем Романом Бочаровым осенью 2023 года. Пара воспитывала дочку Серафиму, однако спустя четыре года после появления ребенка на свет, брак распался. По словам Ольги, у нее не получалось найти общий язык с супругом.
«Мы смогли найти общий язык. Развод был очень тяжелый и нереально сложно было налаживать отношения. Плюс у нас раздел имущества тоже дико трудный. Пришлось очень много наступать на горло своей гордыне и эмоциям. Правда в том, что, когда есть ребенок, вы связаны на всю жизнь», — приводит слова Дибцевой StarHit.В 2024 году звезда «Холопа» расписалась с бизнесменом Евгением, а вскоре у пары появилась дочка.
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