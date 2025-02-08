Слухи об ориентации, позднее счастье и карьера в кино: где сейчас актер из «Не родись красивой» Виталий Егоров

Виталий Егоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Заслуженный артист России Виталий Егоров после начала спецоперации на Украине пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации.
Подробности о том, чем актер занимается сегодня и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».
Виталий Егоров родился 20 декабря 1968 года в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. Его отец работал водителем, а мама трудилась поваром. С малых лет Виталий был приучен к труду. В школьные годы ему нравилось изучение точных наук и занятия спортом.
Несмотря на тот факт, что из Егорова мог бы получиться опытный инженер, в 15 лет он решил отправиться в Днепропетровск, где стал студентом театрального училища. Затем Виталий продолжил обучение в музыкально-драматическом театре в Одессе. Оттуда его забрали в армию — он служил в Театре Армии и после двух лет службы ушел сержантом в запас.
После демобилизации Виталий поступил в Школу-студию МХАТ.
Виталий довольно часто играл в постановках. Его можно было увидеть в таких спектаклях, как: «Идиот» и «На дне», «Матросская тишина» и «Страсти по Бумбарашу.
Дебют Егорова в кино состоялся в 2001 году. Он сыграл в фильме «Антикиллер». Всеобщую популярность Виталию принесла роль в нашумевшим на тот момент сериале «Не родись красивой», где Егорову досталась роль модельера Милко.
Вскоре после этого актер появился в сериале «Цыганки», а затем в проекте «Дыши со мной». Егоров также снялся в шестом сезоне сериала «Кухня». Всего в его фильмографии насчитывается более 50 работ.
Так как Егорову на протяжении длительного времени не удавалось найти свою любовь, некоторые посчитали, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*. Истинное счастье артист обрел в тридцать девять лет. Виталий женился на девушке по имени Наталья, которая занимала должность редактора на телевидении. Она родила актеру двух дочерей Анну и Марию.
Несколько лет назад Виталий Егоров сообщил, что он завершил строительство большого дома в Калужской области, а также закончил благоустройство участка.
В 2023 году режиссеры пригласили актера на съемки сериала «Раневская», и стоит отметить, что мужчина блестяще справился с предложенной ролью.
Артист не ведет страницы в социальных сетях и не комментирует политические события. Некоторые фанаты Виталия утверждают, что он перестал появляться в поле зрения СМИ из-за конфликта России и Украины.
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*Запрещено в РФ
Биографические данные
Виталий Егоров родился 20 декабря 1968 года в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. Его отец работал водителем, а мама трудилась поваром. С малых лет Виталий был приучен к труду. В школьные годы ему нравилось изучение точных наук и занятия спортом.
Несмотря на тот факт, что из Егорова мог бы получиться опытный инженер, в 15 лет он решил отправиться в Днепропетровск, где стал студентом театрального училища. Затем Виталий продолжил обучение в музыкально-драматическом театре в Одессе. Оттуда его забрали в армию — он служил в Театре Армии и после двух лет службы ушел сержантом в запас.
После демобилизации Виталий поступил в Школу-студию МХАТ.
Начало творческого пути
Виталий довольно часто играл в постановках. Его можно было увидеть в таких спектаклях, как: «Идиот» и «На дне», «Матросская тишина» и «Страсти по Бумбарашу.
Дебют Егорова в кино состоялся в 2001 году. Он сыграл в фильме «Антикиллер». Всеобщую популярность Виталию принесла роль в нашумевшим на тот момент сериале «Не родись красивой», где Егорову досталась роль модельера Милко.
Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)
Вскоре после этого актер появился в сериале «Цыганки», а затем в проекте «Дыши со мной». Егоров также снялся в шестом сезоне сериала «Кухня». Всего в его фильмографии насчитывается более 50 работ.
Личная жизнь
Так как Егорову на протяжении длительного времени не удавалось найти свою любовь, некоторые посчитали, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*. Истинное счастье артист обрел в тридцать девять лет. Виталий женился на девушке по имени Наталья, которая занимала должность редактора на телевидении. Она родила актеру двух дочерей Анну и Марию.
Последние новости
Несколько лет назад Виталий Егоров сообщил, что он завершил строительство большого дома в Калужской области, а также закончил благоустройство участка.
В 2023 году режиссеры пригласили актера на съемки сериала «Раневская», и стоит отметить, что мужчина блестяще справился с предложенной ролью.
Виталий Егоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Артист не ведет страницы в социальных сетях и не комментирует политические события. Некоторые фанаты Виталия утверждают, что он перестал появляться в поле зрения СМИ из-за конфликта России и Украины.
Читайте также:
97 лет Вячеславу Тихонову: трагическая судьба великого актёра, измены Мордюковой и наркозависимый сын
Жена Олега Стриженова прокомментировала его госпитализацию
Издевательства над коллегами, слухи о болезни и жизнь в уединении: куда пропала ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая
*Запрещено в РФ
Екатерина Коршунова