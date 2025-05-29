Наташа Королева показала новую прическу: «Моя миссия — разукрашивать наш мир»

29 мая 2025, 22:36

Наташа Королева показала в соцсетях новую прическу

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva_star)

50-летняя Наташа Королева выложила видео в неожиданном образе. Певица вышла на связь с подписчиками с ярко-рыжими волосами, дабы презентовать новую песню.





Королева призналась, что первой композицией, с которой она вышла в профессиональную среду еще в детстве, стала «Мир без чудес черно-белый».





«Видимо, это моя миссия — разукрашивать наш мир шальными яркими звуками и красками, заряжать добрыми вибрациями, дарить пусть маленькую, но надежду на то, что в нашем мире есть место чуду и сказке!», — отметила певица.

Наташа Королева (Фото: Инстаграм* @koroleva_star)





«На маму становится похожа», «Копия Порывай Люда», — написали поклонники.