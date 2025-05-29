Наташа Королева показала новую прическу: «Моя миссия — разукрашивать наш мир»
Наташа Королева показала в соцсетях новую прическу
50-летняя Наташа Королева выложила видео в неожиданном образе. Певица вышла на связь с подписчиками с ярко-рыжими волосами, дабы презентовать новую песню.
Королева призналась, что первой композицией, с которой она вышла в профессиональную среду еще в детстве, стала «Мир без чудес черно-белый».
«Видимо, это моя миссия — разукрашивать наш мир шальными яркими звуками и красками, заряжать добрыми вибрациями, дарить пусть маленькую, но надежду на то, что в нашем мире есть место чуду и сказке!», — отметила певица.
Фанаты Наташи эмоционально отреагировали на ее внешние изменения. Многие заметили, что артистка все больше напоминает маму — Людмилу Порывай.
«На маму становится похожа», «Копия Порывай Люда», — написали поклонники.
А другие нашли в «новой» певице сходство с Анастасией Стоцкой. Однако публика допускает, что это временные перемены — скорее всего, Королева просто примерила парик.
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