«У неё очень мало хитов»: Наташа Королёва раскритиковала Дженнифер Лопес

Наташа Королёва (фото: Telegram @korolevastar)
Наташа Королёва раскритиковала выступление американской певицы Дженнифер Лопес в ОАЭ.
Накануне российская исполнительница посетила концерт Лопес в Абу-Даби. После этого она заявила, что американская звезда прежде всего является танцовщицей.
Однако после артистка подчеркнула, что в целом концерт ей очень понравился.
В прошлом году певица Люся Чеботина раскритиковала британскую исполнительницу Адель. По её словам, песни в живом звучании на концерте были намного хуже, чем на студийных записях. Также Люся заявила, что Адель много «кричала», и было отчётливо видно, как ей тяжело петь.
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«Как ни странно, у нее очень мало хитов. Надо быть ее большим фанатом, чтобы знать этот репертуар», – отметила Королёва.По словам поп-звезды, концерт длился около часа. Но Наташа уточнила, что в таком тепле «больше и не нужно».
Однако после артистка подчеркнула, что в целом концерт ей очень понравился.
В прошлом году певица Люся Чеботина раскритиковала британскую исполнительницу Адель. По её словам, песни в живом звучании на концерте были намного хуже, чем на студийных записях. Также Люся заявила, что Адель много «кричала», и было отчётливо видно, как ей тяжело петь.
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Анастасия Чинкова