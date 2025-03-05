«Предпочитаю огибать как змея»: Наташа Королева раскрыла, как следит за языком

Наташа Королева (фото: Instagram*/koroleva__star)
Певица Наташа Королева заявила, что старается не ругаться матом даже в конфликтных ситуациях и умеет себя сдерживать. Об этом она поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей на полях церемонии «Виктория».
По ее словам, она предпочитает избегать скандалов и находит это куда более интересным, чем в них участвовать.
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«Да, я могу выругаться, использовать матерное слово. Но я больше предпочитаю огибать как змея любые конфликтные моменты. Это куда интереснее», — рассказала певица.ОСН отмечает, что Наташа Королева пришла на церемонию в белом костюме с блестящими узорами из камней и без своего звездного супруга Тарзана.
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Данил Пономарев