Продюсер Дворцов о Соседове: «Он был настоящим революционером российского шоу-бизнеса»

24 сентября 2026, 23:50

Продюсер Дворцов сравнил деятельность Соседова с революцией

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости / Виталий Невар)

Продюсер Сергей Дворцов поделился воспоминаниями о музыкальном критике Сергее Соседове, назвав его настоящей движущей силой и революционером российского шоу‑бизнеса. Его слова цитирует Общественная Служба Новостей.





По словам Дворцова, Соседов отличался не только ярким талантом и справедливым взглядом на индустрию, но и бескомпромиссной позицией. Продюсер подчеркнул, что у Соседова был непростой, вспыльчивый характер — и именно эта внутренняя энергия позволяла ему бунтовать, если чувствовал, что его не слышат или не принимают всерьёз.



«Он был настоящим революционером российского шоу-бизнеса. Он был гением! Он всегда сам правил своей жизнью и не терпел никакого контроля», — отметил Дворцов.