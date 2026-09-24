Продюсер Дворцов о Соседове: «Он был настоящим революционером российского шоу-бизнеса»
Продюсер Дворцов сравнил деятельность Соседова с революцией
Продюсер Сергей Дворцов поделился воспоминаниями о музыкальном критике Сергее Соседове, назвав его настоящей движущей силой и революционером российского шоу‑бизнеса. Его слова цитирует Общественная Служба Новостей.
По словам Дворцова, Соседов отличался не только ярким талантом и справедливым взглядом на индустрию, но и бескомпромиссной позицией. Продюсер подчеркнул, что у Соседова был непростой, вспыльчивый характер — и именно эта внутренняя энергия позволяла ему бунтовать, если чувствовал, что его не слышат или не принимают всерьёз.
«Он был настоящим революционером российского шоу-бизнеса. Он был гением! Он всегда сам правил своей жизнью и не терпел никакого контроля», — отметил Дворцов.Смерть коллеги стала для продюсера и многих других в индустрии настоящим потрясением. В завершение Сергей Дворцов обратился со словами поддержки к родным и близким Соседова.