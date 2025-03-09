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Наташа Королёва раскрыла неожиданную правду об отношениях с Тарзаном и рассказала, почему праздновала 8 Марта одна

Наташа Королёва раскрыла правду об отношениях с Сергеем Глушко
Наташа Королёва и Сергей Глушко (фото: Telegram @korolevastar)

Наташа Королёва и Сергей Глушко (фото: Telegram @korolevastar)

Певица Наташа Королёва публично пожаловалась на мужа, который постоянно сбегает из дома. Звезда заявила, что каждое 8 Марта Сергей Глушко, более известный как Тарзан, проводит не с ней из-за работы.
Исполнительница призналась, что для неё уже давно не существует Международного женского дня. Выяснилось, что в этот день её супруг отмечает день рождения. Более того, именно в этот день Тарзана не бывает дома из-за работы.

«У него такая была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актера. Тоже его никогда нет дома. И на 8 Марта в том числе», – отметила Королёва.
В этом году Тарзан отпраздновал 55-летие на сцене Алтайского дворца культуры. В честь юбилея Королёва хотела собрать гостей в ресторана, но Сергей отказался от такой затеи. Он заявил, что его тяготят застолья, который ведут к обжорству и чрезмерному опьянению, поэтому он всегда старается бежать от столов.

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#певица
Рэпер MACAN со сцены назвал возлюбленную Марию Мотину невестой
09 марта 2025, 14:20

MACAN (фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер MACAN во время концерта 8 марта назвал свою возлюбленную Марию Мотину невестой. Музыкант прямо со сцены обратился к девушке с трогательной речью.
«Дорогая моя Маруся, которая невеста, я поражаюсь на самом деле, как ты умудряешься совмещать в себе два, как мне кажется, основополагающих для мужчин и женщин качества. Во-первых, ты очень смиренна – и даже в моменте, где, наверное, другие бы сопротивлялись каким-то моим просьбам или требованиям, ты смиренно стоишь за моей спиной и служишь мне невероятной поддержкой и опорой. И по совместительству являешься для меня большим учителем, другом и даже где-то наставником», – заявил исполнитель, слова которого передаёт Super.
Отметим, что пара публично не сообщала о своей помолвке, однако ещё в январе внимательные поклонники заметили кольцо на безымянном пальце Мотиной. Девушка, в отличие от жениха, часто публикует в личном блоге совместные фотографии и открыто рассказывает о личной жизни. Также появляются на её страницы и фотографии в нижнем белье. Однако, как известно, рэпер категорически против такого контента, о чём он рассказывал в своих интервью.

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«У меня тогда были критерии: вдул бы или нет»: Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук

«Будет жить моя мама»: 18-летняя дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы
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#интервью
#девушка
#отношения
#любовь
#рэп
#музыка
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Сумка за 3 млн от Сердюкова, чёрная икра и люксовые подарки от друзей: Ксения Бородина отпраздновала день рождения в Куршевеле
Ксения Бородина отпраздновала день рождения в Куршевеле
09 марта 2025, 14:04

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина 8 марта отпраздновала не только Международный женский день, но и день рождения. На этот раз бывшая звезда «ДОМа-2» отметила праздник с большим размахом.
42-летие телеведущая отметила на курорте для богачей – вместе с женихом Николаем Сердюковым она прилетела в Куршевель. Также на празднование приехали бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова, звёздный визажист Сердар Камбаров и другие близкие знакомые Бородиной.

Звезда вышла к гостям в синем свитере, белых брюках и больших меховых унтах по колено.

Бородиной подарили щедрые люксовые подарки. Сердюков преподнёс возлюбленной сумку Kelly стоимостью три миллиона рублей и огромный букет роз. Друзья вручили телеведущей пакеты от Saint Laurent, Chanel, Amina Muaddi и Dior.

Впрочем, подарки окупились: Бородина пригласила гостей в ресторан спа-отеля Le Lana, где средний чек составляет 100 тысяч рублей. На праздничном столе было шампанское от пяти тысяч рублей за бутылку и чёрная икра.

К слову, Бородина часто отдыхает во Франции, однако с женихом на любимый курорт она прибыла впервые.

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#день рождения
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«Будет жить моя мама»: 18-летняя дочь Юлии Началовой анонсировала посмертный альбом певицы
Дочь Юлии Началовой анонсировала выход посмертного альбома певицы
09 марта 2025, 12:38

Юлия Началова (фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Дочь Юлии Началовой исполнила последнее желание матери, которое та не успела реализовать при жизни.
18-летняя дочь певицы от футболиста Евгения Алдонина Вера анонсировала выход посмертного альбома матери.

«Мы рады, что скоро это случится. 16 марта на всех цифровых площадках состоится релиз альбома, в песнях которого и продолжает жить моя мама, Юлия Началова», – заявила Вера Алдонина.
Вера Алдонина (фото: Instagram* @ veraldonina)

Девушка также в посте в личном блоге привела фрагмент интервью, в котором Юлия Началова рассказывает о съёмках клипа к новой композиции.

«Песня, на которую мы снимаем клип, называется „Жди меня“. Это песня из нового русскоязычного альбома, который будет называться „Вера“», – рассказывала тогда певица.
В комментариях поклонники творчества Началовой восторженно отнеслись к новости и сообщили, что с нетерпением будут ждать выхода альбома скончавшейся певицы.

Напомним, что Юлии Началовой не стало в марте 2019 года. Она умерла от сепсиса на фоне нескольких серьёзных хронических заболеваний. Ей было всего 38 лет.

Единственная дочь певицы в прошлом году с золотой медалью окончила школу и поступила во ВГИК, избрав творческий путь.

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*запрещён в РФ
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«У меня тогда были критерии: вдул бы или нет»: Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук
Алексей Чумаков рассказал о начале отношений с Юлией Ковальчук
09 марта 2025, 12:22

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Пару Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Звёзды вместе почти 20 лет и воспитывают дочерей Амелию и Алисию.
Исполнители уже не раз рассказывали свою историю знакомства. Они сблизились на одном из ледовых шоу. Алексей запал в душу бывшей солистке группы «Блестящие», но дальше подготовки к отчётным выступлениям дело не заходило.

Чумаков не сразу заметил Ковальчук. Алексей рассказывал, что в тот момент даже не задумывался о создании семьи, к тому же, тогда у него была девушка.

«Ну, хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. Я бы как бы да… И у меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул бы. Вдул бы. Вдул с последствиями, но тогда я не планировал. А у меня тогда девушка была», – делился Чумаков в YouTube-шоу «Света вокруг света».
При этом Юлия не стала разлучницей, она и сама тогда состояла в отношениях с другим мужчиной. Когда обе пары расстались, Ковальчук и Чумаков сошлись.

Чумаков заявил, что является счастливым человеком и отцом двух дочерей. Он во всём поддерживает супругу, и даже присутствовал на её родах.

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#звёзды
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Уехавшая в США Мария Машкова: «По России не скучаю, но скучаю по людям. Женя Цыганов – один из них»
Мария Машкова заявила, что скучает по Евгению Цыганову
09 марта 2025, 12:07

Мария Машкова (фото: Instagram* @masha_mashkova_official)

Мария Машкова эмигрировала в США много лет назад, однако до 2022 года часто приезжала в Россию. Теперь же актриса заявляет, что в родной стране ноги её больше не будет.
39-летняя артистка разорвала общение не только с друзьями и коллегами, но и с родителями. Однако, если с мамой она изредка созванивается, то со знаменитым отцом Владимиром Машковым не контактирует совсем.

Машкова рассказала, скучает ли Родине и некогда близким людям и знакомым.

«Абстрактно по России я не скучаю, но скучаю по людям, – конечно, по конкретным. Женя Цыганов – один из них; понятно дело, моя бабушка и дедушка. Мы не виделись три года, но созваниваемся по видеосвязи», – отметила актриса, не упомянув при этом родителей.
Мария работала вместе с Евгением, поэтому о коллеге у неё остались только хорошие воспоминания.

Напомним, что Владимир Машков не раз публично призывал дочь изменить решение и вернуться в Россию, но она не послушалась.

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*запрещён в РФ
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