Наташа Королёва раскрыла неожиданную правду об отношениях с Тарзаном и рассказала, почему праздновала 8 Марта одна

Наташа Королёва и Сергей Глушко (фото: Telegram @korolevastar)
Певица Наташа Королёва публично пожаловалась на мужа, который постоянно сбегает из дома. Звезда заявила, что каждое 8 Марта Сергей Глушко, более известный как Тарзан, проводит не с ней из-за работы.
Исполнительница призналась, что для неё уже давно не существует Международного женского дня. Выяснилось, что в этот день её супруг отмечает день рождения. Более того, именно в этот день Тарзана не бывает дома из-за работы.
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«У него такая была профессия, когда его никогда не было в этот праздник, потому что он дарил свою любовь женской аудитории. А сейчас он переквалифицировался в актера. Тоже его никогда нет дома. И на 8 Марта в том числе», – отметила Королёва.В этом году Тарзан отпраздновал 55-летие на сцене Алтайского дворца культуры. В честь юбилея Королёва хотела собрать гостей в ресторана, но Сергей отказался от такой затеи. Он заявил, что его тяготят застолья, который ведут к обжорству и чрезмерному опьянению, поэтому он всегда старается бежать от столов.
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Анастасия Чинкова