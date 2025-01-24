Наташа Королёва (Фото: соцсети)
На телеканале НТВ скоро стартует юбилейный сезон популярного шоу «Суперстар!», но зрители не увидят в качестве ведущей Лолиту Милявскую. В проекте её заменит Наташа Королёва.
Исполнительница хитов «Маленькая страна», «Тюльпаны», «Котёнок» и многих других не будет новичком на проекте, так как ранее она входила в состав жюри музыкального шоу. Так что специфика ей знакома. Оказывается, продюсер Михаил Такменев предложил певице попробовать себя в ином качестве, так как Лолита не смогла принять участие в съёмках из-заа несовпадения их времени с гастрольным графиком.
По словам артистки, ей очень нравится творческая, дружеская и тёплая атмосфера атмосфера на съёмочной площадке проекта, а смена амплуа далась ей легко. Она считает, что роль ведущей ей подходит даже больше, чем роль члена жюри, так как не приходится никого «отсеивать».
Злые языки утверждают, что причина исчезновения Лолиты из шоу «Суперстар!» та же, что и у отмены одного из выступлений в рамках запланированного весеннего тура певицы. Организаторы гастролей получили письмо от руководства одного из концертных залов, которые написали, что в день выступления Лолиты в здании будут «менять кабели», поэтому концерт не состоится.
На самом деле, есть мнение, что причина в ставшем недавно известным высказывании артистки о «потреблении москалей» и её участии в «голой» вечеринке Ивлеевой. Отменить гастроли потребовала общественная организация «Русская община».
Сама Лолита говорит, что в своём интервью, данном украинскому телеканалу в 2012 году, она, напротив, высмеивала национализм, а сейчас её слова были намеренно вырваны из контекста.
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«Меня попросили: „Выручай“. И я делаю это с удовольствием. Опыт работы в качестве ведущей у меня есть, но я никогда не вела столь культовое шоу», — призналась Королёва.
По словам артистки, ей очень нравится творческая, дружеская и тёплая атмосфера атмосфера на съёмочной площадке проекта, а смена амплуа далась ей легко. Она считает, что роль ведущей ей подходит даже больше, чем роль члена жюри, так как не приходится никого «отсеивать».
Злые языки утверждают, что причина исчезновения Лолиты из шоу «Суперстар!» та же, что и у отмены одного из выступлений в рамках запланированного весеннего тура певицы. Организаторы гастролей получили письмо от руководства одного из концертных залов, которые написали, что в день выступления Лолиты в здании будут «менять кабели», поэтому концерт не состоится.
На самом деле, есть мнение, что причина в ставшем недавно известным высказывании артистки о «потреблении москалей» и её участии в «голой» вечеринке Ивлеевой. Отменить гастроли потребовала общественная организация «Русская община».
Сама Лолита говорит, что в своём интервью, данном украинскому телеканалу в 2012 году, она, напротив, высмеивала национализм, а сейчас её слова были намеренно вырваны из контекста.
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Александр Бойцов