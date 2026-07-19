Стало известно, чем занимается дочь Владимира Машкова в США

19 июля 2026, 10:28

Актриса Мария Машкова начала преподавать актёрское мастерство в США

Мария Машкова (Фото: Instagram* @masha_mashkova_official)

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария рассказала о своей деятельности после переезда в США. 41-летняя актриса в личном блоге сообщила, что теперь она преподаёт актёрское мастерство.





Машкова работает в детском лагере при Нью-Йоркской киноакадемии. Она отметила, что дети вдохновляют её, а атмосфера в коллективе остаётся очень приятной.

«Я не пропала, просто близко знакомлюсь с новой версией себя. Педагогом по актёрскому мастерству Машей. Для меня большая честь быть частью детского лагеря Нью-Йоркской киноакадемии», — написала актриса.