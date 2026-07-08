Лерчек вышла в свет с женихом и детьми для семейной фотосессии
Луис Сквиччиарини показал кадры с Лерчек и её родными в День семьи
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которая продолжает лечение от четвёртой стадии рака, приняла участие в семейной фотосессии. Снимки опубликовал в своём блоге её жених Луис Сквиччиарини.
На кадрах Валерия позирует вместе с четырьмя детьми, родителями и возлюбленным. Все участники съёмки выбрали элегантные наряды, которые гармонично сочетались друг с другом.
Несмотря на тяжёлую болезнь Лерчек, фотографии передают тёплую и домашнюю атмосферу: рядом с Чекалиной находятся близкие, которые поддерживают её и придают сил.
«La familia. От нашей семьи поздравляем ваши семьи. И благодарим каждого, кто поддерживает и молится за здоровье Леры», — написал Луис под публикацией.Так он поздравил подписчиков с Днём семьи, любви и верности.
Ранее Луис Сквиччиарини высказался об отношениях с детьми Валерии Чекалиной. По словам танцора, его смутило наличие у Лерчек троих детей от прошлого брака.