«Некоторых посылаю»: Ирина Горбачёва раскрыла, как относится к критике

08 июля 2026, 12:38

Актриса Ирина Горбачёва рассказала, как относится к негативным комментариям

Ирина Горбачёва (Фото: кадр из комедии «Комментируй это»)

Актриса Ирина Горбачёва на столичной премьере сериала «Паша», где сыграла одну из ключевых ролей, высказалась о критике в свой адрес.





В беседе с «Газетой.Ru» артистка призналась, что не воспринимает негативные выпады слишком близко к сердцу, но в некоторых ситуациях позволяет себе отвечать резко.



Кроме того, Горбачёва объяснила своё отношение к нелестным комментариям. Одни замечания актриса принимает всерьёз и анализирует, другие же выводят её из равновесия и задевают за живое.

«Да как я отношусь к хейтерам... К кому-то с уважением, а кого-то посылаю, как и в жизни», — заявила Ирина.