Айза-Лилуна Ай вспомнила историю с половым органом в соцсетях

25 октября 2025, 13:10

Айза-Лилуна Ай вспомнила историю с половым органом и заявила, что ей не стыдно

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай с юмором вспомнила старую историю, связанную с её половым органом, фото которого она случайно выложила в соцсети. Она призналась, что не испытывает никакого стыда за тот случай. Об этом сообщает StarHit.