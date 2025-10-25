Айза-Лилуна Ай вспомнила историю с половым органом в соцсетях
Айза-Лилуна Ай с юмором вспомнила старую историю, связанную с её половым органом, фото которого она случайно выложила в соцсети. Она призналась, что не испытывает никакого стыда за тот случай. Об этом сообщает StarHit.
Айза с иронией прокомментировала, что её половой орган заметили, будто у других людей его нет.
Она добавила, что давно научилась не обращать внимания на подобные скандалы и воспринимать их с самоиронией.
Ранее Айза-Лилуна Ай рассказала, что перестала бояться неудач в личной жизни и научилась жить моментом. Сейчас она счастлива со своим возлюбленным Степаном, но старается не строить далеко идущих планов.
