«Я не причастна к разводу Гриши!»: невеста Лепса ответила хейтерам
Аврора Киба заявила, что она сошлась с Лепсом после его развода
Аврора Киба, невеста Григория Лепса, ответила в соцсетях на обвинения в том, что якобы стала причиной развода певца с его женой Анной после 20 лет брака.
Хейтеры назвали девушку «разлучницей», однако Аврора уверяет, что отношения с артистом начались, когда он уже два года был один.
«Я никак не причастна к разводу Гриши и распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной! Я считаю это низким, на такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина!» — написала Киба.Теперь остаётся дождаться комментария самой бывшей супруги Лепса.