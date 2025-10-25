«Я не причастна к разводу Гриши!»: невеста Лепса ответила хейтерам

25 октября 2025, 12:46

Аврора Киба заявила, что она сошлась с Лепсом после его развода

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

Аврора Киба, невеста Григория Лепса, ответила в соцсетях на обвинения в том, что якобы стала причиной развода певца с его женой Анной после 20 лет брака.





Хейтеры назвали девушку «разлучницей», однако Аврора уверяет, что отношения с артистом начались, когда он уже два года был один.





«Я никак не причастна к разводу Гриши и распаду его семьи. Прошу не связывать эту тему со мной! Я считаю это низким, на такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина!» — написала Киба.