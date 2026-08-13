«Опять хайповая история»: Дмитрий Тарасов не поверил в травму Ольги Бузовой

13 августа 2026, 22:51

Футболист Тарасов признался, что заподозрил Бузову в желании привлечь внимание

Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @tarasov23)

Дмитрий Тарасов рассказал в беседе с Виталием Бородиным, что с недоверием отнёсся к сообщениям о травме колена своей бывшей супруги Ольги Бузовой.





Футболист признался, что в первые дни подумал, будто история могла быть придумана ради внимания публики.





«Когда вышли первые статьи, я думал: наверное, опять хайповая история. Желаю здоровья и ни в коем случае не смеюсь над этой историей. Но первые мысли у меня были такие», — рассказал Тарасов.