«Опять хайповая история»: Дмитрий Тарасов не поверил в травму Ольги Бузовой
Футболист Тарасов признался, что заподозрил Бузову в желании привлечь внимание
Дмитрий Тарасов рассказал в беседе с Виталием Бородиным, что с недоверием отнёсся к сообщениям о травме колена своей бывшей супруги Ольги Бузовой.
Футболист признался, что в первые дни подумал, будто история могла быть придумана ради внимания публики.
«Когда вышли первые статьи, я думал: наверное, опять хайповая история. Желаю здоровья и ни в коем случае не смеюсь над этой историей. Но первые мысли у меня были такие», — рассказал Тарасов.По словам спортсмена, сейчас он вообще старается скептически относиться к новостям из мира шоу-бизнеса. Тарасов считает, что некоторые знаменитости могут специально создавать громкие информационные поводы, чтобы о них продолжали говорить.
Футболист отметил, что особенно внимательно относится к подобным историям из-за своих детей. По его словам, они подрастают и могут задавать вопросы о том, что видят в новостях и социальных сетях. При этом Тарасов подчеркнул, что не хотел бы высмеивать проблемы Бузовой и пожелал ей скорейшего восстановления.