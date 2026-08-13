«Я не переношу агрессии»: Анна Седокова расказала о срыве на шоу
Анна Седокова рассказала, почему расплакалась после ссоры с Торнике Квитаниани
Анна Седокова рассказала о конфликте с Торнике Квитаниани в шоу «Мастер игры», после которого не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, участник проекта резко высказался в её адрес во время очередного выпуска. Седокова старалась держаться до последнего, однако давление оказалось для неё слишком сильным.
«В последней серии я как раз и поломалась. Я честно испугалась. Я не переношу агрессии ни в каком виде», — призналась артистка.Седокова объяснила, что и в её семье стараются избегать повышенных тонов. По словам певицы, даже дети знают, что дома никто не должен разговаривать друг с другом в агрессивной манере.
«Когда вдруг на тебя начинают повышать голос, говорить: "Слышь, будешь говорить, когда я тебе сказал"... Это было сложно эмоционально», — рассказала Анна.После конфликта Квитаниани извинился перед певицей. Седокова призналась, что после произошедшего они ещё несколько раз встречались, однако близкого общения между ними так и не сложилось.
«Извини, я просто защищался», — передала артистка слова Торнике.При этом Седокова не поняла, от кого именно участнику шоу понадобилось защищаться.