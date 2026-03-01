Навка назвала мужа Пескова самым строгим критиком ее выступлений

01 марта 2026, 06:49

Татьяна Навка (Фото: Telegram @navkatatiana)

В свежем интервью фигуристка Татьяна Навка с теплотой рассказала о своем браке с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, назвав его настоящей сказкой. Об этом пишет Starhit.





50-летняя фигуристка призналась, что порой сталкивается с весьма строгой критикой со стороны супруга. Дмитрий регулярно посещает спектакли жены и, по словам Татьяны, редко уходит с представления без замечаний: он неизменно находит моменты, к которым можно придраться.



«Он самый строгий критик, самый главный критик, который приходит на мои спектакли, и всё время ищет и находит, к чему можно "прикопаться"», — отметила Навка.