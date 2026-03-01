Навка назвала мужа Пескова самым строгим критиком ее выступлений
В свежем интервью фигуристка Татьяна Навка с теплотой рассказала о своем браке с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, назвав его настоящей сказкой. Об этом пишет Starhit.
50-летняя фигуристка призналась, что порой сталкивается с весьма строгой критикой со стороны супруга. Дмитрий регулярно посещает спектакли жены и, по словам Татьяны, редко уходит с представления без замечаний: он неизменно находит моменты, к которым можно придраться.
«Он самый строгий критик, самый главный критик, который приходит на мои спектакли, и всё время ищет и находит, к чему можно "прикопаться"», — отметила Навка.Строгость Пескова распространяется и на детей. В частности, он бывает требователен к младшей дочери Надежде, которой всего 11 лет. Как рассказала фигуристка, отец не прибегает к наказаниям вроде постановки в угол, но порой проводит с ребенком серьезные воспитательные разговоры. При этом Надежда, по словам мамы, хоть и слушается папу, но, «как любая женщина, хитрит», стараясь избежать выговора.
Завершая разговор, Навка вновь вернулась к теме супружеских отношений и провела трогательную параллель с известной сказкой. Она назвала себя «Золушкой, которая трудилась всю жизнь и встретила своего принца».