«Навсегда останется одной из ярчайших»: Лепс прокомментировал творческую паузу Долиной
Лепс высказался об уходе Долиной со сцены и признался, что сам так не смог бы
Григорий Лепс высказался о решении Ларисы Долиной уйти со сцены. Певец прокомментировал планы коллеги на творческую паузу во время фестиваля «Ээхх, Разгуляй!». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По его мнению, каждый артист вправе самостоятельно решать, когда ему продолжать выступления, а когда сделать перерыв. Лепс подчеркнул, что уход со сцены никак не повлияет на место Долиной в отечественной музыкальной индустрии.
Он назвал певицу одной из самых ярких артисток страны и выразил уверенность, что её достижения и вклад в музыку останутся значимыми независимо от дальнейших планов.
«Это личное решение большой артистки. Но дело даже не в этом. Уйдет она или нет — она навсегда останется одной из ярчайших артисток нашей страны», — сказал Лепс.При этом Григорий признался, что сам не смог бы решиться на подобный перерыв в карьере. Певец дал понять, что не представляет себя в роли артиста, который добровольно уходит в такой «отпуск». Впрочем, решение коллеги он считает исключительно её личным выбором и не стал его критиковать.