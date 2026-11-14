«Навсегда останется одной из ярчайших»: Лепс прокомментировал творческую паузу Долиной

14 ноября 2026, 20:51

Лепс высказался об уходе Долиной со сцены и признался, что сам так не смог бы

Григорий Лепс (Фото: Instagram* / @gvleps)

Григорий Лепс высказался о решении Ларисы Долиной уйти со сцены. Певец прокомментировал планы коллеги на творческую паузу во время фестиваля «Ээхх, Разгуляй!». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По его мнению, каждый артист вправе самостоятельно решать, когда ему продолжать выступления, а когда сделать перерыв. Лепс подчеркнул, что уход со сцены никак не повлияет на место Долиной в отечественной музыкальной индустрии.



Он назвал певицу одной из самых ярких артисток страны и выразил уверенность, что её достижения и вклад в музыку останутся значимыми независимо от дальнейших планов.





«Это личное решение большой артистки. Но дело даже не в этом. Уйдет она или нет — она навсегда останется одной из ярчайших артисток нашей страны», — сказал Лепс.