«Ничего не прошу»: Анна Седокова ответила на слухи о пустых залах на концертах

14 ноября 2026, 20:26

Седокова высмеяла слова о провальных выступлениях и раскрыла подробности райдера

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова отреагировала на публикации о якобы низком спросе на билеты на её концерты. Ранее в Сети появились сообщения, что певице не удаётся собирать полные залы, несмотря на высокие гонорары: по имеющимся данным, за 40 минут выступления она получает 1,7 миллиона рублей.





Артистка опровергла в своём блоге информацию о пустых площадках и заявила, что регулярно выступает перед полной аудиторией. По словам Анны, оценить посещаемость её концертов по публикациям в социальных сетях невозможно, поскольку многие мероприятия проходят в закрытом формате и съёмка там запрещена. Кроме того, певица рассказала, что иногда сталкивается с недобросовестными организаторами.





«Я никогда ни у кого ничего не прошу. Мне предлагают — я соглашаюсь или нет. Не получится посмотреть и подсчитать мои концерты, потому что я часто выступаю там, где нельзя снимать. Я уважаю приватность и никогда не буду постить свои концерты, чтобы вы посчитали. И я всегда собираю. К сожалению, иногда сталкиваюсь с не самыми порядочными организаторами. Это жизнь», — написала Анна.

«Да, у меня шесть пив, все мне, да. Люблю пиво. Особенно шесть перед концертом», — пошутила артистка.