«Просто отвратительно»: Тарантино вспомнил конфликт на съёмках «Бесславных ублюдков»
Тарантино признался, что хотел уволить Мелани Лоран из «Бесславных ублюдков»
Квентин Тарантино рассказал, что едва не лишил Мелани Лоран роли Шошанны в фильме «Бесславные ублюдки» после первой читки сценария.
В интервью People режиссёр признался, что выступление актрисы настолько его разочаровало, что он решил отказаться от сотрудничества с ней. По его словам, первая встреча с актёрами и чтение сценария имеют для него особое значение при работе над фильмом.
«Читка с Мелани Лоран прошла просто отвратительно. Даже хуже, чем отвратительно», — заявил Тарантино.После увольнения Лоран сама связалась с режиссёром и объяснила, что во время читки плохо себя чувствовала. Актриса заявила, что всё равно готова прийти на съёмочную площадку, и попросила вернуть ей роль. Тарантино согласился дать ей ещё один шанс при условии, что они будут репетировать вместе в течение трёх дней. В итоге Мелани сохранила роль Шошанны.
Кроме того, режиссёр рассказал, что в картине могла появиться Изабель Юппер. Ей предлагали сыграть мадам Мимье — женщину, которая укрывает Шошанну в Париже. Однако актриса не пришла на первую читку сценария.
Тарантино признался, что её отсутствие стало последней каплей после предыдущих сложностей с контрактом и задержек в переговорах. При этом режиссёр подчеркнул, что по-прежнему любит работы Юппер.