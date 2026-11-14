«Просто отвратительно»: Тарантино вспомнил конфликт на съёмках «Бесславных ублюдков»

14 ноября 2026, 18:11

Тарантино признался, что хотел уволить Мелани Лоран из «Бесславных ублюдков»

Квентин Тарантино (Фото: кадр из фильма «Шоу Маппетов: Волшебник из страны Оз»)

Квентин Тарантино рассказал, что едва не лишил Мелани Лоран роли Шошанны в фильме «Бесславные ублюдки» после первой читки сценария.





В интервью People режиссёр признался, что выступление актрисы настолько его разочаровало, что он решил отказаться от сотрудничества с ней. По его словам, первая встреча с актёрами и чтение сценария имеют для него особое значение при работе над фильмом.





«Читка с Мелани Лоран прошла просто отвратительно. Даже хуже, чем отвратительно», — заявил Тарантино.