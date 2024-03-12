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Назаров раскрыл, сколько получил за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского

Народный артист Назаров сообщил, что получил 800 рублей за съемки у Тарковского
12 марта 2024, 16:37
Фото: istockphoto / nopow

Фото: istockphoto / nopow

Народный артист России Юрий Назаров раскрыл гонорары за участие в кинокартине «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского. Его слова приводит aif.ru.
По словам актера, во время съемок фильма он получал по 40 рублей в день. Назаров уточнил, что в то время это считались достойные деньги, при этом он не имел никакого статуса.

Назаров сообщил, что за 20 съемочных смен ему заплатили 800 рублей. Актер появлялся на съемочной площадке лишь в заключительных съемках фильма, так как его роль была не основной.


Народный артист подчеркнул, что деньги не были для него главным фактором при работе с Тарковским. По словам Назарова, у Тарковского он смог бы и бесплатно сняться.

«Тарковский для меня в одном ряду с другим гением - Толстым. Лев Толстой в русской литературе — это Тарковский в русском кинематографе», — отметил Назаров.
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«А что такого?»: Сваха из «Давай поженимся!» оценила предложение искать любовь на выборах
Роза Сябитова призвала быть открытыми к знакомствам на избирательных участках
12 марта 2024, 14:51

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Телеведущая Роза Сябитова оценила предложение заместителя премьер-министра республики Татарстан Лейлы Фазлеевой искать любовь на президентских выборах. В разговоре с Life.ru главная сваха страны сочла реальным шанс найти вторую половинку на избирательном участке.
«Будьте внимательны, улыбайтесь, будьте доброжелательны, а если к вам обращаются с желанием поздороваться — здоровайтесь. А если кто-то хочет с вами познакомиться — знакомьтесь. А что такого, собственно говоря? Будьте открыты к этому!» — заявила Сябитова.
Сваха также призвала граждан помнить, что в первую очередь они идут на выборы.

До этого Фазлеева заявила, что молодые россияне могут найти спутника жизни на избирательном участке. Она указала, что желающим познакомиться ничто не мешает приглядеться друг другу на выборах.

Ранее в Госдуме предложили признать Аллу Пугачёву иноагентом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#выборы
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#россияне
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Россияне назвали самых красивых отечественных актрис
Опрос: Россияне считают самыми красивыми Екатерину Климову и Светлану Ходченкову
11 марта 2024, 22:39

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Интернет-опрос NEWS.ru показал, что россияне считают наиболее красивыми и талантливыми актрис Екатерину Климову (34% проголосовавших) и Светлану Ходченкову (13%).
На третьем месте оказалась Юлия Пересильд, набравшая 8% голосов.

Отмечается, что в рейтинг самых красивых российских актрис также попали Юлия Снигирь, Елена Лядова, Настасья Самбурская, Паулина Андреева, Кристина Асмус и Ирина Старшенбаум.
В опросе поучаствовали 4,4 тыс. интернет-пользователей.

Ранее другой опрос «АльфаСтрахования» показал, что россиянки не хотели бы получить в подарок на 8 Марта косметические наборы и сладости. Так, В числе желаемых же сюрпризов женщины называли туристические поездки, сертификаты на косметологические и массажные процедуры, на одежду и украшения.

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#опрос
#актриса
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Психолог Степанова указала на признаки реактивной депрессии у Пугачевой
11 марта 2024, 19:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Психолог Вероника Степанова считает, что Алла Пугачева имеет серьезные проблемы с психологическим здоровьем, об этом эксперт написала в своём Telegram-канале.
Психолог обратила внимание, что Пугачева в последнее время часто вступает в публичные конфликты, а ее поведение начинает шокировать народ. По словам Степановой, после отъезда из России певица потеряла себя и сильно изменилась внешне.

После скандала со Стасом Михайловым врач окончательно убедилась в том, что Пугачева нуждается в срочной психиатрической помощи.

«Реактивная депрессия Аллы Борисовны стремительно обретает истероидно-психотические формы. Рекомендую ее мужу прибегнуть к принудительной госпитализации супруги», — заключила Степанова.

Напомним, на днях Пугачева вступила в конфликт со Стасом Михайловым, публично обматерив его.

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*Является иностранным агентом
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Певица Анна Асти впервые вышла на сцену после «голой вечеринки»
08 марта 2024, 20:14

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Российская певица Анна Асти впервые вышла на сцену после «голой вечеринки». Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что Асти выступила на праздничном концерте в честь Международного женского дня в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Певица опубликовала пост с анонсом своего выступления в соцсетях. Её поклонники в комментариях обрадовались возвращению певицы на большую сцену.

Напомним, что после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» Анну Асти лишили возможности выступать и внесли в чёрный список. На фоне запретов певица покинула Россию, а также потеряла гонорары от отменённых предновогодних концертов.

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#певица
#концерт
#выставка
#россия
#вднх
#скандал
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Певец Стас Михайлов 8 марта выступил в московском метро
08 марта 2024, 14:08

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Любимец женщин Стас Михайлов порадовал своих поклонниц необычным выступлением. На этот раз он решил отметить Международный женский день концертом в московском метро, сообщило РИА «Новости».
В аванзале станции «Курская» собрались десятки пассажиров, чтобы насладиться живым исполнением своих любимых песен.

Артист исполнил свои самые популярные песни, среди которых были и всем знакомые шлягеры «Всё для тебя» и «Только ты». Певец поздравил женщин с весенним праздником. Акустика зала разносила его слова далеко от места концерта.

Михайлов поделился впечатлениями о выступлении в метрополитене, отметив, что ему очень понравилось исполнять свои песни в такой необычной обстановке. Он сказал, что такая близость с публикой, возможность встретиться с ней лицом к лицу, создает особую атмосферу и уникальные впечатления.



Концерт в метро стал настоящим сюрпризом для пассажиров, которые, не ожидая такого развлечения, выходили из вагонов, а попадали на живой концерт любимого артиста.

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#метро
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#концерт
#развлечения
#артист
#8 марта
#москва
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Сарик Андреасян о Кологривом: «Это же Шукшин»
07 марта 2024, 21:10

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Режиссёр и продюсер Сарик Андреасян заявил о таланте российского актёра Никиты Кологривого, отметив, что он является артистом из народа.
«Я верю в талант, и Никита это подтверждает. Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся: он резонирует с ребятами из соседнего двора», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Андреасян.

Ранее сообщалось, что актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского. Отмечалось, что он исполнит главную роль в биографическом фильме, посвящённом бывшему председателю политической партии ЛДПР.

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#артист
#искусство
#таланты
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Актрисе Нонне Гришаевой тесть вызвал скорую
07 марта 2024, 18:00

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актрисе Нонне Гришаевой срочно потребовалась помощь врачей скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Звезде экрана стало плохо у себя дома в Новой Москве.

52-летняя Нонна Гришаева внезапно почувствовала себя плохо сегодня днем, 7 марта. У нее начались судороги. Тесть актрисы принял решение срочно вызвать скорую. Врачи оказали Гришаевой помощь на месте - от госпитализации она отказалась.

Причины для судорог могут быть самые различные: от интенсивной физической нагрузки накануне до серьёзных неврологических заболеваний, как эпилепсия. В любом случае, артистке не помещает консультация ​невролога.

Список ролей Нонны Гришаевой в кино и театре очень богатый. Зритель любит её по фильмам «День радио» и «День выборов», «О чём говорят мужчины» и многих других.

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#скорая помощь
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Российских певцов предложили штрафовать за выступления под фонограмму
Бородин предложил штрафовать певцов на 5 млн рублей за фонограмму
07 марта 2024, 15:43

Фото: iStock/nantonov

Российских музыкантов предложили штрафовать на пять миллионов рублей за выступления под фонограмму. С таким предложением к Госдуме обратился глава федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он предложил ввести нормы, согласно которым на афишах и билетах должно быть указано, что исполнитель не умеет петь вживую. Если же организаторы не выполняют это требование, они получают штраф. При повторном правонарушении последуют запрет на ведение деятельности.

Также предлагается наказывать и самих артистов, в числе которых приводятся Филипп Киркоров, Инстасамка, Анна Асти и другие. Если они заявляют о живом выступлении, но на деле поют под фонограмму, их тоже предлагается штрафовать.

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#певец
#россия
#шоу-бизнес
#музыканты
#штрафы
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В Госдуме предложили признать Пугачёву иноагентом
07 марта 2024, 12:25

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Госдуме призвали объявить певицу Аллу Пугачёву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать финансирование из России. С таким предложением выступил депутат Алексей Журавлёв.
Он отметил, что певица потеряла всякий стыд, поэтому её необходимо признать иноагентом. Это необходимо сделать, по словам Журавлёва, чтобы она больше не могла зарабатывать деньги в ненавистной ей России, организовывать в стране концерты и получать авторские отчисления.

Депутат убеждён, что после возможной реализации данного предложения Пугачёва «приползет каяться и прощения просить».

Также Журавлёв подчеркнул, что Россия очистилась от паразитов, которые десятилетиями «доили» российский бюджет.

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#алла пугачёва
#иностранный агент
#госдума
#россия
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