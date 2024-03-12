Назаров раскрыл, сколько получил за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского

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Народный артист России Юрий Назаров раскрыл гонорары за участие в кинокартине «Андрей Рублев» режиссера Андрея Тарковского. Его слова приводит aif.ru.
По словам актера, во время съемок фильма он получал по 40 рублей в день. Назаров уточнил, что в то время это считались достойные деньги, при этом он не имел никакого статуса.
Назаров сообщил, что за 20 съемочных смен ему заплатили 800 рублей. Актер появлялся на съемочной площадке лишь в заключительных съемках фильма, так как его роль была не основной.
Народный артист подчеркнул, что деньги не были для него главным фактором при работе с Тарковским. По словам Назарова, у Тарковского он смог бы и бесплатно сняться.
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Назаров сообщил, что за 20 съемочных смен ему заплатили 800 рублей. Актер появлялся на съемочной площадке лишь в заключительных съемках фильма, так как его роль была не основной.
«Тарковский для меня в одном ряду с другим гением - Толстым. Лев Толстой в русской литературе — это Тарковский в русском кинематографе», — отметил Назаров.Читайте также:
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Дана Игумнова