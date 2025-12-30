Продюсер Дворцов назвал самых требовательных российских артистов

30 декабря 2025, 15:49

Фото: iStock/Berezko

Организаторы концертов и частных мероприятий регулярно сталкиваются с требованиями артистов. Считается, что чем выше статус звезды, тем сложнее условия для работы. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, кто из российских исполнителей считается самым требовательным.