Продюсер Дворцов назвал самых требовательных российских артистов
Организаторы концертов и частных мероприятий регулярно сталкиваются с требованиями артистов. Считается, что чем выше статус звезды, тем сложнее условия для работы. Продюсер Сергей Дворцов рассказал, кто из российских исполнителей считается самым требовательным.
По его словам, на первом месте находится Сосо Павлиашвили. Он строг как к себе и своей команде, так и к организаторам. В этот же список Дворцов включил Игоря Николаева и Юрия Антонова. Отдельно он отметил, что работа с Филиппом Киркоровым требует выдержки и устойчивости.
Также продюсер упомянул Яну Рудковскую, назвав её жестким, но профессиональным продюсером. Среди требовательных артистов он выделил Ларису Долину. По его словам, на всех мероприятиях у неё всегда отдельная гримерка, расположенная первой в начале зала, куда организаторы могут попасть только по согласованию.
Кроме того, Дворцов назвал Надежду Кадышеву, Татьяну Буланову и Надежду Бабкину. Он подчеркнул, что речь не идёт о скандалах, однако артисты могут отказаться от выхода, если условия им не подойдут. Продюсер добавил, что помимо гонорара у каждой звезды есть райдер, где прописаны все требования — от гостиницы до бытовых деталей, и в большинстве таких списков присутствует алкоголь.
Читайте также: