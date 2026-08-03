Назвали ТОП-5 самых обсуждаемых звёзд первой половины 2026 года
Обозреватели подвели итоги первого полугодия 2026 года, составив рейтинг самых упоминаемых персон российского шоу-бизнеса. В то время как позитивные новости тонут в информационном шуме, громкие скандалы и судебные тяжбы обеспечили лидерам рейтинга стабильное место в заголовках СМИ.
Лариса Долина
Артистка вновь подтвердила звание главного ньюсмейкера, возглавив рейтинг с рекордным показателем в 43 061 упоминание, указывает Super совместно со СКАН-Интерфакс. В июне Долина подала иск на 176 миллионов рублей к мошенникам, лишившим её элитной недвижимости в Хамовниках.
Однако это не единственная правовая коллизия певицы: в апреле её усадьба оказалась в центре экологического скандала. Из-за загрязнения искусственного пруда, вода из которого отравляла соседние ручьи, Долиной заинтересовались природоохранные органы — ей грозила компенсация ущерба в размере 100 миллионов рублей, если бы анализы подтвердили нарушения.
Алла Пугачёва
Примадонна удерживает вторую строчку (33 866 упоминаний), причём большинство новостей появляются без её непосредственного участия. Настоящий ажиотаж вызвал февральский слух о её возвращении в Россию, который был оперативно опровергнут представителями певицы.
В апреле имя Пугачёвой прогремело в двух контекстах: общественники добились отмены фестиваля «Пугачёвская весна» в Москве, а 15 апреля страна обсуждала её 77-летие, обращая внимание больше на звёзд, рискнувших поздравить артистку. Единственным реальным действием стал выход на рынок элитной недвижимости: квартиру на Арбате, полученную в дар от экс-зятя Руслана Байсарова, выставили за 400 миллионов рублей, но покупателя пока не нашли.
Филипп Киркоров
Замыкает тройку лидеров Филипп Киркоров с 33 474 упоминаниями. Март запомнился его административным нарушением в аэропорту Барнаула — певец закурил в здании терминала. Тогда же он вступил в перепалку с Дмитрием Певцовым, жёстко раскритиковав того за нападки на Юру Борисова и назвав коллегу «сбитым лётчиком» из-за зависти. Завершился полугодовой отчёт победой в затянувшемся суде с бизнесменом Глебом Рыськовым по поводу пирса в подмосковном поместье — суд встал на сторону артиста, отклонив апелляцию истца.
Ксения Собчак
Журналистка закрепилась на четвёртом месте с 27 107 упоминаниями. Год начался с назначения её супруга Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ, что вызвало бурную реакцию в соцсетях. Политическая повестка не обошла стороной и Собчак: в апреле она обратилась в СК с заявлением на Владимира Соловьёва из-за оскорблений в адрес Виктории Бони в телеэфире. Однако в июне уже сама Ксения попала под прицел правоохранителей — Екатерина Мизулина потребовала провести проверку по факту её интервью с блогером Игорем Синяком.
Лерчек (Валерия Чекалина)
Впервые ворвавшись в топ-5 (25 152 упоминания), блогер оказалась в центре внимания в марте из-за трагических новостей: находясь под домашним арестом, она сообщила об онкологическом диагнозе и метастазах в лёгких. Несмотря на болезнь, финансовая сторона дела оставалась на повестке дня — в марте Лерчек неожиданно погасила перед ФНС долг в 176 миллионов рублей. А в апреле СМИ взорвала новость о суде над её бывшим супругом Артёмом Чекалиным, получившим семь лет колонии и штраф в 194,5 миллиона рублей за налоговые махинации.
И это еще не все. Полный список читайте по выделенной ссылке.
Читайте также: