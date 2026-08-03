Назвали ТОП-5 самых обсуждаемых звёзд первой половины 2026 года

03 августа 2026, 14:57

В первой половине 2026 года активно обсуждали Долину и Пугачеву

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Обозреватели подвели итоги первого полугодия 2026 года, составив рейтинг самых упоминаемых персон российского шоу-бизнеса. В то время как позитивные новости тонут в информационном шуме, громкие скандалы и судебные тяжбы обеспечили лидерам рейтинга стабильное место в заголовках СМИ.