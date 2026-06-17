Продажа порно под именем Шурыгиной продолжается, несмотря на домашний арест
Продажа порнографических материалов под именем Дианы Шурыгиной продолжается, несмотря на домашний арест блогерши. Об этом пишет РЕН ТВ.
Фигурантка уголовного дела об изготовлении порнографических материалов не приостановила реализацию подписок на свой закрытый Telegram-канал. Согласно информации, полученной РЕН ТВ, стоимость месячного доступа к премиум-контенту составляет 4850 рублей. По версии обвинения, противоправный контент публиковался девушкой именно в этом платном ресурсе.
На текущий момент Шурыгиной избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которой истекает 19 июля. В случае признания вины судом, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В ходе следственных действий также установили, что в последние годы сетевая знаменитость регулярно посещала Бали. В распоряжении телеканала оказались данные о том, что Шурыгина была активной участницей местных чатов для знакомств. В переписке она характеризовала свои цели как поиск компании для досуга, а не романтических отношений.
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