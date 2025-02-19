Назван первый зарубежный артист, который может приехать в Россию после перерыва

Лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето может стать одним из первых зарубежных исполнителей, который приедет в Россию с концертом после длительного перерыва. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru. По его словам, певец выполнит свое обещание и «зажжет» на сцене.