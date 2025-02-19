Назван первый зарубежный артист, который может приехать в Россию после перерыва

Джаред Лето (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето может стать одним из первых зарубежных исполнителей, который приедет в Россию с концертом после длительного перерыва. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru. По его словам, певец выполнит свое обещание и «зажжет» на сцене.
«Из тех, кто сейчас, в данный момент, на слуху, мне кажется, как раз таки Джаред Лето должен сдержать свое слово. Как только все закончится и станет возможным выступление, он обязательно приедет с концертами в Россию, обязательно зажжет. Помним эти заявления. Мне кажется, что он как раз таки должен быть в первых рядах», — отметил Бабичев.Продюсер также предположил, что некоторые артисты уже тайно готовятся к выступлениям в России. Помимо Джареда Лето, по мнению Бабичева, страну могут посетить итальянские исполнители, которых он назвал «легендами Ретро FM» — Ricchi e Poveri, Аль Бано и Рикардо Фольи.
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