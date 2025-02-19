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Назван первый зарубежный артист, который может приехать в Россию после перерыва

Критик Бабичев: Джаред Лето может первым среди зарубежных звезд выступить в РФ
Джаред Лето (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Джаред Лето (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето может стать одним из первых зарубежных исполнителей, который приедет в Россию с концертом после длительного перерыва. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru. По его словам, певец выполнит свое обещание и «зажжет» на сцене.
«Из тех, кто сейчас, в данный момент, на слуху, мне кажется, как раз таки Джаред Лето должен сдержать свое слово. Как только все закончится и станет возможным выступление, он обязательно приедет с концертами в Россию, обязательно зажжет. Помним эти заявления. Мне кажется, что он как раз таки должен быть в первых рядах», — отметил Бабичев.
Продюсер также предположил, что некоторые артисты уже тайно готовятся к выступлениям в России. Помимо Джареда Лето, по мнению Бабичева, страну могут посетить итальянские исполнители, которых он назвал «легендами Ретро FM» — Ricchi e Poveri, Аль Бано и Рикардо Фольи.

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#звёзды
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Соседи Галкина* и Пугачевой заявили о возможном возвращении хозяев замка
Соседи Галкина* и Пугачевой сообщил, что по вечерам в замке супругов загорается свет
19 февраля 2025, 13:00

Максим Галкин* и Алла Пугачева (фото: Telegram @galkin_ma)

В замке, принадлежащем юмористу Максиму Галкину и певице Алле Пугачевой, местные жители иногда наблюдают свет в окнах. Об этом соседи супругов сообщили корреспонденту NEWS.ru.
По их словам, освещение обычно включается по вечерам, однако неизвестно, кто именно это делает и проживает ли кто-то в доме в настоящее время, и кроме того, в хозяйственных постройках на территории замка иногда заметен дым.

Соседи также пожаловались на проблемы с водой, которые начались после отъезда Пугачевой. Из кранов начала течь ржавая вода, что вынуждает местных жителей закупать бутилированную. Фильтры не справляются с проблемой, так как быстро покрываются ржавым налетом.

Жители заявили, что готовят коллективную жалобу на сложившуюся ситуацию и уже собрали 59 подписей.

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Пощечина от отца, жизнь в Европе и странный развод: какие скелеты прячет в шкафу актриса Анна Михалкова
19 февраля 2025, 12:32

Анна Михалкова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Старшая дочь режиссёра Никиты Михалкова и актрисы и экс-модели Татьяны Михалковой Анна Михалкова, несмотря на звёздную фамилию и родственников, не сразу хотела быть актрисой.
О том, с какими жизненными трудностями пришлось столкнуться артистке вопреки звёздной фамилии, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Анна родилась 14 мая 1974 года в Москве и является членом известной династии Михалковых: прадед — художник Василий Суриков, дед — знаменитый советский поэт и писатель, создатель двух гимнов Сергей Михалков, дядя — режиссер Андрей Кончаловский.

Никита и Татьяна Михалковы (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

Когда Анне исполнилось шесть лет, ее отец Никита Михалков захотел поставить социальный эксперимент. Он решил снять документальный фильм и в течение 12 лет задавал дочери одни и те же вопросы. Таким решением режиссер хотел проследить и продемонстрировать, как меняется мировоззрение близкого человека. В 1993 году Михалков представил ленту «Анна: от 6 до 18», которую отметили сразу на трех международных кинофестивалях.

«Я увидела её, когда мне было 18-19 лет. Я не помнила, что говорила. Но поскольку снимал отец, то степень искренности или неискренности была 100-процентной. Потом когда ты оказался не один в кинозале и это увидели другие люди, то было ощущение «эксгибиционизма души». Мне было тяжело. Я говорила отцу и вообще могу сказать любое мнение. Он может быть не согласен, мы даже ругаемся по этому поводу, но я думаю, что он ценит это, моё несогласие. Другое дело, что я никогда не буду делать это публично», — рассказывала Анна.

После окончания школы Михалкова уехала в Швейцарию, а потом и в Италию. В течение двух лет она изучала историю искусств и уже не планировала связывать жизнь с актёрской деятельностью. Однако в 1993 году Анна вернулась в Россию и поступила во ВКГИК.

По ее словам, учеба давалась непросто. Вскоре Михалкова получила диплом по специальности «артист драматического театра и кино».

«Первый ромашинский курс, который был набран, попал в самое кризисное время. Не только в стране, но и кино как индустрии. Условия, оставшийся педагогический состав… Ромашин вместе с нами прошёл путь. Я мало чему училась с точки зрения ремесла. Механику, систему актёрского естества я не освоила, что в результате стало большим плюсом. Наверное, мне бы это мешало. Я по натуре отличница, и если бы мне дали руководство к действию, так бы и работала. Поэтому отчасти я не играю в театре», — поясняла актриса.

Сомнения относительно выбранной профессии долго не покидали артистку, поэтому сразу после окончания творческого учебного заведения она стала студенткой юридического факультета МГИМО, где изучала международное право.

Как Анна Михалкова стала знаменитой


Дебют Михалковой в кино состоялся в 1987 году. В 13-летнем возрасте Анна сыграла в ленте отца «Очи чёрные» по мотивам рассказов А. Чехова. После этого она снялась в экранизациях повести «Первая любовь» И. Тургенева и комедии «Ревизор» Н. Гоголя.

В 1998-м актриса исполнила роль девушки по имени Дуняша в исторической авантюрной драме «Сибирский цирюльник». В одной из сцен Анна должна была заплакать, однако сделала это слишком неестественно. Тогда Никита Михалков отвесил дочери пощёчины: «Ты себя жалеешь!» Когда в глазах у Михалковой появилась злость, то режиссёр понял, что добился желаемого: «Запомни это состояние, теперь играй!» Стоит отметить, что что после этого за Анной негласно закрепился образ простых крестьянских девушек. Одной из лучших ролей актриса считает работу в фильме Дмитрия Месхиева «Свои». По словам Михалковой, после этой картины она перестала комплексовать по поводу сравнений.

Актриса делилась, что ей всегда было комфортно играть второстепенные, а не главные роли. С этим утверждением соглашались и критики. В 2006 году Анна получила премию за второстепенный образ младшего лейтенанта милиции Люды в фильме Кирилла Серебренникова «Изображая жертву».

Раскрыть талант артистки помогла Авдотья Смирнова, которую Анна ласково называет Дуней. В творческом тандеме родились такие проекты, как «Связь», «Кококо». Обе картины получили восторженные отзывы на фестивале «Кинотавр». Михалкова не только заручилась поддержкой коллег, но и получила всенародное признание.

Карьера


В 2008 году вместе с Леонидом Рыбаковым Михалкова Анна Михалкова выпустила социальный триллер «Скажи Лео», а спустя ещё год — драму «Я». В 2010-м Анна Никитична спродюсировала фильм» Алисы Хмельницкой и Резо Гигинеишвили «Без мужчин», а в 2014 году — детский комедийный фильм «Федька».

В 2017 году актриса сыграла заведующую больницей в сериале «Доктор Рихтер», главного хирурга больницы в многосерийной ленте «Красные браслеты», медсестёр в «Пьяной фирме» и «Эпидемия». Еще спустя год Михалкова снялась в режиссёрском дебюте сестры Надежды — молодёжном хорроре «Проигранное место».

Анна Михалкова (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

Стоит отметить, что с 2002 года Михалкова ведёт популярную детскую передачу «Спокойной ночи, малыши». Однако актриса не сразу согласилась на работу в этом проекте.

В одном из интервью Анна рассказывала, что несколько раз отклоняла предложение, так как считала, что эфир — не её «стихия». Изменить решение помогли дети Анны. Звезда кинофильмов подумала, что её сыновья обрадуются, когда увидят маму по телевизору, и решилась.

Согласно признанию артистки, она работает не ради гонораров. Зачастую её роли в кино или работы в качестве продюсера не приносили ровным счётом ничего, кроме внутреннего удовлетворения, отмечала Анна. В фильмографии Михалковой насчитывается более 60 проектов.

Личная жизнь


На протяжении длительного времени актриса состоит в браке с Альбертом Баковым. Ранее он занимал должность вице-губернатора Ульяновской области, а теперь работает предпринимателем.

Супруги познакомились в 1997 году на одном из мероприятий. По словам Михалковой, будущий избранник не был красавцем, зато оказался хорошо эрудированным и интересным собеседником. К моменту их встречи мужчина успел окончить МГУ и развестись с первой женой, в браке с которой у него появились двое сыновей.

Несмотря на разницу в 12 лет в 2000 году у пары родился сын Андрей. Еще через год на свет появился второй сын — Сергей. Однако в 2006 году Анна и Альберт развелись. В 2007 году бизнесмен вновь появился в жизни актрисы. Но Анна не сразу откликнулась на ухаживания бывшего мужа. В 2007 году они узаконили отношения во второй раз, а в 2013 году в семье родилась девочка Лидия.

Анна Михалкова с дочерью (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

Сильное похудение


Природа наградила Анну Михалкову благородными пышными формами. В 2018 году артистка шокировала публику. Выяснилось, что Михалкова изменила привычный образ жизни и стала следить за питанием. Ей удалось сбросил целых 15 килограммов.

«Заняться спортом не было каким-то судьбоносным решением. Как-то я пошла с Надей на её занятия и сама не заметила, как втянулась. Довольно быстро ощутила, что спорт снимает стресс. Весь негатив перерабатывается спортом! И я стала "стравливать" всё плохое через физику», — делилась актриса.

Анна Михалкова сейчас


В ноябре 2023 года в российский прокат вышел фильм Анны Меликян «Чувство Анны», главную роль в котором исполнила Михалкова. Артистка сыграла работницу шоколадной фабрики, которая начинает слышать предупреждения инопланетян о конце мира. За эту роль артистка была награждена «Белым слоном» в категории «Лучшая женская роль».

В 2025 году в прокат выйдет новый фильм о Екатерине Великой. Михалкова сыграет императрицу в зрелые годы.

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Стал первым миллионером в СССР и любил женщин: Юрию Антонову 80 лет. Как сейчас живет артист и почему не общается со своими детьми?
19 февраля 2025, 12:15

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/ Тарас Литвиненко)

Сегодня, 19 февраля, советско-российский певец, гитарист, клавишник Юрий Михайлович Антонов отмечает свой 80-летний юбилей. О личной жизни и творческом пути артиста читайте в материале «Радио 1».

Биография Юрия Антонова

Детство и юность


Юрий Антонов с родителями (Фото: скриншот фильма «Юрий Антонов. От печали до радости…» Первый канал)

Юрий Антонов родился 16 февраля 1945 года в городе Ташкенте, Узбекистан, где его родители встретились во время войны. Отец, Михаил Васильевич, служил офицером морской пехоты, а мать, Наталья Михайловна, находилась в эвакуации. После окончания войны семья переехала в Потсдам (Германия), где Наталья работала бухгалтером, пока не родилась дочь Жанна в 1948 году. Позже они переехали в Молодёчно (Белоруссия), где Юрий провёл свои юные годы, закончив как общеобразовательную, так и музыкальную школу.

Начало карьеры

Юрий Антонов начал свою музыкальную карьеру в студенческие годы, создав первый коллектив. Затем он стал лидером ансамбля «Тоника», который выступал с Виктором Вуячичем. В 1968 году артист появился в эпизоде белорусского фильма «Отчего ж нам не петь!». Через год его пригласили играть на клавишах в ленинградский ВИА «Поющие гитары», где он начал вокальную карьеру и представил свои первые композиции, такие как «Аэропорт» и «Стой, не стреляй, солдат!».

В 1970 году Антонов переехал в Москву и сосредоточился на музыкальной деятельности. Он работал в различных ансамблях и оркестрах, а также записал свою первую пластинку. Помимо этого, музыкант создавал композиции для коллективов «Земляне», Льва Лещенко и Валерия Ободзинского.

Музыка Юрия Антонова


Юрий Антонов (Фото: скриншот фильма «Юрий Антонов. От печали до радости…» Первый канал)

Свой первый хит, ставший всенародным, Юрий Антонов написал ещё в 1969 году, когда был клавишником в ВИА «Поющие гитары». Соавтором песни «Нет тебя прекрасней» неожиданно стала Ирина Безладнова — сотрудница «Ленконцерта», с которой у Юрия был короткий роман.

По воспоминаниям самого Антонова, мелодия песни пришла к нему в поезде, когда он ехал с ансамблем на гастроли в Молдавию. После этого были созданы композиции «Нет тебя прекрасней», «Анастасия», «Крыша дома твоего», «От печали до радости» и множество других популярных песен, которые полюбились публике.

Ещё в период Советского Союза Юрий Антонов стал миллионером. Авторские отчисления приносили ему значительный доход, а также он получал гонорары за свои выступления. В течение месяца доход Юрия Михайловича варьировался от 10 до 15 тысяч рублей, тогда как средний заработок в стране был на уровне 100–120 рублей.

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Личная жизнь композитора


Личная жизнь Юрия Антонова была насыщенной, но он предпочитал не делиться ею с общественностью. Его первой супругой стала Анастасия-Ида, с которой он планировал эмиграцию в США. Однако накануне отъезда музыкант изменил решение и остался в стране, в то время как Анастасия-Ида уехала одна и больше не вернулась.

После развода с первой женой Антонов встретил югославку Мирославу, которая убедила его переехать в Хорватию. Несмотря на предостережения близких, они поженились, но вскоре отношения закончились, и Антонов вернулся в СССР.

Третьей женой артиста стала Анна, с которой у него родилась дочь Людмила. Однако их брак также распался, предположительно, из-за разногласий по поводу места проживания. Анна, подобно двум предыдущим его жёнам, выбрала жизнь за рубежом. Она переехала в Париж, и это стало для музыканта тяжёлым ударом, ведь Анна увезла с собой их единственную дочь.

Кроме того, у Юрия есть сын Михаил, о матери которого музыкант никогда не говорил. Дети не поддерживают связь со своим известным отцом.

Юрий Антонов на ТВ


Юрий Антонов (Фото: скриншот фильма «Юрий Антонов. От печали до радости…» Первый канал)

В 1983 году Юрий Антонов, ставший солистом филармонии в Чечено-Ингушетии и заслуженным артистом республики, дебютировал на центральном телевидении. Он выступил в популярном телешоу «Шире круг», где представил свою песню одноименного названия. Эта композиция впоследствии вошла в репертуар ВИА «Синяя птица», с которой Антонов активно гастролировал.

Этот год стал знаковым для артиста: он не только преодолел трудности с появлением на телевидении, но и выпустил свой первый альбом «Крыша дома твоего» через компанию «Мелодия». Также в 1983 году его песня «Крыша дома твоего» попала в финал главного телевизионного конкурса «Песня года». К началу 2000-х Антонов выпустил около двадцати альбомов и дисков, общий тираж которых достиг почти 50 миллионов копий.

Здоровье композитора


Юрий Антонов всё реже появляется на светских мероприятиях. В 2018 году у артиста случилась травма мениска. Певец перенёс несколько хирургических вмешательств, в том числе и операцию по замене сустава. Однако это не принесло облегчения. Артист до сих пор страдает от сильных болевых ощущений.

Юрий Антонов сейчас


Юрий Антонов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Юрий Михайлович Антонов в настоящее время не одинок. В его доме живет родная сестра, которая оказывает ему поддержку. У него есть племянники, с которыми он поддерживает связь. Артист обосновался в загородном доме, где вместе с ним проживают его многочисленные питомцы. Он проявляет заботу о бездомных животных, принимая к себе уличных кошек и собак. Кроме того, Юрий Михайлович увлекается птицами, поэтому на его участке можно встретить гусей, кур и экзотических фазанов.

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«Где волшебный диван на Первом канале?»: Максим Галкин* поскандалил с подписчиками после концерта в Норвегии
19 февраля 2025, 11:59

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* подготовил новую программу и начал с ней свой европейский тур. Минувшей ночью он опубликовал в соцсетях фрагменты видео, снятые на его шоу в четырёх городах – Осло, Мальме, Мадриде и Валенсии.
«Незабываемые гастроли! Спасибо моим зрителям в городах Испании, Швеции и Норвегии», – подписал пост юморист.
Однако выяснилось, что поведение Галкина* не понравилось многим зрителям, которые высказали ему свои претензии в комментариях.

Одна из пользовательниц, Мария Странд, посетовала, что шоумен отказался брать цветы от поклонников после завершения концерта. Она подчеркнула, что многие ехали из Средней Норвегии, а это 10 часов в пути. Кто-то вообще прибыл на шоу из соседних стран. В итоге люди были очень расстроены, когда не дозвались артиста, чтобы вручить ему цветы. Сотрудники театра, которых попросили передать их, сначала были в растерянности, но в итоге отказали.

Галкин* попытался оправдаться, заявив, что никуда не уходил, ещё долго находился в зале, даже и жил в отеле поблизости.

«В любом случае спасибо! Вы же цветы купили, а они ещё и с вами остались, как красивое воспоминание», – отметил юморист.
Однако Мария осталась недовольна таким заявлением и уличила Максима во лжи. Она пришла к выводу, что он просто испугался брать цветы у поклонников из соображений безопасности, но добавила, что Норвегия – абсолютно безопасная страна.

Другая пользовательница, Галина Орлова, написала, что раньше Галкин* сидел себе спокойно на диване в первом ряду, а теперь мотается по странам и собирает копейки.

«Галина, ну если бы не вы, вечер был бы томным. Мне уже интересно, вот этот волшебный диван на Первом канале, где можно просто сидеть и зарабатывать, он появился уже после моего отъезда? Или я чего-то раньше не знал?», – задал риторический вопрос бывший ведущий шоу «Лучше всех!».
Татьяна Вадомская заявила, что Галкин* спасал свои активы за рубежом, поэтому был вынужден поливать Россию грязью, чтобы его приняли на Западе. Однако пользовательнице соцсетей стало жалко Аллу Пугачёву, которой, по её словам, следовало бы спокойно дожить свой век в любви и почёте на Родине. Она задалась вопросом, неужели зарубежные активы стоят дороже совести.

«Какие активы? Подскажите? Может, я закопал и забыл? И где взять деньги за грязь? Вековая пыль у вас в мозгах», – оскорбительно ответил артист.
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Устроил стрельбу, попал в аварию и переехал в Китай: куда пропал Витас и как певец живет сейчас
19 февраля 2025, 11:56

Певец Витас (фото: РИА Новости / Андрей Александров)

Виталий Владасович Грачев, известный как Витас, — российский певец, автор песен и актер, прославившийся исполнением композиций фальцетом. В нулевые годы он был на пике популярности, а его уникальный голос завораживал слушателей. Однако сегодня о нем почти не слышно. 19 февраля артисту исполняется 46 лет. Как сложилась его судьба и чем он занимается в настоящее время, расскажет сайт «Радио 1».

Биография Витаса

Детство и юность


Настоящее имя Витаса — Виталий Грачев. Он родился в 1979 году в Даугавпилсе (ныне Латвия). Однако долго там не жил — семья вскоре переехала в Одессу, где жил его дедушка.

Творчество окружало Витаса с детства: мать была художником-модельером и шила ему сценические костюмы, отец пел в ансамбле, а дедушка выступал в военном хоре.

«Он был моим первым учителем, подарил мне первый музыкальный инструмент: аккордеон. И с детства прививал мне чувство патриотизма. Патриотический дух во мне живёт и будет жить», — рассказывал Витас о дедушке.

В школе Витас выделялся, чем вызывал неприязнь у сверстников, а учителя неоднократно грозились его отчислить за нестандартное поведение.

«Я вообще парень оригинальный. С самого раннего детства я ходил в школу в шляпе, темных очках, коротеньких черных штанишках и белых носках: а-ля Майкл Джексон. 4 раза меня пытались исключить из школы «за экстравагантное поведение». Потому что все дети приходили в класс в школьной форме, а я — в костюме Майкла Джексона», — рассказал музыкант в беседе с «АиФ».

С шести лет он обучался игре на аккордеоне, позже освоил джазовый вокал и выступал в театре пластики с пародийными номерами.

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Начало карьеры


В 15 лет судьба свела его с продюсером Сергеем Пудовкиным, который увидел выступление Витаса в театре голосовой пародии и предложил ему переехать в Москву. Уже через неделю юноша оказался в столице.

«Уже 20 лет мы вместе с моим продюсером Сергеем Пудовкиным плывём в одной лодке, с любовью и по-дружески относимся друг к другу», — отметил певец в интервью 2019 года для «АиФ».

Переломным моментом стал клип «Опера № 2». В нём Витас предстал в образе загадочного юноши-ихтиандра с жабрами на шее. Необычная манера исполнения и эксцентричный видеоряд сделали его звездой.

Ходили слухи, что певец перенёс операцию на связках или даже кастрацию, но Пудовкин объяснил его уникальный голос особым строением горла.

Витас (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Музыка Виталия Грачева


В 2002 году Витас и его продюсер вошли в попечительский совет Всемирной лиги «Разум вне наркотиков». В это же время артист попробовал себя в моде, представив коллекцию женской одежды «Осенние сны». На волне успеха вышли его альбомы «Улыбнись», «Мама» и «Песни моей мамы», где он исполнил известные хиты, посвящённые матери, ушедшей из жизни в 2001 году. Артист тяжело переживал ее уход.

«Почти год он не мог ни работать, ни петь, ни тем более танцевать. Ему нужно было какое-то время для восстановления», — рассказал Пудовкин.

Витас исполнял дуэты с известными музыкантами, среди которых Николай Гнатюк, Демис Руссос и Лучо Далла.

В 2002 году вместе с продюсером Сергеем Пудовкиным он вошёл в попечительский совет Всемирной лиги «Разум вне наркотиков». В том же году в Государственном Кремлёвском дворце в Москве певец представил свою коллекцию одежды под названием «Осенние сны».

В 2004 году вышел его альбом «Поцелуй длиною в вечность», а вместе с ним произошла перемена в образе артиста. Витас отошёл от эксцентричного имиджа «мальчика-амфибии» и стал выглядеть более классически. Однако интерес публики к его персоне постепенно угасал, и к 2006 году его перестали транслировать на телевидении и радио. Это объяснялось тем, что в середине 2000-х Витас начал активное продвижение в Китае.

В 2018 году певец сообщил, что часто гастролирует в Китае, США, Бразилии и Мексике. В 2019 году он снова отправился в турне по США и Китаю, а также дал 40 концертов в России. В том же году вышел его альбом «Бит бомбит».

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Личная жизнь Витаса


С 2006 года Витас состоит в браке со Светланой Гранковской. Они познакомились, когда он уже был известен: на тот момент ему было 19 лет, а ей — 15. Светлана уехала вместе с ним в Москву.

«Я не мог прожить без Светы и 10 минут. Но мне нужно было уезжать, и я решил ее украсть», — рассказывал Витас в программе «Говорим и показываем» на НТВ.

У пары трое детей: дочь Алла (2008), сын Максим (2015) и младшая дочь Алиса (2021). Алла пошла по стопам отца и делает первые шаги в музыке — её записи певец публикует в соцсетях.

Скандалы с певцом


В 2018 году певец устроил стрельбу из стартового пистолета у себя дома в Барвихе. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, предусматривавшей до 15 суток ареста. Сам Витас объяснил инцидент тем, что просто отгонял птиц.

Витас (фото: РИА Новости / Андрей Стенин)

В октябре 2022 года СМИ сообщили, что в московском караоке-баре Витас напал на сотрудника Минтруда, в ходе конфликта распылив ему в лицо газовый баллончик. Пострадавший получил химический ожог первой степени. Позже адвокат певца Сергей Жорин объяснил, что инцидент произошёл после того, как артист заступился за свою жену. В марте 2023 года уголовное дело по этому делу было закрыто.

В мае 2023 года певец снова оказался в центре внимания. Анна Седокова рассказала, что во время гастролей стала свидетелем пикантной сцены с его участием. По её словам, после концерта прошла шумная вечеринка, а позднее её коллега ворвалась в гостиничный номер, сидя верхом на обнажённом Витасе.

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Переезд Витаса в Китай


По словам продюсера Пудовкина, их продвижение в Китае было запланировано заранее. В начале 2000-х китайский музыкальный лейбл выразил желание выпустить альбом Витаса. После этого артист и его продюсер отправились в Тайбэй, где за три месяца альбом разошёлся тиражом в 10 миллионов экземпляров.

В конце 2004 года певец впервые появился на китайском телевидении, после чего его начали активно приглашать на съёмки. Витас даже участвовал в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. В китайских музеях представлено более 200 его восковых фигур, а в 2011 году он был назван «Лучшим зарубежным артистом» по версии MTV Asia. В 2016 году он выпустил альбом «Made in China».

Фильмы с Витасом


Витас пробовал себя и в кино, особенно в Китае. В 2009 году он сыграл в историческом фильме «Мулан». Позже он появился в картинах «Создание партии» (2011) и «Стать известным за ночь» (2012).

Также он снялся в российско-китайском сериале «Последний секрет Мастера» и других кинопроектах.

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Виталий Грачев на ТВ


В 2014 году Витас принял участие в телепроекте «Точь-в-точь». Позже он появлялся и в следующих сезонах — в 2016 и 2018 годах. В том же 2018-м певец стал гостем программы «Вечерний Ургант».

Витас сейчас


В последние годы Витас почти не выступает в России: он не дает концертов и не появляется в музыкальных телешоу. Поклонники задаются вопросом, куда исчез артист, и переживают за него.

Уже несколько лет Витас живет между Россией и Китаем. У него есть дом недалеко от Шанхая, а его концертные туры регулярно проходят в крупнейших городах Китая.

«Семья — это его жизнь, его смысл. Любимые дети и жена. Они с супругой с семнадцати лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье», — рассказал Пудовкин.

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