Солистка группы «Ленинград», связь с банкиром и тибетский монастырь: Что известно о возлюбленной Джареда Лето — Яне из России

Джаред Лето (Фото: соцсети)
Джаред Лето – актер, обладатель премии «Оскар», а также лидер группы «30 Seconds to Mars». Он завоевал множество поклонников по всему миру, особенно в России. Артист открыто признает, что взаимная любовь между ним и российскими фанатами очень сильна.
Недавно Джаред Лето сообщил, что в апреле снова окажется в Москве, но не ради концерта, а чтобы встретиться со своей новой возлюбленной. Что же связывает певца с Россией помимо профессиональной деятельности, и кто является его новой девушкой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
В 2020 году папарацци запечатлели Лето с Валерией Кауфман, с которой он познакомился в 2015 году. Их отношения длились семь лет, включая знакомство с матерью Джареда. Однако в 2024 году Валерия ушла к наследнику французских сахарных магнатов, Дмитрию Варсано, они поженились.
О Дарье известно немного: она родом из Саратова. Начала свою карьеру в модельной индустрии в 2014 году, быстро завоевав популярность. Корчина не давала интервью и привлекала внимание прессы в основном благодаря своим отношениям с актером, который значительно старше ее. Вскоре пара рассталась, и Лето снова оказался в поисках любви, о чем с удовольствием сообщил своим поклонницам на одном из концертов.
Яна родилась в Брянске в 1985 году и, к удивлению многих, не намного младше самого Лето. С детства увлекаясь игрой на гитаре и рок-музыкой, Яна также посещала художественную школу. После получения аттестата она поступила в МГГУ на специальность «мировая экономика», хотя её мечтой была карьера актрисы, против чего выступали родители.
После окончания университета Яна вышла замуж за банкира Павла Косова и родила ему двоих детей. Позже она открыла в Москве бутик Le Premier, который быстро завоевал популярность, а сама Величко часто появлялась в интервью модных изданий. В 2010-х ее имя звучало на устах всех, кто интересовался модой и светской жизнью столицы. Однако спустя несколько лет бутик закрылся из-за значительных убытков, что многие связывают с разводом Яны с Павлом Косовым.
После развода с банкиром Яна Величко уехала в тибетский монастырь для духовного просвещения. Вернувшись, она стала известна как Ясс Джалю, открыла YouTube-канал, начала писать книги и выпустила музыкальные композиции под именем Яна Асс. В 2022 году Анастасия Волочкова привлекла внимание к ней, заявив, что она — новая солистка группы «Ленинград», на что Яна лишь рассмеялась.
Перед встречей с Джаредом Лето Яна была в отношениях с продюсером Арутюном Таманяном, но они расстались после его отъезда в США. С Джаредом они встречаются более года, хотя их отношения стали известны только недавно. Певец планирует посетить Россию в апреле ради Яны, но некоторые поклонники подозревают, что их роман может быть частью контракта.
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Роман с Валерией КауфманДжаред Лето известен своими романами с русскими моделями. В 2013 году его спутницей стала Анастасия Кривошеева, но их отношения быстро закончились, и она вскоре вышла замуж за DJ Smash. После этого Лето замечали с моделями Катей Богучарской и Викторией Левиной, но затем он на время исчез из поля зрения.
В 2020 году папарацци запечатлели Лето с Валерией Кауфман, с которой он познакомился в 2015 году. Их отношения длились семь лет, включая знакомство с матерью Джареда. Однако в 2024 году Валерия ушла к наследнику французских сахарных магнатов, Дмитрию Варсано, они поженились.
Фото: iStock/fufupix
Роман с Дарьей КорчинойДжаред Лето быстро оправился после расставания и всего через пару месяцев был замечен в компании другой россиянки, Дарьи Корчиной. Папарацци запечатлели их в итальянском Портофино, где влюбленные не скрывали своих чувств и постоянно держались за руки. Однако сам Лето предпочитал не комментировать свои отношения на публике, оставляя детали в тайне.
О Дарье известно немного: она родом из Саратова. Начала свою карьеру в модельной индустрии в 2014 году, быстро завоевав популярность. Корчина не давала интервью и привлекала внимание прессы в основном благодаря своим отношениям с актером, который значительно старше ее. Вскоре пара рассталась, и Лето снова оказался в поисках любви, о чем с удовольствием сообщил своим поклонницам на одном из концертов.
Джаред Лето (Фото: соцсети)
Новая любовьПосле разрыва с Дарьей Корчиной Джаред Лето завел роман с моделью из Мьянмы Тет Тинн, однако эти отношения также не стали серьезными. Причины их расставания остаются загадкой, но поклонники предполагают, что на это могло повлиять новое увлечение актера — Яна Величко. Их знакомство произошло на Неделе моды в Париже в 2023 году, и с тех пор они уже около года вместе. Об их романе стало известно лишь недавно, когда Яна вышла на сцену во время концерта группы «30 Seconds to Mars» и последовала за музыкантом в гримерку.
Яна родилась в Брянске в 1985 году и, к удивлению многих, не намного младше самого Лето. С детства увлекаясь игрой на гитаре и рок-музыкой, Яна также посещала художественную школу. После получения аттестата она поступила в МГГУ на специальность «мировая экономика», хотя её мечтой была карьера актрисы, против чего выступали родители.
После окончания университета Яна вышла замуж за банкира Павла Косова и родила ему двоих детей. Позже она открыла в Москве бутик Le Premier, который быстро завоевал популярность, а сама Величко часто появлялась в интервью модных изданий. В 2010-х ее имя звучало на устах всех, кто интересовался модой и светской жизнью столицы. Однако спустя несколько лет бутик закрылся из-за значительных убытков, что многие связывают с разводом Яны с Павлом Косовым.
Фото: iStock/Grosescu Alberto Mihai
После развода с банкиром Яна Величко уехала в тибетский монастырь для духовного просвещения. Вернувшись, она стала известна как Ясс Джалю, открыла YouTube-канал, начала писать книги и выпустила музыкальные композиции под именем Яна Асс. В 2022 году Анастасия Волочкова привлекла внимание к ней, заявив, что она — новая солистка группы «Ленинград», на что Яна лишь рассмеялась.
Перед встречей с Джаредом Лето Яна была в отношениях с продюсером Арутюном Таманяном, но они расстались после его отъезда в США. С Джаредом они встречаются более года, хотя их отношения стали известны только недавно. Певец планирует посетить Россию в апреле ради Яны, но некоторые поклонники подозревают, что их роман может быть частью контракта.
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Дарья Осипова