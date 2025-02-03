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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Солистка группы «Ленинград», связь с банкиром и тибетский монастырь: Что известно о возлюбленной Джареда Лето — Яне из России

Солистка группы «Ленинград», связь с банкиром и тибетский монастырь: Что известно о возлюбленной Джареда Лето — Яне из России

Джаред Лето (Фото: соцсети)

Джаред Лето (Фото: соцсети)

Джаред Лето – актер, обладатель премии «Оскар», а также лидер группы «30 Seconds to Mars». Он завоевал множество поклонников по всему миру, особенно в России. Артист открыто признает, что взаимная любовь между ним и российскими фанатами очень сильна.
Недавно Джаред Лето сообщил, что в апреле снова окажется в Москве, но не ради концерта, а чтобы встретиться со своей новой возлюбленной. Что же связывает певца с Россией помимо профессиональной деятельности, и кто является его новой девушкой? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Роман с Валерией Кауфман

Джаред Лето известен своими романами с русскими моделями. В 2013 году его спутницей стала Анастасия Кривошеева, но их отношения быстро закончились, и она вскоре вышла замуж за DJ Smash. После этого Лето замечали с моделями Катей Богучарской и Викторией Левиной, но затем он на время исчез из поля зрения.



В 2020 году папарацци запечатлели Лето с Валерией Кауфман, с которой он познакомился в 2015 году. Их отношения длились семь лет, включая знакомство с матерью Джареда. Однако в 2024 году Валерия ушла к наследнику французских сахарных магнатов, Дмитрию Варсано, они поженились.

Фото: iStock/fufupix

Роман с Дарьей Корчиной

Джаред Лето быстро оправился после расставания и всего через пару месяцев был замечен в компании другой россиянки, Дарьи Корчиной. Папарацци запечатлели их в итальянском Портофино, где влюбленные не скрывали своих чувств и постоянно держались за руки. Однако сам Лето предпочитал не комментировать свои отношения на публике, оставляя детали в тайне.

О Дарье известно немного: она родом из Саратова. Начала свою карьеру в модельной индустрии в 2014 году, быстро завоевав популярность. Корчина не давала интервью и привлекала внимание прессы в основном благодаря своим отношениям с актером, который значительно старше ее. Вскоре пара рассталась, и Лето снова оказался в поисках любви, о чем с удовольствием сообщил своим поклонницам на одном из концертов.

Джаред Лето (Фото: соцсети)

Новая любовь

После разрыва с Дарьей Корчиной Джаред Лето завел роман с моделью из Мьянмы Тет Тинн, однако эти отношения также не стали серьезными. Причины их расставания остаются загадкой, но поклонники предполагают, что на это могло повлиять новое увлечение актера — Яна Величко. Их знакомство произошло на Неделе моды в Париже в 2023 году, и с тех пор они уже около года вместе. Об их романе стало известно лишь недавно, когда Яна вышла на сцену во время концерта группы «30 Seconds to Mars» и последовала за музыкантом в гримерку.

Яна родилась в Брянске в 1985 году и, к удивлению многих, не намного младше самого Лето. С детства увлекаясь игрой на гитаре и рок-музыкой, Яна также посещала художественную школу. После получения аттестата она поступила в МГГУ на специальность «мировая экономика», хотя её мечтой была карьера актрисы, против чего выступали родители.

После окончания университета Яна вышла замуж за банкира Павла Косова и родила ему двоих детей. Позже она открыла в Москве бутик Le Premier, который быстро завоевал популярность, а сама Величко часто появлялась в интервью модных изданий. В 2010-х ее имя звучало на устах всех, кто интересовался модой и светской жизнью столицы. Однако спустя несколько лет бутик закрылся из-за значительных убытков, что многие связывают с разводом Яны с Павлом Косовым.

Фото: iStock/Grosescu Alberto Mihai

После развода с банкиром Яна Величко уехала в тибетский монастырь для духовного просвещения. Вернувшись, она стала известна как Ясс Джалю, открыла YouTube-канал, начала писать книги и выпустила музыкальные композиции под именем Яна Асс. В 2022 году Анастасия Волочкова привлекла внимание к ней, заявив, что она — новая солистка группы «Ленинград», на что Яна лишь рассмеялась.

Перед встречей с Джаредом Лето Яна была в отношениях с продюсером Арутюном Таманяном, но они расстались после его отъезда в США. С Джаредом они встречаются более года, хотя их отношения стали известны только недавно. Певец планирует посетить Россию в апреле ради Яны, но некоторые поклонники подозревают, что их роман может быть частью контракта.

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#музыка
Окна номера отеля, в котором жил Тимма перед смертью, выходят на Ваганьковское кладбище
03 февраля 2025, 14:23

Янис Тимма (фото: соцсети)

Менеджер отеля, в котором нашли тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала об условиях его проживания, опровергнув информацию о том, что он жил в дешевом номере с тараканами и питался в дешевой столовой.
Напомним, Янис Тимма совершил суицид в подъезде пятиэтажки. Его тело нашли около часа ночи 17 декабря. После этого звездные гости ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале заявили, что он совершил самоубийство в дешевом хостеле. Мужчина якобы снимал койко-место за полторы тысячи рублей «в комнате с тараканами и грязными обоями».

Речь идет об отеле «Апельсин» в Краснопресненском районе Москвы. Он находится у станции метро «Улица 1905 года», а стоимость номеров начинается от трех тысяч рублей за сутки. Окна выходят на Ваганьковское кладбище и скоростное Звенигородское шоссе.

«Мы не хостел, а отель приличного уровня. Вы сами видите, что у нас чисто и аккуратно. И нет никаких тараканов! Как нет и не было номеров за полторы тысячи. Для чего они все врут?! Для чего наш отель на ТВ выставляют чуть ли не «бомжатником», я не понимаю», — возмущается женщина.

Она уточнила, что Тимма хотел арендовать более дорогой номер, но свободных не было. Тогда он согласился поселиться в номере попроще.

Менеджер отеля также опровергла информацию о том, что Янис питался в дешевой столовой. По ее словам, спортсмен заказывал еду в дорогом ресторане, а в недорогое кафе напротив отеля он не заходил.

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«Стало больше»: Пинчук рассказала о своем самочувствии после необычной операции
Пинчук чувствует себя отлично после интимной пластики
03 февраля 2025, 14:05

Ирина Пинчук (Фото: соцсети)

Звезда телешоу «Дом-2» Ирина Пинчук чувствует себя отлично после интимной пластики. Об этом она сообщила подписчикам в социальных сетях.
«На одну счастливую женщину в мире стало больше», — сообщила она аудитории.

Пинчук уточнила, что интимная пластика является главной операцией после родов. Женщина не стесняется говорить о результатах, как и о самой операции.

«Я сделала грудь и не такая была счастливая, когда сделала другую пластику», — добавила Пинчук.
О запланированной процедуре телезвезда сообщала в конце прошлого года, и, судя по ее настроению, не боялась.

Перед этим стало известно, что опубликовала в соцсетях невестка певицы Валерии Лиана Шульгина.

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Ночь с Верой за 1,5 млн рублей: чем занимается Брежнева после отъезда из России, как увела Меладзе у жены и крутила роман с олигархом
03 февраля 2025, 14:00

Вера Брежнева (Фото: соцсети)

После начала специальной военной операции певица Вера Брежнева с бывшем мужем Константином Меладзе уехала в Италию. Артистка осудила действия России и приняла сторону своей малой родины — Украины.
Карьера Брежневой, взлетевшая на невероятную высоту в России, стала стремительно рушиться.

Сегодня певица отмечает день рождения, ей исполняется 42 года. Как сейчас складывается её жизнь? Читайте в материале «Радио 1».


Биография Веры Брежневой


Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (ныне – Каменское). Родители девочки — Виктор и Тамара Галушка — работали на Приднепровском химическом заводе.

У Веры есть ещё три сестры: старшая Галя и младшие — двойняшки Настя и Вика. Певица всегда говорила, что выросла в большой дружной семье с тремя красавицами-сестричками, пишет портал «78.ru».

Детство и юность

В школе маленькая Вера была очень активной: занималась гимнастикой, играла в баскетбол и даже увлекалась восточными единоборствами. Она с детства мечтала стать юристом, но денег на образование у семьи не было.

Вера Брежнева с мамой и сёстрами (Фото: соцсети)

Когда девочке исполнилось 11, отца сбила машина. Когда он проходил реабилитацию, Вере приходилось подрабатывать няней, официанткой в кафе и продавщицей на рынке.
Артистка окончила Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта, она получила специальность экономиста. Учёбу певица совмещала с курсами для секретарей-референтов, а также изучала английский язык.

Начало карьеры

Карьера Брежневой началась с женской поп-группы «ВИА Гра». В 2002 году гёрлз-бенд тогда выступал в родном городе будущей певицы. Участницы группы приглашали на сцену всех желающих спеть вместе с ними. Вера, имея хороший слух и прекрасную фигуру, сразу привлекла внимание продюсера Дмитрия Костюка, и он пригласил её на кастинг в Киев.

По словам Брежневой, отправляясь на прослушивание, она была уверена в себе и чувствовала, что она та самая артистка, которая нужна группе. Была одна проблема: фамилия Галушка мало подходила для сцены. Поскольку Вера была землячкой Леонида Брежнева, продюсеры решили взять его фамилию в качестве псевдонима певицы.


Вера Брежнева и группа «ВИА Гра»



В 2003 году Брежнева дебютировала в составе «ВИА Гры» вместе с Анной Седоковой и Надеждой Грановской. Впоследствии именно это трио было признано золотым составом группы.

В апреле того же года вышел второй альбом «ВИА Гры» «Стоп! Снято!», который удостоили награды «Золотой диск». Группа пользовалась сумасшедшей популярностью у поклонников со всего мира, поэтому часто выезжала на гастроли за рубеж.

Вера Брежнева (Фото: соцсети)

Через несколько лет в составе группы появилась новая участница. Ею стала молодая вокалистка Ольга Романовская. Влиться в коллектив девушка так и не смогла.
«Вера то и дело придиралась к мелочам <…>. Как ни крути, сцена — это соперничество, подруг там нет. Каблуки мы, конечно, друг другу не подпиливали и колготки не рвали. Но каждая хотела быть лучшей — и в глазах Кости, и в глазах зрителей», — рассказывала Ольга в интервью.
Следующей трио покинула сама Брежнева. Она сделала выбор в пользу сольной карьеры. Также поговаривали, что из-за постоянных концертов и съёмок певица серьёзно повредила своё здоровье, поэтому ей нужно было восстановить силы и провести время с семьёй.


Сольная карьера Веры Брежневой



Первые две песни, исполненные ею сольно, назывались «Я не играю» и «Нирвана». Через два года вышел быстро ставший хитом трек «Любовь спасёт мир», который принёс певице «Золотой Граммофон».

В этом же году Брежнева посетила Премию Муз-ТВ вместе с Даном Баланом. Спустя несколько месяцев артисты представили совместную песню «Лепестками роз». Композиция лидировала в четырёх чартах, составленных популярным музыкальным порталом Tophit.

В 2011 году вышли клипы «Реальная жизнь», Sexy Bambina, а в следующем году Брежнева вместе с DJ Smash порадовали поклонников песней «Любовь на расстоянии».


Личная жизнь Веры Брежневой


Первые серьёзные отношения у Веры были с Виталием Войченко. Они встретились кафе и влюбились с первого взгляда.
«Когда я её увидел, мне показалось, что взошло солнце», — вспоминал Войченко.
Виталий ухаживал за 18-летней Верой, которая тогда ещё была студенткой. Сам кавалер на тот момент был спортсменом и начинающим бизнесменом.

Спустя примерно год отношений, в 19 лет, Вера Брежнева родила дочь Соню. Новоиспечённые родители не спешили узаконить отношения. Несколько лет они прожили в гражданском браке, который, впрочем, продлился недолго — всего несколько лет.

Журналисты писали, что пара попросту не справилась с бытовыми проблемами. Инициатором разрыва, кстати, была сама Брежнева. Поговаривают, что причиной мог быть другой мужчина, который впоследствии стал первым официальным мужем Веры.

Вера Брежнева и её дочери Соня и Сара (Фото: соцсети)

Войченко старается поддерживать тёплые отношения с дочкой, хотя она не стремится к этому. Соня даже взяла фамилию второго мужа матери — Киперман.
«<…> видимо, они не смогли найти общий язык. Поэтому у дочери нет потребности в общении, а я не имею права настаивать», — объясняла Вера.
Роман с украинским олигархом Михаилом Киперманом начался, когда тот был ещё женат. Бизнесмен, оставив жену и двоих детей, ушёл к Вере и сделал ей предложение.

Семья Киперман, если верить слухам, не была в восторге от решения Михаила: их смущало, что бизнесмен привёл в еврейскую семью женщину другой национальности. Однако, брак Вера и Михаил заключили.

Через три года после свадьбы у пары родилась дочка Сара. А затем карьера Брежневой была на подъёме, и частые разъезды жены стали раздражать Кипермана и всю его семью. Ревнивцу-мужу не нравились откровенные наряды и повышенное мужское внимание вокруг его супруги.

В конце 2011 года пара объявила о разводе. Ходили слухи, что это произошло как раз из-за тайного романа Брежневой с Меладзе. А после съёмок в картине «Любовь в большом городе» поползли слухи о романе певицы с Марюсом Вайсбергом. Однако ни продолжения, ни подтверждения они не получили.

История любви Меладзе и Брежневой


Снова разлучница

Ради Веры Константин Меладзе бросил жену Яну Сумм и троих детей. Первая экс-супруга композитора долго терпела его измены, в какой-то момент сил притворяться больше не осталось, и она подала на развод.

В этом её не поддержали даже самые близкие: друзья и родственники считали, что женщина должна продолжать играть роль счастливой хранительницы домашнего очага.

Яна согласилась поставить бракоразводный процесс на паузу только в 2013 году, когда Меладзе насмерть сбил человека. Тогда композитор заперся дома и неделями ни с кем общался. Вытащить его из глубокой депрессии смогла только работа. В то непростое время рядом с ним оказалась Вера. Между певицей и продюсером возникли сильные чувства. Зная натуру Константина, девушка долгое время держала их отношения в тайне.

Как позже признавалась Яна Сумм, она догадывалась обо всём ещё с самого первого дня, когда Брежнева появилась в их жизни. Однажды женщина даже позвонила певице и спросила её о том, есть ли между ней и Константином роман.

Константин Меладзе (Фото: соцсети)

Брежнева тогда ответила, что у них только рабочие и дружеские отношения, что он её наставник.
«Эта женщина пришла ко мне в дом. Зачем? Сказала, хочет помочь. А я думаю, она пришла, чтобы выйти «из подполья». У меня был один вопрос: «Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб?» — вспоминала Яна ситуацию с Брежневой, когда та заявилась в их дом.
При этом для музыканта новость об окончательном расставании с женой стала полной неожиданностью, хотя сам признавался, что мужем он был никудышным.
«Она права на все 100%, права во всех претензиях, раз она так говорит и так считает. Понятно, у меня может быть своя точка зрения. Но я не спорю и считаю, что, безусловно, в качестве мужа я хуже некуда», — говорил когда-то продюсер.
После развода Сумм встретила новую любовь. Со своим избранником Олегом она состоит в браке уже более пяти лет. Новый муж полюбил и её детей — дочек Лию и Алису, а также сына Валеру, которому в три года поставили неутешительный диагноз — аутизм. Сейчас Сумм по-настоящему счастлива, и благодарит за это Константина, который вовремя ушёл из её жизни.

Занавес сброшен

Роман Брежневой и Меладзе открылся публике в 2015 году, когда были опубликованы первые совместные фотографии пары. Тогда же стало известно, что композитор и его муза сыграли свадьбу в Италии в кругу близких друзей.
«К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся, каждая наша встреча долгожданная», — рассказывала певица в одном из интервью.
Меладзе признавался, он нашёл свою единственную любовь. Вера стала для Константина спасением и настоящей музой. Именно ей он посвятил знаменитую песню «Салют, Вера», которую исполнил его брат Валерий Меладзе.

Развод вернулся бумерангом

Никто не сомневался, что отношениям Брежневой и Меладзе ничто не угрожает. Продюсер называл жену самой красивой, признавался, что только она смогла подарить ему новую яркую жизнь. Но в 2019 году среди интернет-пользователей зародились сомнения: в сети разлетелись слухи об интрижке композитора с другой участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег. Сама Вера новостям не поверила и просто свела всё в шутку.

Вера Брежнева и её дочери Соня и Сара (Фото: соцсети)

Спустя восемь лет официального брака Брежнева и Меладзе ошарашили общественность новостью о разводе. Расстались супруги чуть ли не врагами. Поговаривают, что композитор завёл роман с 22-летней украинской певицей. Они даже записали совместную песню «Почему я?».
«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Всё это в моём мини-альбоме», — написала однажды Брежнева в блоге.
В сети обсуждались и другие причины разрыва. Одни отмечали, что кризис в отношениях наступил после переезда звёздной пары в Европу. Другие были уверены, что супруги не смогли жить вместе из-за разных политических взглядов: якобы певица агитировала композитора принять и разделить её позицию по поводу СВО.

Версии фанатов развеял Валерий Меладзе, младший брат композитора, который рассказал о настоящей причине развода. Певец заявил, что супруги расстались не по политическим причинам.
«<…> Как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», — отметил младший брат композитора.

Вера Брежнева на телевидении



Певица успела попробовать себя в роли телеведущей. В 2008 году она стала вести шоу «Магия десяти» на Первом канале.


Фильмы с Верой Брежневой



Первая роль Брежневой была в телемюзикле «Сорочинская ярмарка», она снялась вместе с Софией Ротару и Юрием Гальцевым.

В 2009 году Брежнева впервые появилась на экранах большого кино. Её пригласили исполнить роль возлюбленной героя Алексея Чадова в фильме «Любовь в большом городе». Съёмки комедии прошли в Нью-Йорке и заняли 27 дней. Позднее Вера появилась во второй и третьей частях картины.

Затем фильмография артистки пополнилась новой лентой «Ëлки», в которой певица играла саму себя. В 2012 году девушка вместе с Сергеем Светлаковым снялась в приключенческой комедии «Джунгли». Неудивительно, что в Интернете сразу же поползли слухи об их бурном романе, однако, как подчеркивали оба артиста, связь между ними была исключительно «киношной».


Лучшие песни Веры Брежневой



На основе данных портала TopHit лучшими песнями Веры Брежневой признаны «Любовь спасёт мир», «Лепестками роз» (исполняла вместе с Даном Баланом), «Реальная жизнь», «Доброе утро», «Девочка моя».


Как Вера Брежнева следит за внешностью



По словам певицы, чтобы выглядеть хорошо, нужно заниматься спортом регулярно, держать режим питания, ухаживать за своей кожей.

«Мои три кита: питание, спорт, массаж. Кстати, концепция интервального голодания тоже имеет место в моей жизни, но это работает только при правильном соблюдении режима. Никаких чудо-средств не существует. Лучший результат приносит сила воли и, пожалуй, достаточное количество сна», — рассказала в интервью журналу HELLO Вера.
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Она добавила, что когда у неё нет времени сходить в спа-салон или на массаж, она делает пилинг, средства готовит сама, в домашних условиях.

Поддержание хорошей физической формы — кропотливый труд, тело требует постоянной работы, нельзя прийти форму и остановиться, отметила певица.
«В первую очередь я занимаюсь своим здоровьем. Именно для этого я сбалансировала питание и даю организму физическую нагрузку», — заключила Брежнева.


Вера Брежнева сейчас


Конец карьеры в России
«Я Вера. Я украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов. Но не могла я больше сидеть и просто делать хорошие дела», — цитирует слова певицы портал «78.ru».
Так она выразила свою позицию по поводу СВО и представила своё отношение к России. Позже документ Брежневой, подтверждающий право временно или постоянно проживать в РФ, был аннулирован.

Помощь Украине

Сейчас все заработанные деньги исполнительница отправляет на поддержку Вооружённых сил Украины, а каждый концерт начинает с фразы «Я — украинка».

После того как артистка покинула Россию, своё первое выступление бывшая участница «ВИА Гры» дала в Риге. При этом из 18-ти прозвучавших песен 17 были на русском языке. Более того, прямо на сцене певица отказалась от псевдонима Брежнева, заявив, что теперь она просто Vera.

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В последнее время артистка пытается вернуться к своим корням и покорить украинский шоу-бизнес. Она стала чаще петь на родном языке, однако, судя по комментариям в соцсетях, украинский зритель пока не готов простить артистке её жизнь и работу в Москве:

«А что раньше не жила на родине и не пела своим на своём родном языке. Там бы и гребла бабки».

«Сама живёт в Италии! Она далека от наших проблем».

«А почему весь текст не на украинском языке? Украинка вы „наша“».

Интим не предлагать?

Поговаривают, что Брежнева не гнушается любого заработка.

На чистую воду певицу решили вывести подписчики Антона Суворкина. В одном из видео на своём канале «Антон S Live» блогер рассказал, что якобы Брежнева соглашалась проводить время с мужчинами за весьма внушительную цену. Если инсайдеры не врут, то Вера продавала себя за 1,5 млн рублей.

Также Виктория Боня в эфире передачи «Злые языки» поведала удивительную историю, услышанную ею якобы от друга. Тот в начале десятых был влюблён в певицу и начал узнавать, как с ней встретиться. Путь оказался не особо извилистым, но довольно дорогим: 100 тысяч долларов за ужин вместе с часами за 70 тысяч — это без всяких гарантий на интим. Боня не скрывала, что рассказывает всё, потому что её раздражает белый и пушистый образ Веры в обществе.

Вера Брежнева (Фото: соцсети)

Стоит отметить, что названный Боней временной период как раз совпадает с началом отношений Брежневой с Константином Меладзе. Правда, никаких доказательств нет. Действительно ли такой заработок мог повлиять на, казалось бы, крепкие отношения экс-солистки «ВИА Гры» и Меладзе, остаётся загадкой. Сама Вера почти не комментирует слух: только как-то раз отшутилась в соцсетях, предложив всем «провести с ней вечер» — таким образом певица прорекламировала свой концерт.

Уже год Брежнева живёт в Италии, где у неё и её бывшего супруга есть собственная вилла, расположенная неподалёку от озера Гарда. Этот район считается элитным — стоимость недвижимости начинается от 800 тыс. евро.

В соцсетях Вера признаётся, что последнее время испытывает сильное эмоциональное выгорание и лечится от депрессии. Судя по всему, она обращалась за помощью к специалистам именно на фоне развода.


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«Не повод прятаться»: невестка Валерии опубликовала «беременную» фотосессию
Невестка Валерии Лиана Шульгина опубликовала «беременную» фотосессию
03 февраля 2025, 13:45

Лиана Шульгина (Фото: соцсети)

«Беременную фотосессию» опубликовала в социальных сетях невестка певицы Валерии Лиана Шульгина. Девушка получила комментарии от пользователей. Те выразили свое мнение, что нужно делать в положении, а что — нет.
«2025 год, а женщины все еще пытаются указывать другим женщинам, как «правильно» быть беременной. Беременность - это не повод прятаться или стесняться своего тела. Это особенное время, когда ты можешь чувствовать себя и нежной, и чувственной, и сильной одновременно», — написала Шульгина.

Лиана Шульгина (Фото: соцсети)

По ее мнению, пока женщина комфортно себя чувствует, все прекрасно. Подобные съемки Шульгину не смущают.

В заключение она призвала к поддержке друг друга, а не к осуждению.

Ранее стало известно, какого мужчину ищет себе Стася Милославская.

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Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Евгений Цыганов — выдающийся деятель российского искусства, известный актёр театра и кино, талантливый режиссёр и сценарист. Кроме того, он является многодетным отцом. Этот актёр знаком публике по ролям капитана-снайпера Леонида в фильме «Битва за Севастополь», мастера в картине 2024 года «Мастер и Маргарита» и Саши Панкратова в сериале «Дети Арбата».
О личной жизни и творческих победах актёра читайте в материале «Радио 1».

Музыкант и актер в одном лице


В детстве Евгений Цыганов увлекался музыкой и обучался игре на фортепиано в музыкальной школе. В четырнадцать лет он стал участником рок-группы «А.S.», с которой выступал на Арбате. Однако через четыре года группа распалась, и Евгений вместе с другом основал новую рок-группу под названием «Гренки». Они выступали в ночных клубах Москвы и даже выпустили свой первый альбом.

Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

Помимо музыки, Евгений с ранних лет интересовался театром. С 1988 года он начал исполнять детские роли в Театре на Таганке, где участвовал в таких постановках, как «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий» и «Дом на набережной».

После этого Евгений три года учился в Московской международной киношколе, где освоил операторское и звукорежиссёрское мастерство. Однако на данный момент Евгений Цыганов достиг гораздо большего успеха в актёрской карьере, а в качестве режиссёра он поставил всего четыре работы: две пьесы в театре и два фильма. Популярность Цыганова сильно возросла после участия в фильме «Дети Арбата», где он исполнил роль Саши Панкратова. После этой роли в карьере актёра стало больше ярких фильмов, которые нравятся зрителям.

Личная жизнь


Евгений Цыганов с детьми (Фото: соцсети)

Следует отметить, что сериал «Дети Арбата» не только принёс известность актёру, но и стал местом, где Евгений встретил свою будущую супругу Ирину Леонову. Согласно сюжету, их персонажи были влюблены друг в друга, взаимное чувство вспыхнуло и за пределами съёмочной площадки. Романтические отношения между актёрами стремительно развивались, и уже в 2005 году Цыганов и Леонова стали жить вместе.

В течение десяти лет, пока актеры были вместе, у пары появилось шестеро детей. Но официального оформления брака так и не случилось. Артисты говорили, что то не хватало времени, то не хватало сил. Кроме того, они оба были убеждены, что штамп в паспорте не является гарантией счастья. Евгений очень много работал, часто пропадал на репетициях, съёмках и гастролях. А Ирина занималась воспитанием детей. В 2015 году, когда Леонова была на седьмом месяце беременности, Евгений объявил, что уходит из семьи. Для Ирины это решение гражданского супруга стало полной неожиданностью. Она лишь однажды прокомментировала ситуацию журналистам, сказав, что Евгений её «подвёл».

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Официальной причиной расставания стала усталость и вечный шум в доме. По факту же Евгений Цыганов ушёл к другой актрисе, Юлии Снигирь, которая на тот момент ждала ребёнка от актёра. Юлия Снигирь заявляет, что не она стала причиной разрыва отношений между Евгением Цыгановым и Ириной Леоновой. Решение о разрыве отношений было принято до того, как Юлия Снигирь появилась в жизни Евгения. Хотя рождение седьмого ребёнка не вписывается в эту историю, Юлия не считает себя вправе что-либо объяснять.

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Цыганов сейчас


Евгений продолжает активно сниматься в кино. В 2024 году отгремели премьеры сериалов «Первый номер» и «Минута тишины» с актером в главной роли. В 2025 году в производстве находятся пять лент с участием актера. В фильмах «Батя 2. Дед» и «Жемчуг» актер также порадует публику исполнением главных ролей.

Актёр признаётся, что из-за занятости проводит с детьми не так много времени, как ему хотелось бы. При этом он старается брать кого-то из детей с собой на гастроли либо в другие поездки. И в целом, несмотря на то, что у актёра появилась новая семья с Юлией Снигирь, дети от Ирины Леоновой не остались без внимания отца. Он активно участвует в их жизни и воспитании.

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Роман с Ходченковой, брак без детей и долгожданное рождение первенца: Андрею Чернышову 52 года
03 февраля 2025, 13:29

Актер Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

3 февраля свой день рождения отмечает Андрей Чернышов — известный российский актер, который за годы своей карьеры успел сыграть в десятках фильмов и сериалах, завоевав признание зрителей и критиков. «Радио 1» расскажет о жизни и карьере Чернышова, о его самых ярких работах и профессиональном пути, а также о личной жизни.

Биография Андрея Чернышова


Детство и юность


3 февраля свой 52-й день рождения отмечает актёр Андрей Чернышов. Он родился в 1973 году в Киеве, но уже в девять лет его семья переехала в маленький посёлок Сюльбан в Забайкалье.

«Для меня это место очень дорогое. Я бы очень хотел снова отправиться на север Забайкалья, где провёл школьные годы. К сожалению, моего посёлка уже нет, его разобрали. Но горы остались те же, те же удивительные места», — рассказал Чернышов.

Родители Андрея были педагогами, и жизнь в такой семье не всегда была лёгкой для него. Его мама была учителем математики и классным руководителем, а отец — директором школы. Для будущей звезды это было тяжело, так как мама с папой постоянно его контролировали. Подростку было сложно под давлением семьи поддерживать отличные результаты в учёбе.

«У меня не было детства, находился под неусыпным контролем. Старался быть первым, лучшим. Ненавидел школу, учился через "не могу"», — вспоминает актёр.

Тем не менее, Чернышов окончил школу с серебряной медалью.

Но главное удовольствие он находил не в учёбе, а в театральной школе «Зелёная карета». Изначально это было просто способом отвлечься от проблем, но вскоре Андрей понял, что театр — это не просто хобби, а его настоящее призвание.

В школьных спектаклях он часто играл главные роли и быстро стал настоящей звездой среди сверстников, а сама театральная школа даже начала ездить на гастроли.

Актер Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Начало карьеры


Андрей также увлекался спортом и некоторое время мечтал стать профессиональным спортсменом. Однако любовь к сцене оказалась сильнее, и после школы он уехал в Москву поступать в театральное училище. Но на вступительных экзаменах его ожидала неудача: из-за травмы ноги он не смог продемонстрировать требуемые танцевальные номера.

После этого Андрей вернулся в Киев, где устроился в Театр русской драмы — таскал там доски и монтировал декорации. Но он не сдавался, продолжал готовиться к поступлению и в следующем году снова поехал в Москву. На этот раз он успешно прошёл вступительные экзамены в Театральное училище имени Щепкина.

Учёба в театральном ВУЗе тоже не была лёгкой. На третьем курсе у Чернышова возникли серьёзные проблемы, и его едва не исключили. Однако руководительница его курса Римма Солнцева заметила в нём потенциал и вступилась за него. В итоге он окончил училище в 1994 году и начал свою успешную карьеру актёра.

«Как актёр я был никакой, деревянный. Даже нет, железный. Как Железный Дровосек», — рассказал артист в одном из интервью.

Актер Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Театральная карьера Андрея Чернышова


После окончания театрального училища Андрей Чернышов не сразу стал звездой. Он вынужден был долго «перебиваться» второстепенными ролями, а порой и вовсе появляться в массовке.

Несмотря на участие в спектаклях таких мастеров, как Марк Захаров, в постановках «Юнона и Авось», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», он так и не получил крупной роли, что в 2006 году привело его к решению уйти из театра. Официальной причиной ухода вновь стала травма ноги.

С этого момента актёр сосредоточился на карьере в кино, хотя иногда он всё же принимал участие в антрепризных спектаклях. Он появился в таких постановках, как «Сны идиотки», «Апостол Павел», «Дама и её мужчины».

В 2022 году Чернышов вновь вернулся на театральные подмостки, став частью труппы Государственного академического Малого театра в Москве.

«Я задействован в замечательных спектаклях. Меня пригласил к сотрудничеству Малый театр. Я выпустил уже две премьеры: "Летят журавли" по пьесе Виктора Розова "Вечно живые" и "Мой нежный зверь" по повести Антона Чехова "Драма на охоте". И в театре "Современник" я играю Вершинина в "Трех сестрах". Так что кино мне по-прежнему интересно, но и театр не менее хорош!», — рассказал актёр в беседе со «СтарХитом».

Актер Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Личная жизнь Андрея Чернышова


Говорят, что во время съемок одного из сериалов между Андреем Чернышовым и его партнёршей, актрисой Анной Снаткиной, возникла бурная страсть. Однако, несмотря на яркие эмоции, до серьёзных отношений дело так и не дошло. Сейчас Анна счастлива в браке с петербургским актёром и бывшим комиком Виктором Васильевым.

Следующей актрисой, с которой Чернышова связывали возможные отношения, стала Анастасия Цветаева, с которой он тоже снимался в сериале. По слухам, Андрей влюбился первый, а она не устояла перед его обаянием. Однако и эти отношения оказались непродолжительными. Анастасия сейчас живёт за границей с израильским предпринимателем, с которым она счастлива в браке.

После расставания с Цветаевой пресса вновь приписала Чернышову роман — на этот раз с известной актрисой Светланой Ходченковой. Но и эта история быстро завершилась.

Сам актёр всегда избегал обсуждать свою личную жизнь, не подтверждая слухи о романе с коллегами. Но, как выяснилось, уже много лет он состоит в отношениях с актрисой, которая на 11 лет младше его.

Жена Андрея Чернышова


Андрей Чернышов и Мария Добржинская познакомились ещё в те времена, когда она училась в институте. Тогда они не произвели друг на друга большого впечатления. Но спустя время их пути пересеклись снова — оба были приглашены в антрепризу «Сны идиотки», и между ними вспыхнула искра.

Актер Андрей Чернышов и Мария Добржинская(фото: социальные сети)

Однако Андрей долго не решался на шаг к официальному браку. Девять лет они прожили в гражданском браке, прежде чем в 2017 году расписались в ЗАГСе и обвенчались в православном храме в Греции. По словам самого актёра, долгое время именно Мария не была готова к официальным отношениям, хотя сам он всегда мечтал о браке «на всю жизнь», как у его родителей.

«Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа. И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело», — рассказал он.

В сети периодически появляются слухи о возможном разводе, но Чернышов всегда опровергает эти разговоры — он остаётся верен своей избраннице и не даёт поводов для сплетен.

«Секрет, наверное, в том, что у нас одинаковые убеждения. Маша разделяет мое отношение к семье и к тому, что вообще в жизни важно. И потом, супруги-коллеги — это общий профессиональный интерес, он тоже нас объединяет. Мы говорим на одном языке, это тоже немаловажно. Ну и конечно, чувства должны быть, куда без них!», — подчеркнул актёр.

Летом 2024 года актёр рассказал, что впервые стал отцом — у них с Марией родился сын Николай.

«Это такие чень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, Господи, за все», — прокомментировал «СтарХиту» рождение первенца актер.

Лучшие роли и фильмы актера Андрея Чернышова


Карьера Андрея Чернышова в кино началась с неожиданного поворота — с рекламного ролика пива. Тогда молодой актёр был готов на любую работу, лишь бы платили, и именно этот ролик привлёк внимание режиссёра Валерия Ахадова. Он заметил внешность Чернышова и пригласил его на пробы для своего нового фильма.

Пробы прошли удачно, и Андрею предложили главную роль, а его партнёршей стала известная французская актриса Анни Жирардо.

Особое место в карьере актёра занимает роль Владимира Маяковского в фильме «Маяковский. Два дня». Чернышов, который внешне поразительно похож на поэта, всегда с трепетом относился к этой фигуре, а на вступительных экзаменах в театральное училище он читал стихи Маяковского по совету своей матери.

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Далее Чернышова пригласил знаменитый режиссёр Владимир Бортко для роли разведчика в международном проекте «Душа шпиона». Съёмки в этом фильме стали знаковыми для актёра, так как он снялся с известными артистами, такими как Даниил Спиваковский, Фёдор Бондарчук, Михаил Ефремов, Армен Джигарханян, Мальком МакДауэлл и Сандрин Боннэр.

Однако настоящий успех пришёл к Чернышову после работы в телесериалах, которые принесли ему всероссийскую популярность. Среди самых известных проектов с его участием — «Потерянная в Чечне», «Чужие тайны», «Карамболь», «Земский доктор», «Маяковский. Два дня», «Ледников» и многие другие. В сериале «Близнецы» актёр сыграл убийцу, за что получил премию «Золотой перстень».

Андрей Чернышов сейчас


Андрей Чернышов по-прежнему остаётся одним из самых востребованных актёров России. Он активно участвует в популярных телевизионных проектах и продолжает гастролировать по городам страны с театральными спектаклями. В 2024 году зрители смогли увидеть его в новой мелодраме «Алла, такси!», режиссёром которой является Рауф Кубаев. В этом фильме Чернышов сыграет дальнобойщика Василия, который изменяет своей жене.

«Проект "Алла-такси" внес в него определенную новизну. Все потому что роль у меня нетривиальная, а артисты всегда это ценят. Мой герой — простой деревенский шофер, но парень с характером. Плюс жанр комедийный, а я им не избалован, поэтому было очень любопытно. Но непросто!», — поделился артист.

Актер Андрей Чернышов (фото: кадр из сериала «Алла-такси»)

В 2020 году поклонников шокировало фото, на котором Чернышов выглядел значительно изменившимся. Тогда Эммануил Виторган опубликовал снимок актёра, вызвавший волну беспокойства. Чернышов успокоил своих фанатов, объяснив, что сбросил вес ради поддержания хорошей физической формы.

Однако, в 2022 году появились более тревожные новости. Летом того года актёра экстренно госпитализировали в кардиоцентр из-за проблем с сердцем. Хотя точные причины госпитализации не были раскрыты, известно, что после обследования Чернышов вскоре выписался и продолжил работу.

Интересные факты об актере


Андрей Чернышов — актёр, который удивляет своей многогранностью. Он не только талантлив в кино и театре, но и обладает разнообразными увлечениями.

  • Андрей владеет французским на разговорном уровне, а также имеет начальные знания английского и итальянского;
  • актёр — большой поклонник японской кухни, особенно суши;
  • в 2009 году Чернышов удивил зрителей, когда запел в рамках шоу «Две звезды» в дуэте с Натальей Подольской;
  • в 2010 году актёр попробовал свои силы на льду, участвуя в программе «Лед и пламень» в паре с Маргаритой Дробязко, благодаря детским урокам катания;
  • 2020 году Андрей стал участником шоу «Танцы со звёздами», где танцевал в латиноамериканском стиле с Анной Мельниковой.

Актер Андрей Чернышов (фото: социальные сети)

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«Жестко? Да. Стыдно? Нет»: Стася Милославская о поиске мужчины после расставания с Петровым
Стася Милославская ищет мужчину под стать себе
03 февраля 2025, 13:23

Стася Милославская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Стася Милославская ищет мужчину под стать себе. Ее слова приводит Voice. Девушка отметила, что «шуточки кончились».
«Мне скоро 30. Мужчина на этапе котлована — не мой вариант. Я ни с кем подниматься не собираюсь и уж тем более тащить за собой. Я молодая, успешная, амбициозная и знаю, чего хочу — поэтому рядом со мной сможет быть только такой же человек. Не обязательно из индустрии кстати. Жестко? Да. Стыдно? Нет», — пояснила Милославская.
Она добавила, что практикует медитации, поскольку они избавляют ее от ненужных эмоций и мыслей. Девушка порекомендовала наполнять жизнь настоящими радостями и дисциплиной.

Кроме того, Милославская подчеркнула, что при расставании может отвлечь работа, но погрузиться в нее с головой — не выход.

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Проблемы с алкоголем, неудачи в бизнесе, любовные отношения и похищенные зубы инопланетянами: сенсационные заявления Кати Лель
03 февраля 2025, 13:12

Катя Лель (Фото: соцсети)

Катя Лель вновь привлекла внимание россиян благодаря популярности своей песни «Мой мармеладный», ставшей вирусной в социальных сетях. За последние годы она пережила множество изменений: активно выпускала новые треки, судилась с продюсером и прошла через развод.
В дополнение к своим музыкальным успехам, она также сделала сенсационные заявления о встречах с инопланетянами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Путь к славе

Екатерина Чупринина, известная как Катя Лель, родилась в Нальчике в семье с музыкальными традициями. С раннего возраста она увлеклась музыкой, обучаясь в музыкальной школе по фортепиано и хоровому дирижированию.

В школе активно участвовала в мероприятиях, а после получения аттестата уехала в Москву, где поступила в Высшую академию Гнесиных. В 19 лет начала свою карьеру, став бэк-вокалисткой Льва Лещенко. Помимо этого, она исполняла собственные песни.

Позже она начала сотрудничать с Максимом Фадеевым, выпустив свои самые известные хиты и приняв псевдоним Катя Лель. На пике карьеры она находилась до 2005 года, после чего начались конфликты с её продюсером Александром Волковым.

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Война между Катей Лель и Волковым

Катя Лель работала с Александром Волковым в течение восьми лет. По её словам, продюсер активно поддерживал её на протяжении всего этого времени, между ними развились романтические отношения, несмотря на то что Волков был женат и имел двух дочерей, а разница в возрасте между ними составляла 24 года.

В 2004 году их отношения закончились, когда Екатерина выразила желание создать семью и завести детей, в то время как Александр не хотел оставлять свою семью. Она предложила расстаться, но продолжать совместную работу и делить доходы от концертов. Волков же заявил, что в случае разрыва он начнет «войну», что в итоге и произошло.

После разрыва продюсер использовал свои связи, чтобы запретить показывать клипы Кати Лель на телевидении и подал на неё в суд, обвинив в нарушении контракта и требуя запрета на исполнение её известных песен под её сценическим именем. Судебные разбирательства длились четыре года и завершились победой Екатерины.

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В этот период она столкнулась с множеством трудностей: её игнорировали не только на телевидении, но и в личной жизни, поскольку многие коллеги боялись последствий со стороны Волкова. Даже сейчас она продолжает сталкиваться с препятствиями в карьере, так как знакомые Александра запрещают ей выступать на определенных площадках.

Спустя два года после завершения судебных процессов Александр Волков заболел раком. Он сильно изменился внешне, и общие знакомые уговаривали Катю Лель связаться с ним и помириться. Однако она долгое время не верила в его болезнь и лишь написала ему сообщение с пожеланием скорейшего выздоровления. Волков скончался в 2008 году, а спустя десять лет Катя Лель посетила его могилу и попросила прощения за все, что произошло между ними.

Фото: iStock/Michał Chodyra

Брак и рождение дочери

Катя Лель с детства мечтала о любви и взаимопонимании, как у её родителей. После расставания с продюсером Александром Волковым она встретила бизнесмена Игоря Кузнецова, который познакомился с ней на концерте. Пара поженилась, у них родилась дочь Эмилия, которая увлекается пением и игрой на фортепиано.

Однако в 2023 году стало известно о разводе Екатерины и Игоря, что стало неожиданностью для многих. У Кузнецова были проблемы с алкоголем и неудачи в бизнесе, что негативно сказалось на их отношениях.

Екатерина долго пыталась помочь мужу, но его измены и отсутствие изменений в поведении привели к тому, что она решила подать на развод. Процесс прошел мирно благодаря заранее подписанному брачному договору. Эмилия осталась с матерью, но продолжает общаться с отцом.

Фото: iStock/Rawf8

Неоднократно сталкивалась с неопознанными летающими объектами

В 2019 году Катя Лель вернула внимание публики к себе с поразительными откровениями. Певица сообщила, что неоднократно сталкивалась с неопознанными летающими объектами и даже имела контакт с инопланетянами.

Первая такая встреча произошла, когда ей было всего шестнадцать лет: в её комнате внезапно зажегся яркий белый свет, после чего она заметила, что у неё исчезло несколько зубов. Екатерина уверена, что эти зубы инопланетяне использовали для создания её копии на других планетах. Более того, она утверждает, что побывала на их космическом корабле.

По словам артистки, каждый человек хотя бы раз сталкивался с инопланетянами, просто многие этого не осознают. Она считает, что неземные существа часто принимают облик обычных людей и смешиваются с толпой, продлевая свою жизнь за счет взаимодействия с землянами. Именно после этих встреч, по её мнению, она начала создавать тексты для своих песен и развила способность читать мысли окружающих.
Фото: iStock/FOTOKITA

Интересно, что её дочь Эмилия и бывший муж Игорь Кузнецов также стали свидетелями НЛО. Они даже увидели летающий объект прямо в Москве. Катя Лель убеждена, что инопланетяне следят за ней, её мама подтвердила это, заявив, что получила сообщение от неземных существ, которые обещали прийти за её дочерью.

Верит в истории дочери и отец Кати Лель. Он рассказал о странном случае, когда потерял контроль над своим телом и, не чувствуя боли, засунул руку в кастрюлю с кипящей водой. По его мнению, в этот момент в него вселился инопланетянин.

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Пророчество монахини, переезд в Израиль и серьезные испытания: как живет актер Антон Макарский
03 февраля 2025, 13:10

Антон Макарский (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Актер Антон Макарский получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Дыши со мной» и «Бедная Настя».
О том, куда пропал Антон Макарский, что известно о его творческих планах и личной жизни, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Антон Макарский родился в Пензе 26 ноября 1975 года. По его словам, его семья является «потомственной артистической». Мать Антона работала в музыкальной школе педагогом, а родного отца Макарский не знал. Его родители развелись, когда он был еще маленьким. В возрасте 10 лет у него появился отчим — Александр Макарский. Именно его фамилию Антон взял себе. Примечательно, что дедушка Макарского — Михаил Яковлевич Каплан — заслуженный народный артист России.

Впервые на сцену мальчик вышел в возрасте 8 лет, ему предложили роль в спектакле «Смерть Тарелкина». Тем не менее особого пристрастия к сцене Антон не испытывал. В юношеские годы он больше увлекался спортом: бокс, фехтование и конный спорт. К 16 годам молодой человек смог достичь уровня кандидата мастера спорта, что давало ему возможность поступить в педагогический институт на тренера. Однако ключевую роль в выборе профессии сыграл дедушка Макарского, который посоветовал внуку поступить в театральный.

После окончания школы Макарский поехал в Москву, чтобы поступить в институт. Будущий актер с легкостью справился с поставленной задачей и его приняли в три учебных заведения. Антон остановил свой выбор на Щукинском училище. Окончив обучение с отличием, Макарский временно остался без работы. Позже попал в театральную труппу «У Никитских ворот», где проработал 2 месяца, а после принял решение пойти в армию.

Творческий путь


После полутора месяцев в конвойной роте Макарского командировали в Ансамбль песни и пляски МВД России — там он был первым тенором и вел концерты. В 1999 году Антон прошел отбор в труппу русской версии бродвейского мюзикла «Метро» Московского театра оперетты.

Благодаря постановке «Метро» молодого человека заметили и стали приглашать в другие спектакли и мюзиклы. В скором времени Макарскому поступило новое предложение сыграть в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», где он исполнил знаменитую песню «Belle». Данная композиция принесла Антону большую популярность. В 2007-2008 годах Макарский записал несколько сольных альбомов.

Карьера Макарского в кино началась лишь в 2003 году. Впервые сыграл он в многосерийном фильме «Бедная Настя» в роли князя Андрея Долгорукого. Своим образом и талантом он покорил режиссеров и зрителей. Далее последовал ряд проектов, благодаря которым актер смог завоевать миллионы женских сердец. Одними из таких картин стали: «Пером и Шпагой», «Дыши со мной » , «Срочно! Ищу мужа» и «Последний янычар».

Антон Макарский (Фото: кадр из сериала «Дыши со мной»)

В 2016 году фильмография Макарского пополнилась еще несколькими работами. Он сыграл одну из главных ролей в сериале «Гражданин никто». Всего фильмография артиста насчитывает 70 кинолент.

Где сейчас Антон Макарский


«Любовь с доставкой на дом» — последняя картина с участием Макарского. В мелодраме, появившейся на экранах в 2020 году, он сыграл главную роль — хозяина интернет-магазина подарков Максима Миронова.

Последний раз артист появлялся на экране в 2022 году. По словам Антона, в последние годы он работает над качеством сыгранных ролей, поэтому отказывается от многих предлагаемых проектов. Макарский подчеркивает, что картина, в которой он будет сниматься, должна быть полезной и со смыслом.

Примечательно, что актер занялся режиссурой. В январе прошлого года на телеканале «Спас» вышел его фильм об Ульяновской области. Лента была снята в рамках проекта «Святыни России».

Как сложилась личная жизнь Антона Макарского


Более 20 лет Антон Макарский счастлив в браке с Викторией Макарской (Морозовой). У пары долго не получалось завести детей, но в 38 лет супруга артиста смогла забеременеть. В одном из интервью она признавалась, что врач в Москве предлагал ей сделать аборт.

«Сказала: «Оставлять будете?» Затем мне в спину: «У вас все равно выкидыш будет, ну куда вам рожать, посмотрите на себя — 38,5 года», — вспоминала Виктория.

После этого пара отправилась в Израиль и обратилась к местным врачам. Беременность прошло хорошо и в сентябре 2012 года Виктория родила дочь Марию. Через три года в семье произошло еще одно пополнение. У супругов появился мальчик Иван. Макарская рассказывала, что рождение сына ей предсказала монахиня.

Антон Макарский с семьей (Фото: соцсети)

«Нас привели в маленький сирийский православный храм в Иерусалиме. У монахини свои особые понятия, кого впускать или не впускать на территорию. <...> К общему удивлению, нам она сразу же открыла и повела в пустой храм. Как она пела! А перед тем как нам уйти, подошла ко мне и, погладив меня по животу, сказала: „У тебя скоро родится сын!“ Это было, напомню, 25 мая 2014 года. Через год, 31 мая 2015 года, на Троицу, в Иерусалиме родился наш Ванечка», — рассказала певица.

Несмотря на счастливый брак и мудрость жены, Макарский ранее признавался, что во время ссор с женой ломал двери и стол. Актер пояснял, что пара часто разговаривает на повышенных тонах, чтобы выплеснуть эмоции. При этом у Макарских не получается наказывать детей. По словам артиста, наследники очень хорошо манипулируют родителями, заставляя идти у себя на поводу.

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