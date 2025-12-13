Достижения.рф

Назван собственник квартиры, которую продала Лариса Долина

РИА Новости: Лурье числится собственницей квартиры, которую продала Долина
Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Полина Лурье значится собственницей квартиры, которую продала певица Лариса Долина. Об этом пишет РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.



Согласно документам, в настоящее время квартира имеет одного владельца, который приобрел её в июне 2024 года на основании договора купли-продажи. До этого момента жильё находилось в собственности другого лица более 19 лет.

Конфликт возник после того, как Лариса Долина через суд добилась возврата квартиры в центре Москвы, проданной ею за 112 миллионов рублей. Исполнительница заявила, что сделка была заключена под давлением мошенников, и все полученные от продажи средства были переданы им. В результате покупатель квартиры, 34-летняя бизнесвумен Полина Лурье, потеряла жильё и не получила компенсацию.

Ранее стало известно, что Долина решила вернуть все деньги покупательнице ее квартиры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

