Назван возможный будущий владелец недвижимости Пугачевой в Солнечногорске
Владельцем прибрежной территории возле недвижимости Аллы Пугачевой в Солнечногорске может стать саратовский бизнесмен Глеб Рыльсков.
Как пишет Mash, землю выставят на торги до конца июля. Помимо Рыльскова, есть еще несколько претендентов, уточняют обозреватели. Предприниматель уже собрал пакет необходимых документов.
В публикации сказано, что по закону, вода Сенежского озера не принадлежит исполнительнице, несмотря на построенный ею пирс. Открытый аукцион пройдет в ближайшее время. Начальная цена составляет сто тысяч рублей. Победителю вручат договор водопользования на ближайшие 20 лет. По словам Рыльскова, в случае своей победы он устроит у Пугачевского дома яхт-клуб с банным домиком.
*Запрещен в РФ
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