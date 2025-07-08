Назван возможный будущий владелец недвижимости Пугачевой в Солнечногорске

08 июля 2025, 16:52

Mash: владельцем недвижимости Пугачевой в Солнечногорске может стать Рыльсков

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/@alla_orfey)

Владельцем прибрежной территории возле недвижимости Аллы Пугачевой в Солнечногорске может стать саратовский бизнесмен Глеб Рыльсков.