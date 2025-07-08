«Сил больше нет»: жена Прилучного «была на грани» после приезда дочери Муцениеце

08 июля 2025, 15:27

Зепюр Брутян призналась, что «была на грани» после приезда дочери Агаты Муцениеце

Зепюр Брутян (Фото: Телеграм/zepyur_priluchnaya)

Зепюр Брутян призналась, что «была на грани» после приезда дочери Агаты Муцениеце. Из-за насыщенного дня у жены Павла Прилучного не осталось сил на привычные 200 приседаний. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.





По словам актрисы, днем она сделала только 75 упражнений, а затем занималась детьми — ее сын с братом и сестрой играли до позднего вечера. Ей кое-как удалось уложить ребенка и, наконец, завершить тренировку.

«Девочки, сегодня я была на грани, чуть не сдалась! Днем сделала 75 приседаний — и все, казалось, сил больше нет. Малыш устроил концерт до 23:00 — заигрался с братом и сестрой, а еще сегодня мы снимались с Микаэлем, еле уложила спать. Но знаете что? Я все-таки добила свои 200 приседаний!» — написала актриса.