«Сил больше нет»: жена Прилучного «была на грани» после приезда дочери Муцениеце
Зепюр Брутян призналась, что «была на грани» после приезда дочери Агаты Муцениеце
Зепюр Брутян призналась, что «была на грани» после приезда дочери Агаты Муцениеце. Из-за насыщенного дня у жены Павла Прилучного не осталось сил на привычные 200 приседаний. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
По словам актрисы, днем она сделала только 75 упражнений, а затем занималась детьми — ее сын с братом и сестрой играли до позднего вечера. Ей кое-как удалось уложить ребенка и, наконец, завершить тренировку.
«Девочки, сегодня я была на грани, чуть не сдалась! Днем сделала 75 приседаний — и все, казалось, сил больше нет. Малыш устроил концерт до 23:00 — заигрался с братом и сестрой, а еще сегодня мы снимались с Микаэлем, еле уложила спать. Но знаете что? Я все-таки добила свои 200 приседаний!» — написала актриса.Напомним, у Павла Прилучного трое детей от разных браков. С Агатой Муцениеце они разошлись в 2020 году. В семье на свет появились сын Тимофей, проживающий с актером, и дочь Мия, которая попеременно находится то с отцом, то с матерью.