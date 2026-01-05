Названа дата, когда Долина должна освободить квартиру
Певица Лариса Долина должна освободить квартиру Полины Лурье 9 января. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, передает РИА Новости.
Переговоры о дате освобождения квартиры продолжаются, и, вероятно, это произойдет 9 января. В этот день Лурье планирует принять жилье, добавила Свириденко.
Ранее адвокат Долиной, Мария Пухова, заявила, что певица покинет квартиру до 5 января.
25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки. Решение вступило в силу незамедлительно.
