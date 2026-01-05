Названа дата, когда Долина должна освободить квартиру

05 января 2026, 13:31

Адвокат Лурье: Долина должна освободить квартиру 9 января

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина должна освободить квартиру Полины Лурье 9 января. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, передает РИА Новости.