Звезда «Игры престолов» повредила ребро на съемках секса в сериале о шпионах в СССР

16 января 2026, 19:00

Эмилия Кларк повредила ребро на съемках постельной сцены в сериале «Пони»

Эмилия Кларк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк повредила ребро во время съемок постельной сцены в сериале «Пони» о шпионках в СССР. Об этом она рассказала в интервью изданию The Wrap.





По словам актрисы, она травмировалась из-за того, что ей пришлось «очень активно целоваться» с несколькими партнерами по площадке.

«Трое мужчин за несколько часов. Я тогда думала: «Продолжайте приводить их: я просто буду сидеть, пока вы их приводите ко мне, а потом мы будем изображать близость, — вспомнила Кларк. — В тот день я сломала ребро».