Звезда «Игры престолов» повредила ребро на съемках секса в сериале о шпионах в СССР
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк повредила ребро во время съемок постельной сцены в сериале «Пони» о шпионках в СССР. Об этом она рассказала в интервью изданию The Wrap.
По словам актрисы, она травмировалась из-за того, что ей пришлось «очень активно целоваться» с несколькими партнерами по площадке.
«Трое мужчин за несколько часов. Я тогда думала: «Продолжайте приводить их: я просто буду сидеть, пока вы их приводите ко мне, а потом мы будем изображать близость, — вспомнила Кларк. — В тот день я сломала ребро».Позднее она уточнила, что ребро «не то чтобы полностью сломалось», а «просто немного выскочило». Ее коллега Хейли Лу Ричардсон подтвердила произошедшее, отметив, что у актрисы «хрупкое и чувствительное тело».
В новом проекте платформы Peacock Кларк исполняет роль секретарши в посольстве США в Москве 1977 года. Ее героиня становится тайным агентом ЦРУ после загадочной гибели мужа.