РИА: Предварительно, Дмитрий Красилов скончался в результате сердечного приступа

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Актёр и танцор Дмитрий Красилов мог скончаться в результате сердечного приступа, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Напомним, Красилову стало плохо вчера вечером по пути с работы домой. Около 18:00 18 декабря бездыханное тело 29-летнего танцора было обнаружено в его столичной квартире.
В настоящий момент в квартире покойного артиста проходят следственные действия. Предварительно, версия криминальной смерти Красилова исключается, поскольку на его теле не было обнаружено никаких следов насилия, однако, правоохранители всё же решили провести проверку.
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«Предварительная причина смерти Дмитрия Красилова — сердечный приступ», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
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Евгения Парфентьева