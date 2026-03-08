Названа самая обсуждаемая женщина в русскоязычных соцсетях
Народная артистка России Лариса Долина возглавила рейтинг самых обсуждаемых в социальных сетях женщин за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующее исследование.
Публикации с именем певицы встречались в русскоязычном сегменте соцмедиа 1,7 миллиона раз. Второе место заняла официальный представитель МИД России Мария Захарова с полутора миллионами упоминаний, а третье — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 1,4 млн. В десятку также вошли Ольга Бузова, Ксения Собчак, Екатерина Мизулина и Надежда Кадышева.
Однако данные по упоминаемости женщин в российских интернет-СМИ отличаются. Так, в топ-20 по медиаиндексу Долина не попала. Здесь лидирует Мария Захарова, за ней следуют глава Центробанка Эльвира Набиуллина и фигуристка Аделия Петросян.
