Названа самая обсуждаемая женщина в русскоязычных соцсетях

08 марта 2026, 09:09

Долина стала самой упоминаемой женщиной в соцсетях за год

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Народная артистка России Лариса Долина возглавила рейтинг самых обсуждаемых в социальных сетях женщин за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующее исследование.