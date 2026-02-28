Директор Ларисы Долиной назвал для певицы тему квартиры «больной на всю жизнь»
Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин высказался о скандале с квартирой народной артистки и слухах о возможном подарке недвижимости от друзей. Своим мнением он поделился в беседе с kp.ru.
С точки зрения Пудовкина, для Долиной тема с жильем в Хамовниках останется «больной и тяжелой на всю жизнь». Комментировать информацию о том, что знакомые якобы собираются подарить певице квартиру в Москве, он в подробностях не стал. Однако напрямую такую возможность не отверг.
«По подаркам оставим это право для того, кто дарит или для того, кто получает. Даже если это открытка. Телефон, машина или квартира», — сказал он.Согласно материалу, что из-за пережитого стресса певица вряд ли будет выставлять напоказ новое жильё, даже если его подарят. Пудовкин призвал поклонников прекратить спекулировать на имени звезды и сосредоточиться на её творчестве.
«Лариса Долина сейчас готовит премьеру. (...) Слава Богу, есть где жить, дай бог ей здоровья и спокойствия», — добавил он.Ранее «Радио 1» передавало, что выручка музыкальной академии певицы по итогам 2025 года достигла 14 миллионов рублей.