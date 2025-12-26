В Петербурге провели новогоднюю елку для детей участников СВО
В Центральной детской библиотеке им. Н.А. Внукова Санкт-Петербурга провели новогоднюю елку для детей участников спецоперации на Украине.
Для ребят подготовили праздничное представление, песни в исполнении голоса «Бессмертного полка России» Михаила Гаврилова, солистки Мариинского театра Анны Шульгиной и детского музыкального коллектива «Фонтанчик», и химические эксперименты.
По словам заведующей библиотеки Марины Тереховой, организаторы очень хотели удивить детей и заинтересовать их химией.
«Мои замечательные сотрудники придумали программу-шоу, где дети участвовали, угадывали запахи, смотрели на яркие, пузырящиеся и дымящиеся реакции», приводит «Петербургский дневник» слова Тереховой.
Организовали праздник для детей Росгвардия совместно с Санкт-Петербургским отделением «Бессмертного полка России» и Централизованной библиотечной системой Выборгского района.
«Пока наши бойцы выполняют служебные задачи, наша главная миссия заключается в том, чтобы оказывать всевозможную помощь их родным и близким», — отметил заместитель командира батальона связи Росгвардии Александр К.
Так, для детей участников СВО провели три праздника, которые посетили 150 ребят.