В Петербурге провели новогоднюю елку для детей участников СВО

26 декабря 2025, 15:35

Фото: iStock/Julia Klueva

В Центральной детской библиотеке им. Н.А. Внукова Санкт-Петербурга провели новогоднюю елку для детей участников спецоперации на Украине.





Для ребят подготовили праздничное представление, песни в исполнении голоса «Бессмертного полка России» Михаила Гаврилова, солистки Мариинского театра Анны Шульгиной и детского музыкального коллектива «Фонтанчик», и химические эксперименты.



По словам заведующей библиотеки Марины Тереховой, организаторы очень хотели удивить детей и заинтересовать их химией.





«Мои замечательные сотрудники придумали программу-шоу, где дети участвовали, угадывали запахи, смотрели на яркие, пузырящиеся и дымящиеся реакции», приводит «Петербургский дневник» слова Тереховой.

«Пока наши бойцы выполняют служебные задачи, наша главная миссия заключается в том, чтобы оказывать всевозможную помощь их родным и близким», — отметил заместитель командира батальона связи Росгвардии Александр К.