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«Прошёлся по нашей любви с небывалой жестокостью»: Анна Седокова записала первую песню после гибели Яниса Тиммы

Анна Седокова записала первую песню после гибели Яниса Тиммы
Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова написала первую песню после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица призналась, что может выразить свои чувства только через музыку.
17 декабря прошлого года баскетболист покончил с собой. После трагедии у исполнительницы случился нервный срыв и она попала в больницу. Долгое время артистка не общалась с подписчиками, но сейчас постепенно восстанавливается и уже чаще публикует новые посты.

Сегодня Седокова объявила, что записала новую песню, которую уже совсем скоро представит поклонникам.

«Я сделала ещё несколько важных маленьких шагов. Я вернулась на студию и написала песню. В ней будет мой ответ и моя история. Я вспомнила, как это. Вспомнила, что нигде так, как на студии, не могу говорить. В понедельник начнём готовить релиз», – рассказала Анна.
Седокова представила подписчикам видео с фрагментом песни, которая содержит пронзительные строки: «Ты разбил моё сердце, я не успела опомниться. Разбил его так, как хотел, это точно навеки запомнится. Прошёлся по нашей любви с небывалой странной жестокостью. Вот посмотри, это я тут замёрла над пропастью».

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#музыка
Певица Манижа извинилась перед родственниками после фото с округлившимся животом
09 марта 2025, 18:45

Манижа (Фото: Instagram* @manizha)

Певица Манижа Сангин в личном блоге высказалась о своей беременности.
Исполнительница пояснила, что фото с округлившимся животом была сделана для обложки альбома, «которая несёт в себе энергию той музыки, которая в нём звучит».

Манижа заявила, что на самом деле не беременна, и принесла извинения перед всеми, кого ввела в заблуждение, особенно перед родственниками.

Напомним, что Манижа опубликовала фотографию с заметно округлившимся животом 7 марта. Поклонники предположили, что этим кадром певица рассекретила свою вторую беременность. Также исполнительница объявила о «начале новой главы», которая полна любви и радости.

В июле 2023 года Манижа родила первого ребёнка от режиссёра Ладо Квартании. Однако лишь летом 2024 года она впервые показала лицо дочери, которую назвали Оливией.

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#песня
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Лариса Долина поверила мошенникам после видео допроса на фоне флага России и портрета Путина
09 марта 2025, 18:04

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Лариса Долина перестала сомневаться в мошенниках, которые развели её на порядка 200 миллионов рублей после «допроса задержания преступницы». Народная артистка России раскрыла, что смогло убедить её.
В прошлом году певица стала жертвой мошенников. Ей предложили заключить фиктивный договор о продаже пятикомнатной квартиры в центре Москвы, чтобы защититься от возможного мошенничества. В итоге Долина потеряла свыше 200 миллионов рублей, а покупательница квартиры, Полина Лурье, осталась без недвижимости и средств.

Сегодня появились новые подробности дела. В первый раз мошенники вышли на связь с Долиной в апреле 2024 года. Тогда ей якобы позвонила ректор МГИКа Екатерина Кудрина и предупредила, что с артисткой в скором времени свяжется сотрудник службы безопасности института и представитель ФСБ.

Долина не сразу поверила мошенникам, однако в следующем месяце ей прислали видео, которое заставило пересмотреть позицию. В ролике был представлен якобы допрос мошенницы, которая оформила кредит под залог квартиры артистки. Беседу вёл сотрудник Росфинмониторинга, который сидел на фоне флага России и портрета Владимира Путина.

«Увидев данную видеозапись, я ещё больше поверила в происходящее и продолжила следовать инструкциям Лукина А. О. и Князева А. А. По словам Лукина А. О., с целью того, чтобы "перекрыть" эту сделку, мне необходимо продать принадлежащую мне квартиру в Ксеньинском переулке и вырученные от продажи деньги перевести на безопасный счёт», – сообщила Долина, слова которой приводит Telegram-канал Baza.
В результате певица продала квартиру Полине Лурье. А в июне мошенники снова попробовали обмануть Долина, сообщив, что под залог её загородной недвижимости якобы оформлен кредит в 50 миллионов рублей. Займ предложили перекрыть другим кредитом.

«У меня изначально были сомнения касательно личности звонивших мне лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и других служб, но на меня постоянно оказывалось психологическое давление. Их слова перерастали в угрозы, у меня интересовались, всё ли в порядке с моими близкими родственниками. Также собеседники говорили, что они будут приглядывать за моими родными. Я не могла рисковать своей репутацией и дать просочиться данной истории в СМИ», – отметила звезда.
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#ректор
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Кушанашвили утверждает, что Седокова просит огромную сумму за первое интервью после смерти Тиммы
Кушанашвили: Седокова просит огромную сумму за первое интервью после смерти Тиммы
09 марта 2025, 18:03

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года. Гибель молодого человека стала ударом для его родственников, бывшей супруги Анны Седоковой и поклонников.
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» периодически выходит на связь в своём личном блоге и рассказывает, как переживает потерю бывшего мужа. Однако шоумену Отару Кушанашвили удалось получить неожиданные подробности о Седоковой от своего директора.

«Мне сказал Антон Шестак, якобы Анна Седокова просит гигантское количество денег за первое интервью, официальное, после смерти хорошего, но запутавшегося парня Яниса Тиммы. Если это окажется правдой, то, думаю, что когда я буду уходить из профессии, а я наметил себе, что это случится 22 июня 2030 года, а может быть и в будущем году – все зависит от количества денег, а их нет – <…> то я должен брать по 10 миллионов за интервью», – с негодованием высказался журналист.
Скандально известный ведущий убеждён, что его достижения ничуть не уступают свершениям Седоковой. А, учитывая все обстоятельства, в том числе борьбу с онкологией, журналист заработал не меньше певицы.

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Маргарита Терехова: Яркая жизнь секс-символа СССР и старость в беспамятстве. Куда пропала звезда «Д’Артаньян и три мушкетёра»?
09 марта 2025, 17:57

Маргарита Терехова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Выдающаяся актриса Маргарита Терехова создала неповторимый образ Биче Сениэль в фильме «Бегущая по волнам», а её игра в роли Миледи Винтер в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» до сих пор вызывает восхищение у зрителей всех возрастов. О творческом пути и личной жизни очаровательной актрисы читайте в материале «Радио 1».

Детство будущей звезды кино


Родилась Маргарита Борисовна в 1942 году в городе Туринске Свердловской области. Вскоре из-за частой болезни дочери семья переехала в Ташкент. Родители Маргариты были творческими людьми: папа Борис Иванович Терехов — актёр и режиссёр, а мама Галина Станиславовна Томашевич — актриса. Брак распался после рождения дочери, и последующим воспитанием ребенка занималась Галина в одиночестве. Дочь начала общаться с отцом только в студенческие годы.

Получив аттестат с отличием, Маргарита Терехова решила продолжить обучение в Ташкентском университете на физико-математическом факультете. Однако, проучившись два года, она осознала, что это не её призвание, и решила пойти по стопам матери, уехав в Москву с мечтой о театральной карьере.

На пути к славе


Маргарита Терехова (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Терехова пошла учиться в школу-студию при Театре Моссовета. Уже тогда она проявила себя как будущая звезда – каждая роль давалась ей без труда, а в каждый образ она входила так искусно и талантливо, что вскоре ни у учителей, ни у сокурсников не осталось никаких сомнений: Терехова обязательно станет известной актрисой.

В 1964 году Терехова наконец-то получила диплом о высшем образовании и стала частью труппы Театра имени Моссовета, где она прослужила более двух десятилетий. В 1965 году Терехова впервые появилась на экране, сыграв Таню в фильме «Здравствуй, это я!» режиссёра Фрунзе Довлатяна.

Известность актрисе принесли роли в кинолентах, таких как «Бегущая по волнам» Павла Любимова, снятой по роману Александра Грина, «Белорусский вокзал» Павла Любимова, где она сыграла Наташу Шипилову, а также «Зеркало» Андрея Тарковского, где она предстала в образах Марии и Натальи.

В конце 1970-х годов Маргарита Терехова стала особенно любима зрителями благодаря своим ролям в музыкальных телефильмах в стиле «плаща и шпаги». Среди них были «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и «Благочестивая Марта».

Позже среди ее работ появятся «Дневной поезд», «Пока стоят горы...», «Всё могло быть иначе» и многие другие работы. В 1996-м актриса получила звание народной артистки России и на этом перестала сниматься в кино и постепенно вовсе пропала из поля зрения публики.

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Личная жизнь


Маргарита Терехова и Вячеслав Бутенко (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Яркая звезда отечественного кинематографа пережила множество романов, каждый из которых оставил глубокий след в ее судьбе. Первым ее спутником стал актер Вячеслав Бутенко, с которым она связала свою жизнь в начале карьеры. Брак оказался коротким, двум актерам просто не хватало времени на семью.


Маргарита Терехова и Сава Хашимов (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Настоящей любовью для нее стал болгарский артист Сава Хашимов. Их встреча произошла на съемках картины «Бегущая по волнам» в солнечной Болгарии, где между ними вспыхнула искра страсти. Несмотря на то что Хашимов был в браке, он не удержался от соблазна и ради Маргариты решился на развод, после чего переехал в Москву. Их совместная жизнь проходила в театральном общежитии, где царила атмосфера творчества и романтики. В этом союзе в 1967 родилась их дочь Анна, которая стала символом их любви. В 1969 году брак распался из-за того, что Терехова не хотела переезжать в Болгарию, а её муж не хотел оставаться в России.

Маргарита Терехова и Андрей Тарковский (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Еще одним значимым человеком в жизни Тереховой стал режиссёр Андрей Тарковский. Для Андрея Маргарита была источником вдохновения, они понимали друг друга без слов. Он казался ей идеальным партнёром. Однако было одно препятствие: Тарковский был женат и растил сына. Ради Тереховой он был готов на всё, но она не хотела разрушать его семью.

Следующие отношения актрисы случились с режиссером Георгий Гаврилов. Красавец Гаврилов был моложе Маргариты Борисовны на 18 лет, страстные отношения длились около полутора лет, и всё шло к свадьбе, только оказалось, что актриса ждет ребенка вовсе не от будущего мужа.

В 1981 году актриса подарила жизнь сыну Александру, отцом которого считается таджикский бизнесмен и политик Сайфиддин Тураев. Однако сам Тураев отказался признать свое отцовство, что создало дополнительную драму в жизни актрисы.

Здоровье артистки


Маргарита Терехова (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

После 2000-х начались разговоры о странном поведении артистки, сплетники дошли до обвинений Тереховой в алкоголизме. Лишь в 2004 году члены семьи актрисы рассказали представителям прессы о состоянии здоровья Маргариты Борисовны. У известной артистки начались проблемы с памятью из-за болезни Альцгеймера.

С 2015 года состояние здоровья артистки стало ухудшаться. За три следующих года Терехова оказалась полностью прикована к постели, окончательно потеряв способность говорить и самостоятельно передвигаться.

В последние годы состояние актрисы остаётся неизменно тяжёлым. И пусть она не может взаимодействовать с внешним миром, Маргарита Борисовна остаётся в памяти поклонников как выдающаяся актриса, чьи образы увековечены в золотом фонде советского кино.

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Муж изменял с «приятельницами», а она вытирала сопли на «Фабрике звезд»: как отец Риты Дакоты стал ее самым большим страхом
09 марта 2025, 17:47

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Белорусская исполнительница Рита Дакота прославилась после «Фабрики звёзд», а потом начала писать композиции для многих артистов. Она считается одним из самых дорогих авторов песен в России. За один трек придется заплатить порядка 1 млн рублей. Кто бы мог подумать, что беззаботная и успешная исполнительница хлебнула немало горя за свою жизнь. 9 марта Рита Дакота отмечает 35 день рождения. Как певица пережила тяжелое детство и предательство любимого читайте в материале «Радио 1».

Биография Риты Дакоты

9 марта 1990 года в Минске появилась на свет Маргарита Герасимович, которая позже станет известна русскоязычному слушателю под псевдонимом Рита Дакота. Увы, проблемы в семье были и до рождения девочки — папа страдал от алкогольной зависимости, поэтому дочь видела, как мужчина разрушает себя и родных с ранних лет.

«Отец был самым большим страхом для меня. Я помню, как поворачивался ключ в двери, и я думала: «Пьяный или нет?». Агрессия, неадекват, мог крушить мебель, зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзаменам, взять мою настольную лампу и завязать её в узел. Все эти истории, естественно, оставили на мне отпечаток», — откровенничала Дакота.

Когда Рите исполнилось 14, родители решили развестись. У мамы появился новый ухажер, что не принял папа Дакоты и поджёг автомобиль. За это он попал в тюрьму на два года. А потом связь с папой потерялась на несколько лет.

С детства Рита проявляла тягу к творчеству — занималась в музыкальной школе, пела песни Наташи Королёвой и Кристины Орбакайте.

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


Дакота неоднократно участвовала в международных конкурсах и фестивалях. В 11 лет она сама написала первую песню, когда услышала хит Стинга Shape of My Heart. Премьера состоялась в четвёртом классе. А потом школьница стала спокойно записывать композиции, поскольку собрала панк-группу и даже относила песни на радио.

После школы Рита не смогла стать студенткой музыкального училища Михаила Глинки, поэтому пошла в студию вокала «Форте». В то же время Дакота увлекалась граффити — тогда в Минск как раз приехали уличные художники из Португалии, которые описали её работы словами «дакотат» (что в переводе означает многогранность). Впоследствии это слово стало её творческим псевдонимом.

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«Фабрика звезд» и музыкальная карьера

В середине 2000-х в России активно шёл конкурс «Фабрика звёзд», куда регулярно набирали молодых артистов и авторов. Друзья обратились к Рите и посоветовали ей продать несколько песен, а после они же предложили девушке пойти на кастинг и попробовать свои силы в шоу. Вскоре жюри пригласили Дакоту стать одной из «фабриканток». Когда она была на проекте, то услышала о смерти дедушки, но никто не поддержал Риту в этом горе.

«Я плакала в солярии, там не было камер. Стала очень загорелой: ходила туда каждый день на 10 минут, ревела, а потом вытирала сопли и шла в кадр. Это было ужасно, и каждый день мне твердили, что я ничтожество. Говорили, я пушечное мясо, что меня взяли, чтобы потом выкинуть. «Фабрика звёзд» — это тюрьма. Жестокая, бутафорская история. Там всё пластиковое, ненастоящее», — откровенничала певица в интервью для YouTube-канала «Нежный редактор».

Во время «Фабрики звёзд» Рита пела свои композиции, а еще записала несколько песен для других участников. Тогда настоящим хитом стал трек «Спички».

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


Дакоту стали приглашать на корпоративы. Однако певица назвала это «очень грустной работой», поскольку никто в действительности не слушал ее.

В какой-то момент артистка устала от этого и решила не выступать сольно, а сконцентрироваться на сочинительстве песен. Тут Рите удалось создать независимый инди-рок-проект Monore, с которым она и начала выступать по России.

Во время своих редких появлений на телевидении Дакота поражала имиджем — дреды, яркий макияж. Некоторые называли её российской Аврил Лавин.

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Но в определённый момент Рита приняла решение вернуться и пошла на проект «Главная сцена» на канале «Россия 1», где попала в руки Виктора Дробыша. В итоге певица прошла в полуфинал.

В 2016-м Дакота выпустила хит «Полчеловека», который стал популярен в социальных сетях. Он вошёл в первую большую пластинку артистки «Стаи Китов».

«Многие думают, что у меня карьера долгая, но это не так. После «Фабрики звёзд» я реально ушла из шоу-бизнеса и писала песни для Ёлки, LOBODA, Ани Лорак и многие другие хиты, которые вы знаете. Для «Евровидения», кино, музыки и саундтреков сериалов… Но сама не пела. Поэтому многие почему-то отсчитывают мою карьеру от «Фабрики звёзд» по сегодняшний день. На самом деле она началась с песни «Полчеловека»», — уточнила Рита.

В 2022-м артистка захотела сделать акустический тур и даже вышла на сцену в нескольких городах, однако проблемы со здоровьем не дали ей до конца воплотить свою задумку в жизнь.

Влад Соколовский с дочерью Мией (Фото: Инстаграм* @vs20)

Личная жизнь Риты Дакоты

Романы Риты Дакоты обсуждали по всей стране, а сама она подогревала интерес общественности громкими историями.

Влад Соколовский

Ещё на телепроекте «Фабрика звёзд 7» Рита повстречала Влада Соколовского. Тогда они подружились и в шутку называли друг друга «братишка» и «сестренка». Однако отношений у них не было.

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Спустя несколько лет они пересеклись на празднике у общего товарища. После между ними завязался роман. Довольно быстро молодые люди съехались и заявили о скорой свадьбе.

3 июня 2015 года Влад и Рита повенчались в московской церкви, а пять дней спустя расписались. В 2017-м у влюбленных появилась дочь Мия.

Дакота и Соколовский были идеальной парой, выкладывали много кадров в соцсетях и рассказывали о счастливой жизни, как вдруг в августе 2018 года певица выпускает пост, где объявляет о разводе с Владом.

Влад Соколовский с дочерью Мией (Фото: Инстаграм* @vs20)


«С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью — оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», — поделилась Рита.

Тогда досталось даже отцу Соколовского — якобы он покрывал сына.

«Сейчас у нас происходит раздел имущества (да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребенку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией», — уточнила артистка.

Далее была череда громких заявлений — в число любовниц Влада попали знаменитые исполнительницы (утверждалось, что у него был роман с Мари Краймбрери).

В итоге при разводе Соколовский не отдал Дакоте ресторанный бизнес, а квартиру, купленную в браке, записали на дочь.

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Федор Белогай

В 2020-м у Риты завязались отношения с блогером Федором Белогаем. Раньше мужчина снимал клипы и документальные фильмы. Пара познакомилась ещё в 2018-м, а в 2020-м начали работать над клипом «Электричество». Тогда-то между ними и вспыхнули чувства.

Белогай воспитывал дочь от прошлого брака — с ее мамой и новым супругом он построил прекрасные отношения, поэтому такого же мужчина желал Дакоте с Соколовским. Фанаты сначала не принимали Федора, считая его выскочкой. Рита же отмечала, что возлюбленный ревновал ее к экс-супругу, с которым артистка в итоге смогла построить нормальные отношения.

Рита Дакота и Федор Белогай (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


«Главная ошибка девчонок — после развода придумывать ребенку нового папу в лице своего молодого человека. Это ломает психику, лишает детей очень важных опор. У Мии есть папа. И еще у нее теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто не исполняет чужие роли. Все друг друга уважают и берегут», — рассказала Рита.

Однако и эти отношения не были идеальными — в феврале 2022 года Дакота и Белогай разошлись, но уже весной 2023-го заявили о помолвке. Поклонники удивились, ведь певица везде говорила — новых романов она не особенно хочет, как и сам Федор.

Официальная свадьба прошла 24 мая 2023 года — сначала союз зарегистрировали в московском МФЦ, куда влюбленные приехали в спортивных костюмах и на самокатах. К слову, именно после свадьбы с Федором Рита официально сменила фамилию — теперь она Белогай.

Венчались влюбленные в августе 2023 года в Грузии.

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Рита Дакота сейчас

В 2023-м у певицы вышел альбом Sat Nam, после чего она проехалась по разным городам. А в феврале певица выпустила клип на песню Sat Nam, в которой она рассказала о тяжелых отношениях с родителями.

Вместе с супругом Рита создала проект «Медиториум» — курсы по медитации.

Пока что о детях они не задумываются, намекая, что ещё молоды и у них есть несколько планов, которые надо реализовать. А потом уже думать о семье.

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