«Прошёлся по нашей любви с небывалой жестокостью»: Анна Седокова записала первую песню после гибели Яниса Тиммы

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
Анна Седокова написала первую песню после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица призналась, что может выразить свои чувства только через музыку.
17 декабря прошлого года баскетболист покончил с собой. После трагедии у исполнительницы случился нервный срыв и она попала в больницу. Долгое время артистка не общалась с подписчиками, но сейчас постепенно восстанавливается и уже чаще публикует новые посты.
Сегодня Седокова объявила, что записала новую песню, которую уже совсем скоро представит поклонникам.
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Сегодня Седокова объявила, что записала новую песню, которую уже совсем скоро представит поклонникам.
«Я сделала ещё несколько важных маленьких шагов. Я вернулась на студию и написала песню. В ней будет мой ответ и моя история. Я вспомнила, как это. Вспомнила, что нигде так, как на студии, не могу говорить. В понедельник начнём готовить релиз», – рассказала Анна.Седокова представила подписчикам видео с фрагментом песни, которая содержит пронзительные строки: «Ты разбил моё сердце, я не успела опомниться. Разбил его так, как хотел, это точно навеки запомнится. Прошёлся по нашей любви с небывалой странной жестокостью. Вот посмотри, это я тут замёрла над пропастью».
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Анастасия Чинкова