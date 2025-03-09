«Прошёлся по нашей любви с небывалой жестокостью»: Анна Седокова записала первую песню после гибели Яниса Тиммы

Белорусская исполнительница Рита Дакота прославилась после «Фабрики звёзд», а потом начала писать композиции для многих артистов. Она считается одним из самых дорогих авторов песен в России. За один трек придется заплатить порядка 1 млн рублей. Кто бы мог подумать, что беззаботная и успешная исполнительница хлебнула немало горя за свою жизнь. 9 марта Рита Дакота отмечает 35 день рождения. Как певица пережила тяжелое детство и предательство любимого читайте в материале «Радио 1».