Раскрыта причина смерти актера Дмитрия Лагачева из сериала «Тайны следствия»

Актер Дмитрий Лагачев скончался от инфаркта — подтвердили его близкие
Дмитрий Лагачев (Фото: СПбГУП / https://www.gup.ru)

Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева, прославившегося благодаря своей роли в телесериале «Тайны следствия». Как сообщает Aif.ru, ссылаясь на его близкую подругу Алену Францукову, актер ушел из жизни вследствие инфаркта.



По словам Француковой, накануне трагедии 56-летний Лагачев выглядел бодро и не жаловался на здоровье.

«Он прекрасно выглядел, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Инфаркт, врачи не успели спасти», — рассказала она журналистам.
Она добавила, что Дмитрий все свое время посвящал профессии — как на сцене, так и в педагогике, занимаясь обучением молодых актеров.
Софья Метелева

