Раскрыта причина смерти актера Дмитрия Лагачева из сериала «Тайны следствия»
Актер Дмитрий Лагачев скончался от инфаркта — подтвердили его близкие
Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева, прославившегося благодаря своей роли в телесериале «Тайны следствия». Как сообщает Aif.ru, ссылаясь на его близкую подругу Алену Францукову, актер ушел из жизни вследствие инфаркта.
По словам Француковой, накануне трагедии 56-летний Лагачев выглядел бодро и не жаловался на здоровье.
«Он прекрасно выглядел, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Инфаркт, врачи не успели спасти», — рассказала она журналистам.Она добавила, что Дмитрий все свое время посвящал профессии — как на сцене, так и в педагогике, занимаясь обучением молодых актеров.