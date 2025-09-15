Раскрыта причина смерти актера Дмитрия Лагачева из сериала «Тайны следствия»

15 сентября 2025, 17:41

Актер Дмитрий Лагачев скончался от инфаркта — подтвердили его близкие

Дмитрий Лагачев (Фото: СПбГУП / https://www.gup.ru)

Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева, прославившегося благодаря своей роли в телесериале «Тайны следствия». Как сообщает Aif.ru, ссылаясь на его близкую подругу Алену Францукову, актер ушел из жизни вследствие инфаркта.





По словам Француковой, накануне трагедии 56-летний Лагачев выглядел бодро и не жаловался на здоровье.





«Он прекрасно выглядел, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Инфаркт, врачи не успели спасти», — рассказала она журналистам.

