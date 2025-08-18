Поклонников напугал торт Мадонны ко дню её 67-летия

18 августа 2025, 17:43

Мадонна отпраздновала день рождения тортом в виде Лабубу

Мадонна (Фото: Instagram* / @madonna)

В минувшие выходные Мадонна отметила своё 67-летие. В честь праздника певица поделилась с подписчиками в X (ранее Twitter) снимком необычного торта, который ей подарили — десерт был выполнен в виде персонажа Лабубу, ставшего популярным в соцсетях.





Однако образ был адаптирован под стиль поп-дивы: бюст куклы в точности повторял сценические наряды звезды.



Торт Мадонны (Фото: X / @madonna)



«С днём рождения, Мадуду», — гласила надпись на торте.