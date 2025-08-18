Поклонников напугал торт Мадонны ко дню её 67-летия
Мадонна отпраздновала день рождения тортом в виде Лабубу
В минувшие выходные Мадонна отметила своё 67-летие. В честь праздника певица поделилась с подписчиками в X (ранее Twitter) снимком необычного торта, который ей подарили — десерт был выполнен в виде персонажа Лабубу, ставшего популярным в соцсетях.
Однако образ был адаптирован под стиль поп-дивы: бюст куклы в точности повторял сценические наряды звезды.
«С днём рождения, Мадуду», — гласила надпись на торте.Однако реакция поклонников оказалась далеко не восторженной. Особенно их испугал не наряд, а зловещий оскал у фигурки.
В соцсетях пользователи активно обсуждают праздничный десерт Мадонны, признаваясь, что такого жуткого варианта Лабубу ещё не видели.